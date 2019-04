Japāņu pētnieki pierādījuši – kaķi spēj atpazīt savu vārdu

Ne vienu reizi vien kaķu saimnieki ir prātojuši, vai viņu pūkainais murrātājs zina savu vārdu. Šķiet, ka dažkārt viņš uz to atsaucas, bet citkārt ietiepīgi ignorē. Atbildi uz šo jautājumu ir noskaidrojuši japāņu kaķu uzvedības eksperti.

Ja tev mājās ir kaķis, ļoti iespējams esi ievērojis, ka ir situācijas, kurās tavs mīlulis, sadzirdot savu vārdu, naski izlien no migas un skrien tev pretim, bet citkārt viņš labprātāk paliek gulšņāt tavā uz krēsla izveidotajā drēbju kaudzē un nolemj tevi pilnībā ignorēt. Ir zināms, - kaķis pats sev ir saimnieks un viņš ne vienmēr pakļausies saimnieka vēlmēm vai aicinājumam. Viņš ir patstāvīgs un nedaudz egoistisks – gribēšu nākšu, negribēšu – nenākšu, varētu būt murrātāja dzīves moto. Taču, vai kaķis uz savu vārdu neatsaucās apzināti, vai tomēr peļu junkurs nezina, kā viņu sauc?

Šis jautājums ir lauzījis galvas daudziem, taču nu prātošanai ir pienācis gals, jo atbildi uz to ir atraduši japāņu kaķu uzvedības eksperti. Lai to noskaidrotu, pētījuma vadītājs no Tokijas universitātes Atsuko Saitos izmantoja tā saucamo pieraduma paradigmu.

Viņš pētījuma laikā diktofonā ierakstīja kaķu saimnieku balsis. Vienā audio tika ierakstīts, kā saimnieks izsaka kaķa vārdu, bet otrā - kā viņš pasaka kādu nejauši izvēlētu lietvārdu vai cita peļu junkura vārdu. Eksperimenta laikā Saitos ieradās kaķu saimnieku mājās un brīdī, kad murrātāja samnieks nebija blakus, mājdzīvniekiem atskaņoja abus ierakstus.

Eksperimenta laikā vispirms vienmēr tika atskaņots otrais ieraksts, kurā bija dzirdams kāds lietvārds vai cita kaķa vārds, un tikai pēc tam pirmais ieraksts. Eksperimenta rezultāti pierāda, - kaķi daudz izteiktāk reaģē, izdzirdot savu vārdu. To apstiprināja arī otrā pētījuma daļa, kuras laikā dzīvnieka vārdu izrunāja kāds cits cilvēks, nevis murrātāja saimnieks. Izdzirdot kaķim tik pazīstamo "Muris", "Sniedziņš", "Minka" vai citu vārdu, peļu junkurs visbiežāk izrādījis pastiprinātu uzmanību, kustinot ausis, galvu vai asti.

Pētījums pierāda, ka kaķi ir spējīgi vārdu jūklī, kurus saimnieks izsaka, atpazīt savu vārdu, balstoties uz fonētiskajām atšķirībām (fonētikā tiek pētītas valodas skaņas, to pārmaiņas un pārmaiņu likumi).

Interesanti, ka dzīvnieks ne tikai burtu un skaņu sajaukumā spēj atpazīt savu vārdu, bet ļoti labi zina, kad to izsaka viņa saimnieks, bet kad - svešinieks, minēts portālā "Petmd".

Foto: Shutterstock

Portālā "Care" kaķu saimnieki stāsta, ka ir pārliecināti - viņu mīluļi spēj atpazīt savu vārdu. Kāds portāla lasītās raksta: "Esmu pārliecināts, ka mans kaķis zina, kā viņu sauc, taču dažreiz vienkārši izvēlas mani ignorēt." Kāda cita lasītāja piebilst, ka suns kā mājdzīvnieks pie cilvēka ir ticis pieradināts daudz senāk nekā kaķis, līdz ar to viņi izmanto iespēju atnākt tikai tad, kad paši to vēlas.

Īpaši ieinteresēti paklausīt saimniekam kaķi ir tad, kad jūt izsalkumu. Dzīvnieku treneri un uzvedības speciālist zina, ka ēdiens ir viens no labākajiem veidiem, kā motivēt dzīvnieku darboties saimnieka interesēs, sevišķi tad, ja viņš ir izsalcis. Ļoti iespējams, arī tu esi pamanījis, ka murrātājs daudz naskāk atskrien pie tevis, ja papildus savam vārdam izdzird bļodiņas skaņu vai barības pakas čaukstēšanu.

Taču arī kaķi, gluži kā suni, ir iespējams iemācīt atsaukties uz savu vārdu. Tas jādara pēc iespējas agrākā vecumā, jo tieši dzīves pirmajos mēnešos dzīvnieki mācās visātrāk. Kā iemācīt kaķi atsaukties uz savu vārdu? Lai to izdarītu, tev ir jāapbruņojas ar pacietību un dzīvnieka mīļākajiem našķiem. Portālā "Cutness" soli pa solim tiek izskaidrots apmācības process:

Pievērs dzīvnieka uzmanību;

Kad esi to ieguvis, skaļi nosauc viņa vārdu un pēc tam pacienā ar kārumu. Šo darbību atkārto vairākas reizes;

Pēcāk paej nedaudz nost no dzīvnieka un skaļi nosauc viņa vārdu, ja murrātājs atnāk, pacienā viņu ar kārumu;

Aizej uz citu istabu un atkārto augstāk minēto darbību.



Šīs darbības vari atkārtot katru dienu vai vairākas dienas nedēļā, tas palīdzēs kaķim nostiprināt iegūtās zināšanas. Tagad tu zini, ka nākamreiz, kad tavs murrātājs atsakās reaģēt uz savu vārdu, tā ir viņa izvēle - nevis nezināšana.

