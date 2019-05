Kā rīkoties, ja esi atradis putna mazuli

Pēdējā laikā cilvēkiem lauku teritorijās un arī pilsētās aizvien biežāk nākas atrast putnu mazuļus, taču tikai retais zina, kā šādās situācijās rīkoties. Latvijas Ornitoloģijas biedrība sagatavojusi infografiku, kurā min vairākus faktorus, kuriem jāpievērš uzmanība, pirms nolem glābt putnēnu.

Latgales reģionālā televīzija vēstīja par gadījumu, kad stārķi izmetuši mazuļus no ligzdas. Izsaukumu par šo gadījumu saņēma Rēzeknes dzīvnieku patversme, taču tur putnus uzturēt nav iespējams, tāpēc par tiem rūpes uzņēmusies tās darbiniece Gaļina Puķe. Viņa četrus no ligzdas izmestos stārķu mazuļus aprūpē mājās.

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Latgales reģiona dabas aizsardzības vecākais speciālists Dainis Tučs Latgales reģionālajai televīzijai skaidroja, ka šādās situācijās, paņemot putnu uz mājām un uzņemoties par viņu rūpēs, mēs padarām to par mājdzīvnieku. DAP uzsver, ka stārķu izmešana no ligzdas ir dabisks process un palīdzēt mazuļiem vajadzētu tikai izņēmuma gadījumā. Stārķi mazuļus izmet no ligzdas barības trūkuma dēļ, kuru ir radījis pēdējo gadu laikā esošais sausums.

Iespējams, arī tev kādreiz gadīsies atrast no ligzdas izkritušu mazuli, kurš izskatīsies bezpalīdzīgs, mazs, pūkains, iespējams, pat nosalis un neveikls, taču pirms centies no glābt, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina pievērst uzmanība vairākiem svarīgiem faktoriem.

Vispirms novērtē vai putnu mazulim nav kādi ievainojumi un tas neasiņo. Ja pamani asinis uz putna spalvām, tad sazinies ar vietējo pašvaldību vai veterinārārstu, kurš tev sniegs tālākos norādījumus. Savukārt, ja putnēns neizskatās cietis vai ievainots, bet viņš izskatās nesen izšķīlies vai jau nedaudz paaudzies, pavēro, vai tuvumā ir redzama ligzda. Ja to pamani, tad saudzīgi ieliec mazuli ligzdā. Taču, ja tā nekur tuvumā nav manāma, tad pagatavo to pats. Ligzdas izveidei izmanto zāli, kuru iestiprini tuvākajā kokā. Latvijas Ornitoloģijas biedrība atgādina, ka mazuli nekādā gadījumā nevajadzētu nest mājās.

Pagaidām vienīgā vieta Latvijā, kur var nogādāt nelaimē nonākušus putnu mazuļus ir biedrība "Drauga spārns", kas atrodas Tukuma novadā.

Ko darīt situācijā, kad esi ieliecis nesen izšķīlušos putnēnu vai jau pūkainu cāli tuvumā esošajā ligzdā, taču vecāki divu stundu laikā nav atgriezušies, kā arī kā rīkoties, ja esi atradis apspalvojušos putnu vai svīri, kam draud briesmas? Atbildes uz šiem jautājumiem atradīsi zemāk redzamajā infografikā.