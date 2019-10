Suņu skola četrkājainajam mīlulim: piemērotākais laiks un ieguvumi

Pirmais dzīves gads ir svarīgākais attīstības posms kucēna dzīvē. Jo vairāk šajā laikā būs iespēja mājdzīvniekā ieguldīt, jo veiksmīgāk veidosies jūsu attiecības arī turpmākajos gados. Viens no palīgiem kucēna audzināšanā ir suņu skola. Taču gluži tāpat kā ar bērniem, arī četrkājainajiem mīluļiem ir noteikts piemērotākais laiks, kad mazo palaidni var vest uz suņu skolu.

Kā stāsta kinoloģe un kluba "Rimi mājdzīvniekiem" suņu dzīves eksperte Ļena Valdmane, sabiedrībā joprojām ir plaši izplatīts uzskats, ka suņu skola ir nepieciešama tikai darba, sporta vai izstāžu suņiem, savukārt mājas mīlulis būs lielisks draugs arī bez diplomiem. "Kucēns, protams, izaugs par lielisku draugu, taču jāpatur prātā, ka liela daļa pieaugušu suņu uzvedības problēmu ir tieši kucēnu vecumā pieļauto kļūdu vai sistemātiskas audzināšanas trūkuma sekas. Zelta pamatprincips suņa audzināšanā – neatbalsti un nepieļauj tādu kucēna uzvedību, kuru nevēlies, lai atkārto pieaudzis suns. Tas jāpatur prātā ikvienam kucēna saimniekam neatkarīgi no tā, vai tiks apmeklēta suņu skoliņa, vai prasmes tiks apgūtas pašmācības ceļā," skaidro kinoloģe.

Viņa atklāj, ko kucēns iegūst, apmeklējot suņa skolu, un kad ir vispiemērotākais laiks uzsākt mācības.

Kad ir īstais laiks uzsākt mācības

Kā stāsta Valdmane, dažādu šķirņu kucēniem bērnības perioda garums mēdz būt atšķirīgs – piemēram, pirmatnējā tipa suņi un terjeri nobriest ātrāk, savukārt dekoratīvie sunīši un smagnējākas uzbūves kucēni bērnību baudīs ilgāk. Taču neatkarīgi no individuālajām attīstības iezīmēm visiem kucēniem ir raksturīgi socializācijas, pieķeršanās, baiļu un pubertātes periodi, tāpat kā bērniem. "Parasti kucēns pievienojas ģimenei pēc astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas, bet uz apmācībām būtu ieteicams doties, sākot no trīs, četriem mēnešiem, kad ir pagājis karantīnas periods pēc obligātās vakcinācijas un kucēns jau ir pieradis pie jaunās ģimenes un mājām," skaidro kinoloģe.

Ko iegūst saimnieks, ar kucēnu dodoties uz skolu

"Dodoties uz suņu skolu, jārēķinās, ka mācīsies ne tikai kucēns, bet arī pats saimnieks. Galvenokārt saimnieks iegūst padziļinātas zināšanas un prasmes produktīvai saskarsmes veidošanai ar savu mīluli. Tāpat ļoti svarīgs ieguvums ir tiešā veidā saistīts ar suņa uzvedību – saimnieks iegūst socializētu, paklausīgu, kontrolējamu, ģimenei un sabiedrībai drošu un pieņemamu mājas mīluli," par ieguvumiem stāsta Valdmane, piebilstot, ka suņu skola ir arī lieliska iespēja iegūt jaunus paziņas un domubiedrus, turklāt došanās uz skoliņu var kļūt par daudzpusīgu un sportisku hobiju ķepainim un tā saimniekam.

Kā izvēlēties suņu skolu

Suņu skolas izvēli parasti nosaka saimnieka mērķis un nodarbību pieejamība konkrētajā pilsētā vai reģionā. Vispiemērotākās nodarbības kucēnam ir tieši kucēnu skoliņas, kā arī socializācijas nodarbības, kuras Latvijā gan vēl tikai iemanto popularitāti. Savukārt aktīvāku kucēnu īpašniekiem kinoloģe iesaka doties arī uz sporta nodarbībām, piemēram, adžiliti – šķēršļu joslas pārvarēšanu.

"Neatkarīgi no tā, vai tiek izvēlētas grupu vai individuālas nodarbības ar instruktoru, jāpatur prātā, ka kucēnu apmācību pamatā jābūt spēles elementiem, pozitīvai motivācijai (kārums, rotaļlieta) un pozitīvai pieredzei, kuru kucēns iegūst nodarbības laikā. Svarīgi kucēnu virzīt un motivēt uz vēlamo uzvedību, savlaicīgi paredzot un nepieļaujot nevēlamās darbības. Viena no izplatītākajām kļūdām kucēnu audzināšanā ir tā, ka saimnieks nav ierādījis kucēnam, kā ir pareizi, tā vietā tikai sodot kucēnu par nepareizo uzvedību. Kucēns izveidos ciešāku saikni ar saimnieku un mācīsies daudz ātrāk, ja tiks slavēts par to, kas ir labi, nevis tikai sodīts par to, ko kucēns neizprot kā sliktu uzvedību," atgādina kinoloģe, iesakot pirms došanās uz suņu skolu iepazīties ar kvalificētu suņu apmācību treneru sarakstu Latvijas Kinoloģiskās federācijas mājas lapā.