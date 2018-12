Foto: Reti sastopamais Baltais ziemeļbriežu mazulis rotaļājas sniegā

Baltais ziemeļbriedis tiek uzskatīts par īpaši retu sugu, taču fotogrāfam Metam Nordesvenam ir izdevies iemūžināt šo dzīvnieku skaistos kadros, kuros redzams, kā ziemeļbrieža baltais kažoks saplūst ar sniegu, radot pasakai līdzīgu skatu.

Fotogrāfs Mets Nordsvens kādu dienu nolēma kopā ar draugiem doties pārgājienā uz Norvēģijas kalniem, taču viņam nekad nienāca prātā, ka pārgājiena laikā izdosies noķert kadrus ar reti sastopamo Balto ziemeļbriedi, ziņo portāls "Caternews".

"Es staigāju pa kalniem, meklējot elpu aizraujošu ainavu, kuru varētu iemūžināt kā piemiņu no ceļojuma, kad pēkšņi ne no kurienes uzradās šis brīnišķīgais radījums," stāsta divdesmit četrus gadus vecais fotogrāfs no Oslo.

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Mets portālam "Caternews" atklāj, ka dzīvnieks viņam pienācis tik tuvu, ka abi varējuši viens otram ieskatīties tieši acīs. Fotogrāfs stāsta, ka ziemeļbriedēns, ieraugot, ka Mets ir rāms un draudzīgs, izturējās tāpat. "Viņš bija ļoti ziņkārīgs un smieklīgs, gluži kā mazs pētnieks," fotogrāfs piebilst.

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Pēc kāda laika, kad mazulis bija cēli pozējis kamerai, no krūmiem esot iznākusi viņa māte. Mets stāsta, ka ziemeļbriedēns vēl nedaudz uzkavējies, taču pēc neilga laika aizskrējis atpakaļ pie savas mammas, kura viņu pacietīgi gaidīja.

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

"Tas bija ļoti maģisks brīdis, kas līdzinājās pasakās redzētajam," par piedzīvoto stāsta fotogrāfs. Viņam ir cerība, ka, iespējams, kādu dienu izdosies Balto ziemeļbriežu mazuli atkal satikt.

Baltie ziemeļbrieži tiek uzskatīti par īpaši retu sugu. Tie pie skaistā, baltā kažoka ir tikuši pateicoties neparastai ģenētiskajai mutācijai, kas neļauj pigmentam saglabāties uz dzīvnieku kažoka.