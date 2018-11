Noskaidrots konkursa 'Mana mīluļa lielās blēņas' uzvarētājs

Apkopojot portāla "MansDraugs" lasītāju balsojuma rezultātus, ir noskaidroti konkursa "Mana mīluļa lielās blēņas" uzvarētāji – viens kaķis un viens suns, kuri savā īpašumā iegūs garšīgas balvas.

No 24. līdz 28. oktobrim notika balsojums, kurā portāla "MansDraugs" lasītājiem bija iespēja izvēlēties savu favorītu – kaķi un suni, kas, viņuprāt, ir pelnījis mieloties ar kārumiem no "Nestle Purina PetCare" gardumu izlases.

Nedēļas laikā portālam "MansDraugs" tika iesūtīti 33 lielāki uz mazāki mājas mīluļu nedarbi. No lasītājiem saņēmām 10 video un 23 attēlus, kuros dzīvnieki bija pieķerti notikuma vietā, sagaidot saimnieku ar naivu un nedaudz kautrīgu skatienu. Daži savus mīluļus noķēruši darbībā, bet citi lielo pārsteigumu pamanījuši, tikai ierodoties mājās. Iesūtītajos materiālos bija redzami gan kaķi, kas apgāzuši saimnieka ilgi koptos un lolotos puķu podus, gan suņi, kas naski sagrauzuši visu, kas gadījies viņu ceļā, ieskaitot grīdu un dīvāna stūrus

Vislielāko balsu skaitu ieguva Jūlijas Čehovičas iesūtītais video, kurā viņas trīs gadus vecais kaķis Foma gardi lok ūdeni no poda. "Smieklīgi ir tas, ka brīdī, kad noķēru Fomu dzeram no poda, ievēroju arī to, ka virtuvē viņam stāv tikko svaigi ieliets ūdens, bet, nē, šādi ir garšīgāk," smejas Jūlija. Saimniece gan atzīst, ka viņš tā bieži nedara, līdz ar to esat liecinieki unikālam kadram no rudā kaķa dzīves.

Foma ir viens no sievietes četriem kaķiem. Murrātāja iepriekšējie saimnieki viņu izmeta uz ielas, taču Jūlija tam deva pajumti, un, kā pati atzīst, neatkarīgi no tā, kādus nedarbus viņš paveicis, ne reizi nav nožēlojusi savu izvēli.

Turpretim, lasītājuprāt, par lielāko blēņdari suni tiek atzīsts Lāsmas Katkovskas mīlulis Pablo. Suņukam nesen apritējis viens gads, bet, kā stāsta viņa saimniece, nedarbi viņam vēl aizvien prātā. Attēlā ir iemūžināts Pablo visnesenākais nedarbs, kas acīmredzami norāda, ka pašlaik viņš nav apmierināts ar istabu iekārtojumu, un, viņa skatījumā, vannas istabas piederumi labāk iederas guļamistabā. "Visas dienas garumā cītīgi tika mainīts istabas iekārtojums uz viņam tīkamāku," atklāj Lāsma.

Abi blēņdari balvās iegūst gardumu izlasi no "Nestle Purina PetCare".

Par balvām

Pablo balvā saņem "Purina""Friskies Funtastix", "Picnic Variety"un "Dental Fresh" kārumus, kas saimniecei ļaus iepriecināt mīluli un apbalvot viņu par panākumiem apmācībās. Turklāt "Friskies Dental Fresh" palīdz arī rūpēties par suņa zobu veselību un samazināt sliktu elpu. Turpretim dienas maltīti nodrošinās "Friskies Vitafit" konservi ar jēra gaļu un burkāniem. Tāpat suņa balvu fondā ietilpst arī "Purina Adventuros" gardumi ar brieža un bifeļa gaļas garšu, kurus vari paņem līdzi, dodoties ceļojumos, pastaigās un treniņos, vai izmantot kā uzkodu, palutinot suni.

Foto: Privātais ahīvs

Savukārt Foma varēs mieloties ar "Felix Sensations Souce", kuru maigie gaļas gabaliņi, pasniegti gardā mērcē, veido garšas un apetīti rosinošas smaržas kombināciju. Tāpat murrātājam būs iespēja nogaršot arī "Felix Party Mix" gardumu izlasi – krāsainu asorti, pilnu vilinošu aromātu, ar izteiksmīgām garšām un patīkamām tekstūrām. Šie "Felix" produkti, kas ir jaunums Latvijā, satur olbaltumvielas, vitamīnus un Omega 6 taukskābes, kas palīdzēs tavam kaķim dzīvot veselīgu un priekpilnu dzīvi.