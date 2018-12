Vācijā Ziemassvētku laikā vairākās patversmēs tiks aizliegts adoptēt dzīvniekus

Suns ir uz visu dzīvi, nevis tikai uz Ziemassvētkiem – šis teiciens ir viens no iemesliem, kāpēc Vācijā Ziemassvētku laikā ir aizliegt no patversmēm adoptēt dzīvniekus, ziņo BBC.

Jau desmitiem patversmju Vācijā potenciālajiem dzīvnieku īpašniekiem ir norādījušas, ka Ziemassvētku laikā dzīvniekus adoptēt nebūs iespējams. Šādā veidā patversmes izvairās no situācijas, ka adoptētais kaķis vai suns kalpo kā Ziemassvētku dāvana, kas pirmajā brīdī izraisa sajūsmu, bet vēlāk tiek aizmirsta. "Dzīvnieki ir dzīvas būtnes, kurām ir savas vajadzības un jūtas," portālam skaidro Eiropas lielākās patversmes, kas atrodas Berlīnē, pārstāvji. "Viņi nav piemērotākā pārsteiguma dāvana Ziemassvētkos."

Dzīvnieku aizsardzības grupas "RSPCA" pārstāvis Sīmons Osborns BBC stāsta, ka 2016. gadā vairākus mēnešus pēc Ziemassvētkiem Anglijas pilsētās Ameršamā un Bekingemšīrā tika izglābti vairāk nekā 25 000 pamestu suņu. Tāpat pagājušajā gadā nedēļas laikā patversmēm dzīvnieku saimnieki lūdza sniegt mājas vairāk nekā 20 kaķiem un 25 suņiem. "Mēs esam dzirdējuši visas iespējamās atrunas, kāpēc cilvēki ir nolēmuši atdot dzīvnieku patversmei. Viens no maniem favorīt iemesliem šādai rīcībai bija no vienas ģimenes, kura aizbildinājās ar to, ka vecais suns neiederēsies viņu atjaunotajā virtuvē, kur Ziemassvētkos kopā ar ģimeni tiks baudītas vakariņas," viņš stāsta.

"Ir dzirdēts, ka cilvēki aizbildinās, ka viņu esošais suns ir pārāk vecs, tikai tāpēc, lai Ziemassvētku laikā zem eglītes paliktu jaunu kucēnu," BBC atklāj dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāve. Šī iemesla dēļ, piemēram, Brēmenē adopcijai pēc 18. decembra netiks atdots neviens no 500 tur mītošajiem kaķiem un suņiem. Vācijas reģionālie laikraksti ziņo, ka līdzīgu nostāju ieņem arī dzīvnieku patversmju vadītāji citviet valstī.

Aizlieguma atbalstītāji vēsta, ka lielākā problēma ir tā, ka nereti tie dzīvnieki, kas kalpos kā pārsteiguma dāvana kādam Ziemassvētkos, tiek iegādāti impulsīvi un pēdējā brīdī. "Lēmums, par dzīvnieka ienākšanu ģimenē, nedrīkst tikt pieņemts bezatbildīgi un vienpersoniski. Šāda lēmuma pieņemšanā jāiesaistās visai ģimenei," portālam skaidro Berlīnes dzīvnieku aizsardzības asociācijas pārstāve Klaudija Hammerlinga.

Taču ne visi atbalsta šo aizliegumu. Dzīvnieku aizsardzības grupa "RSPCA" uzsver, ka ne visi šajā laikā vēlas iegādāties vai adoptēt dzīvniekus kā dāvanas: "Dažiem cilvēkiem svētku laiks ir miera un klusuma pilns, un, iespējams, tāpēc tas ir labs laiks, kad savās mājās ieaicināt dzīvnieku, ņemot vērā, ka svētku periodā lielākā daļa ģimenes locekļu uzturas mājās, līdz ar to viņiem ir vairāk brīva laika, ko pavadīt kopā ar savu jauno mājdzīvnieku."

Neskatoties uz to, Ziemassvētku laikā lielākā daļa patversmju būs atvērtas dzīvnieku apskatei, taču tās ģimenes, kuras vēlēsies adoptēt kādu no tur mītošajiem kaķiem vai suņiem, būs spiestas atgriezties janvārī, kad Ziemassvētku trakums būs garām un lēmums par dzīvnieka adopciju tiks pieņemts daudz apdomīgāk.

"Ziemassvētku dāvanas nav suņi, un suņi nav Ziemassvētku dāvanas" ir šī aizlieguma sauklis.