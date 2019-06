Sešas iemaņas, kas jāapgūst pilsētas sunim

Troksnis



Lauki, salīdzinot ar pilsētu, ir miera osta, kur apkārt dzirdamas putnu dziesmas, vēja šalkas un nav ne miņas no dažreiz kaitinošajām pilsētas skaņām. Cilvēku skaļās balsis, automašīnas, motocikli, sabiedriskais transports, palīdzības dienestu sirēnas un vēl neskaitāmi daudz dažādu skaņu ir neizbēgama pilsētas sastāvdaļa, pie kuras jāpierod arī sunim. Tramīgam dzīvniekam, kurš satrūkstas pie katras skaļākās skaņas, pilsēta nebūs īstā vieta.

Iešana pie pavadas

Viena no lietām, bez kuras, iespējams, laukos dzīvojošs suns var iztikt, ir iešana pie pavadas, taču četrkājainā drauga dzīve pilsētā bez tā nav iedomājama. Gandrīz katras pastaigas laikā sunim un saimniekam ir jāpārvietojas blakus braucamajam ceļam, kaut šķiet, ka mašīnas atrodas drošā attālumā, dzīvniekam var nostrādāt instinkts, un viņš var ar visu spēku mesties pakaļ kādam no garām braucošajiem transportlīdzekļiem. Lai izvairītos no šādām situācijām, kuras var beigties traģiski, viena no svarīgākajām lietām, kas jāapgūst pilsētā dzīvojošam sunim ir iešana pie pavadas.

Internetā ir atrodami daudz un dažādi video, par to, kā sunim labāk iemācīt nevilkt pavadu, taču atceries, ka šīs prasmes apgūšana tavam mājas mīlulim prasīs daudz laika. Ir kinologi, kas uzskata, ka suns iemācās nevilkt pavadu, tikai kontrolēti noejot vairāk nekā 100 kilometru. Tāpēc bruņojies ar pacietību un suņa kārumiem, kas noteikti palīdzēs dzīvnieku motivēt atrasties tev tuvāk nevis skriet paostīt priekšā esošo mājas stūri. Lai veicas!