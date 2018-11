Tuvojas dzīvnieku izstāde 'ZooExpo 2018'

10. un 11. novembrī Ķīpsalas hallē mazos un lielos apmeklētājus priecēs izstāde "ZooExpo 2018", kur būs apskatāmi suņi, kaķi, truši, seski, eksotiski putni, grauzēji un pat zirnekļi. Būs arī aizraujoši kaķu šovi un suņu paraugdemonstrējumi. Vēl izstādē bērnu priekam būs iespēja izjāt ar ponijiem un iztrakoties piepūšamajās atrakcijās, vēsta izstādes rīkotāji.

Neatņemama izstādes "ZooExpo" sastāvdaļa ir suņu skaistumkonkursi, kuros šogad par titulu "Rīgas uzvarētājs" sacentīsies 1700 suņu no Latvijas un ārvalstīm, kas pārstāvēs 226 suņu šķirnes. Starp tiem būs gan populārie labradori, Džeka Rasela terjeri, Jorkšīras terjeri, punduršpici, gan arī īsti retumi – Bergāmo aitusuns un Bernes dzinējsuns. Apmeklētāji varēs vērot arī specializēto Rodēzijas ridžbeku skaistuma konkursu. Abu dienu noslēgumā par titulu "Best of the best" sacentīsies katras šķirnes labākais pārstāvis.

Izstādes laikā līdztekus suņu skaistuma konkursiem notiks šovi un paraugdemonstrējumi. Būs vācu aitusuņu paraugdemonstrējumi pārkāpēju aizturēšanā, tikšanās ar suņiem – bezvēsts pazudušo meklētājiem un arī atraktīvi ņūfaundlendiešu šķirnes demonstrējumi, stāsta "BT1" mediju koordinatore Inese Libere.

Priecīgi brīži gaidāmi arī kaķu mīļotājiem, jo Ķīpsalā varēs apskatīt aptuveni 400 lielus un mazus, pūkainus un bezspalvainus dižciltīgos mīluļus no piecām valstīm. Līdzās populārām šķirnēm, tostarp plaši pārstāvētajiem Siāmas un austrumu kaķiem, būs aplūkojami arī Norvēģijas meža kaķi un toiboba šķirnes kaķi. Šoruden īpaša uzmanība tiks minčiem, kas var lepoties ar tumšu spalvu, jo notiks specializētie šokolādes krāsas un melnās krāsas kaķu šovi. Apmeklētājus priecēs arī pasaulē lielāko kaķu – meinkūnu – šovs.

Foto: Privātā arhīva foto

Skatītāji varēs vērot arī Zelta ringu, kurā 11. novembrī par titulu "Zelta kaķis" sacentīsies visu kaķu šķirņu labākie no labākajiem. Šī titula ieguvējs nākamgad pārstāvēs Latviju prestižajā starptautiskajā kaķu konkursā "Zelta kaķis 2018", norāda Libere.

Tāpat izstādē varēs aplūkot arī eksotiskos dzīvniekus. Viens būs sajūsmā, bet cits noskurināsies, ieraugot mazos viesus – dažādu sugu čūskas, vardes, ķirzakas, zirnekļus, tūkstoškājus, zarkukaiņus un prusakus no Lietuvas posmkāju zoodārza "Insektariumas". Drosmīgākie apmeklētāji dažus pat drīkstēšot paņemt rokās.

Arī trusīši būs neatņemama izstādes sastāvdaļa. "Trušu muiža" visus mazos apmeklētājus aicina viesoties "Zaķīšu pirtiņas" pļaviņā, kur mazie varēs iejukt starp latviešu dzejas klasiķa Viļa Plūdoņa dzejoļa tēliem. Dažus no tiem varēs samīļot, pabarot un saņemt arī pārsteiguma velti no pirtiņas saimniekiem.

Izstādes apmeklētājiem būs iespēja iepazīties arī ar ponijiem. Katrs pats varēs piedāvāt burkānu vai grauzdiņu pasaulē mazākās poniju sugas pārstāvim – Šetlandes ponijam. Turklāt bērniem, sākot no pusotra gada vecuma, būs iespēja pavizināties jātnieku kluba "Mežezeri" ponija mugurā.

Apmeklētājus priecēs arī seski, kas pēc ilgāka laika atgriezīsies Ķīpsalas izstāžu zālē. Izstādes pirmajā dienā to būs pat 100 no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas, jo notiks starptautiskā sesku izstāde "Teeth'n'Tails 2018", kas pirmoreiz norisināsies pēc Skandināvijas čempionāta noteikumiem. Ķīpsalā būs aplūkojami gan standarta krāsojuma, gan eksotiska krāsojuma seski.

Foto: Privātā arhīva foto

Līdzās suņu un kaķu izstādēm "ZooExpo" būs plaša zooindustrijas preču un pakalpojumu ekspozīcija, kurā apmeklētāji varēs izdevīgi iepirkties un palutināt savus mīluļus. Vairāk nekā 80 uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Lielbritānijas un Vācijas piedāvās dzīvnieku barības, kopšanas komplektus, būrīšus, dažnedažādus aksesuārus un rotaļlietas un arī sniegs konsultācijas.

Taču, ja vēl tikai esi sava četrkājainā drauga meklējumos, tad izstādē varēsi iepazīt suņu un kaķu šķirņu daudzveidību. Kucēnu un kaķēnu tirdzniecība izstādē nav atļauta, bet ikvienam būs iespēja aprunāties ar dažādu šķirņu speciālistiem, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un varbūt jau aizrunātu savu nākamo četrkājaino draugu.

Norises vieta un laiks: starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 10. un 11. novembrī no pulksten 10 līdz 18. Plašāku informāciju par izstādi meklē šeit.

Izstādi "ZooExpo" rīko starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1" sadarbībā ar Latvijas Kinoloģisko federāciju un Latvijas felinoloģijas asociāciju "Felimurs".