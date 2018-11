Uzsāk labdarības akciju dzīvnieku patversmju iemītnieku atbalstam

Lai padarītu labāku Latvijas patversmēs mītošo dzīvnieku ikdienu, šonedēļ jau trešo reizi tiek uzsākta akcija "Pērc, ziedo, pabaro", kuras laikā ikviens aicināts iegādāties jebkuru dzīvnieku barības produktu un ziedot to ziedojumu kastēs "Rimi" veikalos visā Latvijā. Akcija turpināsies līdz 17. decembrim.

Latvijā 21 patversmē mīt simtiem suņu un kaķu. Lai visi patversmēs dzīvojošie dzīvnieki būtu paēduši, katru mēnesi nepieciešams vairāk nekā 20 tonnu barības. Patversmēs barība un viss pārējais dzīvniekam vajadzīgais galvenokārt tiek iegūts no privātiem ziedojumiem, tāpēc sabiedrības iesaiste šajā akcijā ir vērtīgs atbalsts patversmēm.

"Patversmē nonākušo dzīvnieku likteņi ir bijuši dažādi, taču viņi visi ilgojas pēc īstām mājām. Kamēr viņi uzturas patversmē, mēs varam palīdzēt zvēriem justies mājīgi. Mājas – tā ir drošība, siltums, mīlestība un pilns vēders. Esam gandarīti par iepriekšējo akciju veiksmīgo norisi, kad varējām palīdzēt vairākām patversmēm uzturēt dzīvniekus pat pusotru mēnesi. Ceram, ka arī šoreiz ar sabiedrības līdzdalību četrkājainie draugi būs paēduši, aprūpēti un priecīgi," komentē "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa.

"Patversmēs nokļuvušie dzīvnieki par pašvaldību līdzekļiem tiek uzturēti noteiktu laiku, pēc tam barība un viss pārējais dzīvniekam nepieciešamais tiek iegūts no privātiem ziedojumiem. Ja patversmē mitinās ap 100 dzīvnieku, to barošanai katru dienu tiek izmantots no 25 līdz 50 kilogramiem pārtikas. Patversmes dzīvniekiem vajadzīgs viss tas pats, kas mājas mīluļiem. Pārtika, kaķu smiltis, ēšanas trauki, dažādi aksesuāri un spēļmantiņas – tas viss, tāpat kā siltums un jumts virs galvas, tiek nodrošināts ar līdzcilvēku palīdzību. Sevišķi svarīgi tas ir ziemas periodā, kad ikdienas izdevumi par patversmes uzturēšanu ievērojami pieaug," skaidro dzīvnieku patversmes "Labās mājas" vadītāja Astrīda Kārkliņa.