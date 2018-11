16 sevis cienīga kaķa pienākumi, kurus cilvēki ne vienmēr saprot

Ja esi kaķa saimnieks, tad noteikti ne vienu reizi vien esi pieķēris murrātāju, darot kādu blēņu, piemēram, nometot zemē visu, kas atrodas uz tava rakstāmgalda. Taču, tas nav tā, kā izskatās. Patiesībā, šis ir viens no kaķa pienākumiem, kurus apņēmīgi pilda ģimenes ūsainais mīlulis.

Katrs mājas kaķis kā jebkurš pilntiesīgs ģimenes loceklis izjūt iekšēju vajadzību ieguldīt savu artavu ģimenes labklājības vairošanā. Cilvēks ne vienmēr to saprot, taču sajūt šīs palīdzības augļus. Iedvesmojoties no izdevniecības "Latvijas Mediji" izdotā kalendāra "Kaķi 2019", iepazīstinām tevi ar 16 pienākumiem, kurus uz saviem pleciem uzņēmies tavs pūkainais murrātājs.

Kaķis sargā cilvēku no istabas augiem. Noteikti ne reizi vien esi pārnācis mājās un ieraudzījis kārtējo puķu podu, kas nomest uz zemes, un kaķi, kurš turpat netālu lepns par padarīto nododas sevis laizīšanai. Tev varētu šķist, ka tas ir kārtējais nedarbs, bet murrātājs to uztver kā varoņdarbu, jo kā nekā viens no viņa pienākumiem ir sargāt tevi no tik bīstamajiem istabas augiem.

Kaķis nepārtraukti palīdz mājiniekiem uzturēt sevi formā, liekot viņiem kustēties – pieliekties, savākt izmētātās pildspalvas u. tml. Iespējams, tev šķiet, ka minka savam priekam no tava rakstāmgalda gāž visu, kas pagadās, taču, patiesībā, tam ir pavisam cits iemesls – atbildība un pienākums.

Ja cilvēks kaut ko raksta, kaķis ar zobiem tur pildspalvu vai zīmuli. Murrātājs šādi palīdz saimniekam koncentrēties un pievērsties darbam. Bet, ja godīgi, tad kaķis ir pārliecināts, ka ar viņa palīdzību rakstāmais padosies daudzreiz skaistāks un saturīgāks.

Kaķis regulāri veic ledusskapja revīziju, pat ja cilvēks to negrib. Un ja negrib, tātad tur ir kaut kas slēpjams, kas jāizpēta.

Foto: Shutterstock

Naktī kaķis ik pa stundai pārbauda, vai cilvēkam zem segas nav palīdusi čūska. Tieši tas ir īstais iemesls, kāpēc murrātājs ik pa laikam ieķeras tavos kāju pirkstos.

Kaķis laiku pa laikam trenējas neparedzētām cirka izrādēm, tādēļ viņš regulāri trenē lēcienu no aizkariem uz lustru un atpakaļ, kā arī citus neiedomājamus trikus. Šķiet, ka viens no kaķa mīļākajiem trikiem nudien ir saistīts ar lēkšanu no vienas vietas uz otru.

Kaķis palīdz saimniekam saklāt gultu, parūpējoties, lai zem palaga neatrastos neviens priekšmets. Jo perfekti saklāta gulta, ir daļa no veselīga un cieša miega.

Kaķis atceras, ka miegs cilvēkam ir lieks laika tēriņš, tādēļ, redzot saimnieku snaužam, tūlīt pat viņu modina, lecot uz vēdera, vai vēl labāk – uz galvas.

Kaķis ik rītu cilvēkam atgādina veco sakāmvārdu: "Kas agri ceļas, tam Dievs dod". Un, jo agrāk cilvēks ceļas, jo vairāk viņam (un pie viena – kaķim) Dievs iedos. Skaties uz šo pozitīvi un atceros, kas agri ceļas, tas vairāk var padarīt. Pat tavs kaķis to zina – pēdējais laiks arī tev to iegaumēt.

Kaķis ar cilvēku dalās visā, kas viņam ir. Regulāri atdod daļu vilnas un izmet ēdienu no trauciņa. Tagad tu zini, kāpēc viņa spalvas ir visur.

Foto: Shutterstock

Kaķis zina, kas atrodas visās kastītēs un maisiņos. Viņš personīgi pārliecinās, cik tajos ir ērti iekārtoties un vai nopirktie produkti atbilst visiem ģimenes standartiem. Nevar taču pieļaut, ka saimnieki apēd kādu pavecāku augli vai dārzeni.

Kaķis dzied dziesmas, lai priecētu cilvēkus. Dažkārt tev mājas mīluļa dziesma varētu likties kaitinoša, taču arī ne visi tava mīļākā dziedātāja izpildītie skaņdarbi tev iet pie sirds, ne tā?

Kaķis pārbauda, kāpēc kāds nav aizvēris skapi. Iespējams, skapis ir atstāts vaļā, lai murrātājs varētu atstāt uz saimnieku mīļākajiem krekliem un biksēm savas spalvas, gadījumam, ja, esot prombūtnē, tie pēc minča sailgojas.

Kaķis atgaiņā sliktos sapņus. Pamanot, ka cilvēks gultā grozās, viņš uzlec uz galvas un sāk murgu aizbaidīšanas rituālu. Iespējams, mums nekad līdz galam nebūs skaidrs, ko īsti mincis tur dara, taču arī šamaņi savu rituālu sīkākās detaļas tur noslēpumā.

Kaķis cilvēka miega laikā apslāpē ārējās skaņas, skaļi murrājot pie auss. Starp citu, kaķa murrāšana nomierina, tāpēc, tā vietā, lai skaļo murrātāju dzītu prom, ļauj viņam palīdzēt tev atbrīvoties no dienā sakrātā stresa.

Kaķis izguļas visu ģimenes locekļu, viņu radinieku, draugu un kaimiņu vietā. Bet to viņš dara tikai tāpēc, lai, viņiem atgriežoties, vietiņa jau būtu iesildīta. Cik gādīgi.