Kaķu mēris: kad dzīvnieka izdzīvošanas iespējas ir 50 pret 50

Panlekopēnija jeb tautas valodā dēvētais kaķu mēris ir viena no baisākajām infekcijas slimībām, ar kurām tavs murrātājs var saslimt. Veterinārārste Evita Gaveika uzsver, ka kaut to iespējams pārslimot, procentuālā varbūtība dzīvnieka izdzīvošanai ir 50 pret 50. Viņa portālam "Mans Draugs" skaidro, kā dzīvnieks var inficēties ar šo slimību, kādi ir tās simptomi un kā norit ārstēšana.

Kaut ar kaķu mēri murrātājs var slimot jebkurā vecumā, veterinārārste stāsta, ka visbiežāk ar to slimo kaķi līdz trīs gadu vecumam. Savukārt vislielākais inficēšanās risks ir kaķēniem vecumā no diviem līdz astoņiem mēnešiem. Tam ir divi pamatojumi. Pirmkārt, līdz aptuveni trīs mēnešu vecumam kaķēnu pasargā no mātes iegūtās antivielas, taču pēcāk, kad viņa organismā šīs antivielas samazinās, kaķēns ir pakļauts inficēšanās riskam. Otrkārt, šajā vecumā kaķu imunitāte bieži vien vēl nav izveidojusies tik spēcīga, lai cīnītos ar agresīvo slimību.

Tas, vai dzīvnieks pārslimos mēri, nekad nav skaidri zināms, pastāv aptuveni 50 procentu iespējamība, ka viņš neizdzīvos. Gaveika skaidro, kas notiek gadījumos, kad dzīvnieku izārstēt nav iespējams: "Inficēšanās rezultā notiek atūdeņošanās, gremošanas trakta traucējumu rezultātā vīruss var izplatīties pa organismu, kā rezultātā paaugstinās ķermeņa temperatūra, tiek traucētas vispārējās organisma aizsargfunkcijas, un dzīvnieks var iet bojā.''

Simptomi

Slimības izpausmes var būt dažādas:

Depresija;

Apetītes zudums;

Vemšana;

Dzeltenīga, ūdeņaina caureja ar ļoti specifisku smaku un iespējamu asiņu piejaukumu;

Čūlas gremošanas traktā un dažkārt arī mute dobumā;

Vēdera uzpūšanās.

Slimības rezultātā sākotnēji visbiežāk tiek ietekmēts dzīvnieka gremošanas trakts – vīruss noārda zarnu epitēliju, kā rezultātā var rasties čūlas. Tas ir iemesls, kāpēc dzīvnieki, kas slimo ar kaķu mēri, pārstāj ēst. Nereti čūlas var novērot arī mutes dobumā. Kaķu panleikopēnija ietekmē arī kaulu smadzenes, tādējādi radot leikopēniju. Leikocīti ir asins šūnas, kas palīdz mūsu organismam cīnīties ar iekaisumu vai infekcijām, bet ja tās trūkst organisms kļūst vājš un bezspēcīgs cīnīties ar slimību. Mēris var negatīvi ietekmēt arī citu orgānu darbību, piemēram, aknu vai smadzeņu.

Ja grūsna kaķene slimo ar kaķu panleikopēniju, tad pastāv risks, ka embriji ies bojā. Taču, ja kaķēni tomēr piedzimst, tiem nereti var novērot nervu darbības traucējumus, kas saglabājas visas dzīves garumā.

Kā dzīvnieks tiek inficēts?

Vīruss var izplatīties gan ar urīnu, gan fekālijām. Dzīvnieks to var uzņemt orāli, nolaizot vai apēdot inficētā sugas brāļa izdalījumus. Tāpat dzīvnieks var inficēties caur deguna gļotādu vai ar blusu starpniecību.