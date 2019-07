Ar pasi un somu vien nepietiks: kaķa saimnieces Ievas ieteikumi, lidojot kopā ar mājas mīluli

Vasaras laikā cilvēki labprāt dodas tuvākos un tālākos ceļojumos ārpus Latvijas. Mājdzīvnieku saimniekiem aktuāls jautājums ir, ko šajā iesākt ar mājas mīluli. Ja nevēlies savu četrkājaino draugu atstāt dzīvnieku viesnīcā, uzticēt draugiem vai ģimenei, tad pastāv iespēja viņu ņemt līdzi piedzīvojumos. Kaķenes Paprikas saimniece Ieva Juško, kas nesen kopā ar savu murrātāju lidoja no Rīgas uz Spāniju, portālam "Mans Draugs" atklāj, ko nepieciešams ņemt līdz, lidojot kopā ar kaķi, un kā palīdzēt murrātājam ceļojuma laikā mazināt stresu.

22. jūnijā Ieva sakrāmēja visas savas mantas un kopā ar kaķeni Papriku devās uz lidostu, lai pārceltos uz dzīvi siltajā Spānijā. Ir cilvēki, kas dzīvnieku dēļ ierobežo savu ceļošanu vai sapņus par dzīvi citā valstī, taču mājas mīlulim nevajadzētu kļūt par šķērsli šādiem lēmumiem. Taču, ja esi nolēmis lidot no vienas valsts uz otru kopā ar murrātāju, tad zini – kaķim ir nepieciešama vēl rūpīgāka sagatavošanās ceļojumam nekā viņa saimniekam.

Ieva atklāj detaļas par lidošanu ar kaķi, kas palīdzēs arī tev labāk sagatavoties pārlidojumam kopā ar mājas mīluli.

Pārliecinies, kurās lidsabiedrībās ir atļauts pārvadāt mājdzīvnieku



Ne visas lidsabiedrības atļauj dzīvnieku pārvadāšanu, tāpēc pirmais solis, pirms nolem doties ceļojumā ar murrātāju, ir pārliecināties, ka izvēlētā lidsabiedrība šādu darbību atļauj. Piemēram, "Rayanair" un "Wizzair" dzīvnieku pārvadāšana kabīnē vai bagāžas nodalījumā ir aizliegta. Savukārt "Airbaltic" un "Lufthansa" tas ir atļauts.

Katras lidsabiedrības mājaslapā ir sadaļa "Ceļošana ar dzīvnieku", kur minēti ne tikai visi nosacījumi, kas jāievēro kaķa saimniekam, lidojot kopā ar mīluli, bet arī tas, vai šī lidsabiedrība ir dzīvniekiem draudzīga un atbalsta to pārvadāšanu.

Potes un attārpošana



Jārēķinās, ka katrā valstī var būt atšķirīgas prasības par to, kādām potēm dzīvniekam jābūt veiktām, tāpēc to vislabāk noskaidrot pie dzīvnieka veterinārārsta. Taču neatkarīgi no tā, uz kuru valsti tu dodies, mājas mīlulim jābūt jābūt čipētam ar elektronisko mikročipu un vakcinētam pret trakumsērgu. Jāatgādina, ka vakcinācija pret trakumsērgu dzīvniekam tiek atzīta par derīgu tikai 21 dienu pēc vakcinācijas veikšanas.

Savukārt, ja dodies ceļojumā uz Īriju, Lielbritāniju, Somiju vai Maltu, tad murrātājam jābūt arī attārpotam. Dzīvnieka apstrāde jāveic ne vairāk kā 120 un ne mazāk kā 24 stundas pirms paredzētās ierašanās valstī. Lai, ierodoties lidostā, attiecīgās personas var pārliecināties par to, ka dzīvnieks ir ticis attārpots, apstrādi veikušajam veterinārārstam attiecīgajā dzīvnieka pases sadaļā jāapliecina, ka šāda apstrāde ir notikusi, vēstīs portālā "Europa.eu".

Nepieciešamie dokumenti



Gluži tāpat kā cilvēkam, izceļojot no valsts ir nepieciešama pase vai ID karte, arī dzīvniekam ir vajadzīgs izceļošanai derīgs dokuments – lolojumdzīvnieka pase, ko var saņemt pie jebkura oficiāli reģistrēta veterinārārsta. Eiropas Komisijas Regulā Nr. 577/2013 ir noteiktas, ka pasei jāietver šāda informācija:

Mikročipa vai tetovējuma atrašanās vieta un tā burtciparu kods;

Lolojumdzīvnieka vārds, suga, šķirne, dzimums, krāsa, dzimšanas datums un labi pamanāmas īpašības;

Informācija par īpašnieku un pilnvaroto veterinārārstu;

Informācijai par vakcinēšanu pret trakumsēgu

Nomierinoši kārumi stresa mazināšanai



Došanās ārpus mājas, atrašanās laužu pilnā lidostā un lidojums dzīvniekam var sagādāt lielu stresu un nemieru. Tāpēc, lai to mazinātu Ieva jau trīs dienas pirms došanās uz saulaino Spāniju Paprikai deva nomierinošos homeopātiskos kārumus.

Speciāla pārvadāšanas soma

Viena no svarīgākajām lietām, lidojot kopā ar kaķi, ir pārvadāšanas soma. Ieva stāsta, ka, izvēloties piemērotāko somu, kaķa saimniekam ir rūpīgi jāizpēta katras lidsabiedrības prasības par somas izmēriem un svaru, kas ļaus mājas mīlulim atrasties salonā blakus saimniekam. "Manā gadījumā svars nedrīkstēja pārsniegt astoņus kilogramus, un somai vajadzēja ietilpt zem priekšējā krēsla," viņa stāsta.

"Airbaltic" mājaslapā norādīts, ka somas, konteinera vai būra maksimālajam izmēram jābūt 55x40x23 cm (garums x platums x augstums). Dzīvniekam tajā ir jābūt spējīgam brīvi nostāties pilnā auguma, apgriezties un apgulties.

Taču ir lidsabiedrības, ka dzīvniekus ļauj pārvadāt tikai bagāžas nodalījumā. To, gluži tāpat kā citus lidsabiedrības nosacījumus par ceļošanu kopā ar mājas mīluli, vari atrast viņu mājaslapā.

Visu lidojuma laiku dzīvniekam jāatrodas pārvadāšanas somā. Ieva stāsta, ka Paprika uz mirkli bija izbāzusi galvu ārā no somas, taču, kad to pamanīja stjuarte, sieviete esot aizrādījusi, ka dzīvniekam nevajadzētu atļaut šādi rīkoties. "Noteikumi neļauj ņemt kaķi ārā no somas lidmašīnā, tādēļ pati liku roku somā iekšā un glaudīju Papriku," atceras kaķenes saimniece.

Tāpat jāatceras arī tas, ka lidmašīnas pacelšanās un nolaišanās brīdī dzīvniekam ir jāatrodas zem priekšā esošā krēsla, taču ceļojuma laikā murrātāju ar somu var ielikt klēpī.

Lietas dzīvnieka ērtībai un labsajūtai



Kaut pirms lidojuma minka ir apēdis kādu nomierinošu kārumu, tas negarantē, ka kādā brīdī viņš nesāks izrādīt stresa pazīmes - elsošana, siekalošanās, nekontrolēta nokārtošanās vai vemšana. Lai šāda dzīvnieka reakcija neradītu nepatīkamas sajūtas tev un pēcāk arī mājdzīvniekam, vajadzētu somas dibenā ieklāt dzīvniekiem paredzētu autiņu, kuru vajadzības gadījumā var nomainīt. Ieva iesaka līdzi paņem arī slapjās un sausās salvetes, ar kuru palīdzību satīrīt dzīvnieka radīto netīrību.

Inese atgādina, ka obligāti līdzi jābūt arī dzeramtraukam, kā arī iesaka paķert līdzi kādu našķi, ar ko dzīvnieku pacienāt pēc pārciestā lidojuma.

Paprika saimniece atklāj, ka līdzi somā mincim ielikusi arī mīļāko mantiņu. Tā, pirmkārt, pasargā kaķi no garlaicības. Otrkārt, tai ir pazīstama smarža, kas palīdz murrātājam nomierināties un justies drošāk.

Ieva atklāj, ka vislielāko stresu Paprika izjutusi brīdī, kad lidmašīna sāka nosēšanos. "Bija liela turbulence un lidmašīna ļoti kratījās," viņa atminas. "Smagi bija tas, ka nevarēju tajā laikā viņu papaijāt." Ieva atklāj, ka, lidmašīnai nolaižoties, Paprika piešmucēja somu, elsoja un siekalojās. "Tad arī noderēja gan rezerves paladziņš, gan salvetes, gan ūdens ko padzerties," atklāja kaķa saimniece.

Tāpat Ieva iesaka murrātāju saimniekiem, kuri dodas garākos pārlidojumos, izmantoto telpu bērnu pārvadāšanai. "Tur varēju kaķi izlaist no somas un ļaut viņai drusku izlocīt kājas, nebaidoties, ka Paprika varētu aizmukt."

Jārēķinās ar cilvēku dažādo reakciju



Paprika saimniece stāsta, ka lidojuma laikā apkalpojošais personāls esot bijis ļoti laipns un piedāvājis dzīvniekam ūdeni. Savukārt ar blakus sēdētājiem Ievai bija cita pieredze. "Vieta mums bija lidmašīnas astē, bet pie loga. Mana blakus sēdēja bija spāniete no kuplas ģimenes, kuri ceļoja kopā, tādēļ jautāja vai varam samainīt sēdvietas. Stjuarte aizrādīja, ka nevar, jo man ir mājdzīvnieks," atceras Ieva. "Uz stjuartes atbildi dāma momentā atrauca, ka viņai ir alerģija uz kaķiem. Dāmai piedāvāja samainīt sēdvietu, bet viņa no tā atteicās. Tik nobubināja sev ko zem deguna." Taču murrātājas saimniece droši var apgalvot, ka dzīvnieki var iekarot pat viscietākās sirdis, jo lidojuma laikā blakus sēdētāja sadraudzējās ar Papriku un kaķeni iepazīstināja ar visiem saviem bērniem.

Portāls "Mans Draugs'' atgādina, ka ir ļoti svarīgi pildīt augstāk minētos nosacījumos, pārlidojot ar dzīvnieku no vienas valsts uz otru. Ja murrātājam nebūs visi nepieciešamie dokumenti, potes un nebūs izpildīti citi nosacījumi, kas ļauj viņu ievest konkrētās valsts teritorijā, dzīvnieks var tikt aizsūtīts atpakaļ uz tā izcelsmes valsti vai var tikt ievietots karantīnā uz saimnieka rēķina līdz brīdim, kad ir panākta atbilstība veselības aizsardzības prasībām (ilgākais 21 dienu), vēstīts portālā "Europa.eu".