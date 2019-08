Pieci iemesli, kāpēc kaķim patīk gulēt uz sava saimnieka

Māja ir pilna ar ērtām mēbelēm un mīkstiem spilveniem, uz kuriem tavs peļu junkurs var laiski gulšņāt. Iespējams, pat esi iegādājies viņam speciālu guļamvietu, taču kaķis šā vai tā labprātāk guļ tev virsū. Pētniekiem un dzīvnieku eskpertiem ir vairākas teorijas, kāpēc kaķi ir nolēmuši – saimnieks ir gana laba guļvieta.

Gulēšana noteikti ir kaķu iemīļotākā nodarbe, jo lielākā daļa murrātāju miegā pavada divas trešdaļas sava mūža. Nepieciešamība pēc tik ilgstošas atpūtas sakņojas savvaļas senču dzīvesveidā, kad atpūta bija vitāli svarīga, lai izdzīvotu.

Sešpadsmit stundu miega diennaktī ir mājas kaķa norma, bet tas ir tikai vidējais rādītājs. Katra konkrētā kaķa vajadzību pēc miega ietekmē dažādi faktori. Piemēram, savvaļas un laukos dzīvojoši kaķi guļ daudz mazāk nekā pilsētnieki, jo, dabas aicināti vai nepieciešamības spiesti, tie vairāk laika patērē medībām un teritorijas aizsardzībai.

Taču, lai nodrošinātu labu miegu, dzīvniekam ir jāizvēlas pēc iespējas ērtāka guļvieta. Nereti kaķi izvēlas ierušināties uz sava saimnieka klēpī. Noteikti ne viens vien murrātāja saimnieks ir prātojis – kāpēc viņa mājas mīlulis šādi rīkojas.

Dzīvnieka klātbūtne, murrāšana un siltums cilvēku nomierina, tāpēc mēs brīdī, kad peļu junkurs kārtējo reizi cenšas ieritināties mūsu klēpī, atplaukstam smaidā. Ir skaidrs, kāpēc cilvēki izbauda kaķa klātbūtni, bet kapēc murrātājs, par spīti savai vēlmei pēc patstāvības, guļ uz sava saimnieka? Iespaidojoties no portāla "Catster", atklājam iespējamos iemeslus šādai kaķa rīcībai.

Viņus vilina tavs ķermeņa siltums

Vai tu kādreiz esi pamanījis, ka tavs kaķis labprātāk izvēlas gulēt uz palodzes vai grīdas pie loga, jo tur to silda saule? Neatkarīgi no tā, kurā istabas stūrī tavā mājā visbiežāk iespīd saule, kaķis būs tur, lai to izbaudītu. Kaķi dod priekšroku laiski gulšņāt siltās vietās, tāpēc ziemā, kad saule mājās iespīd retāk nekā vasarā, tu savu mājas mīluli nereti vari atrast snauduļojam uz kāda no radiatoriem.

Arī tu esi lielisks siltuma avots, sevišķi tad, kad pēc garas darba dienas esi atlaidies uz dīvāna un ieritinājies savā mīļākajā pledā.

Nereti kaķi izvēlas gulēt tieši uz saimnieka galvas, jo tā ir tava ķermeņa daļa, kas izdala visvairāk siltuma, portālā "Petmd" skaidro kaķu uzvedības speciāliste Marila Krīgere. Izvēloties guļasvietu, murrātājs visbiežāk vadīsies pēc siltuma. Tā kā galva ir siltākā tava ķermeņa daļa, nereti peļu junkurs izvēlēsies gulēt tās tuvumā.

Kaķa vidējā ķermeņa temperatūra ir aptuveni plus 38 grādi pēc Celsija. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu bazālā metabolisma darbību, murrātājiem šī ķermeņa temperatūra ir jāsaglabā arī miegā. Kaķis dod priekšroku meklēt siltākas vietas, kur nosnausties, lai atbrīvotu savu ķermeni no piepūles, ko tas veic, cenšoties saglabāt dzīvniekam nepieciešamo ķermeņa siltumu.

Kaķis šādā veidā izrāda pieķeršanos

Kaut kaķi tiek uzskatīti par dzīvniekiem, kas paši sev ir saimnieki, viņi mīl ne tikai sevi, bet arī tevi un labprāt dažādos veidos izrāda savu pieķeršanos. Kaķi neprot runāt, līdz ar to savu mīlestību pret cilvēku tie izrāda ar ķermeņa valodu, piemēram, lēnu acu mirkšķināšanu. Tāpat nereti viņi kļūst par tavu "asti" un seko tev ik uz soļa. Arī gulēšana tev virsū liecina par pieķeršanos.