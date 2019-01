Palīdzi lidotājiem pārziemot; oriģināla ideja putnu barošanai gada aukstajā laikā

Ziema visnotaļ nav putnu mīļākais gadalaiks. Daudzi šos gada aukstākos mēnešus izvēlas pavadīt siltajās zemēs, taču citi pārziemo arī tepat Latvijā. Lūk, daži Latvijas Dabas fonda padomi, kā tu vari atvieglot ziemas sezonu Latvijā palikušajiem putniem.

Par putnu barotavām zina gandrīz jebkurš, ja tādu pašu spēkiem nekad neesi uztaisījis, tad vismaz noteikti esi redzējis kādu jau karājamies kokā. Putnu barotavu var uztaisīt no daudz un dažādiem materiāliem, piemēram, koka vai plastmasa. Tāpat putnu barotavu var izveidot arī no izlietotām piena vai kefīra pakām. Tās gan iepriekš kārtīgi jāizskalo. Vēlams izgatavoto barotavu novietot tā, lai mazie lidotāji pie tās varētu ērti piekļūt. Svarīgi, lai barotava un tajā sarūpētā barība neapsnigtu, tāpēc vajadzētu parūpēties, lai ir kāds nosedzošs jumtiņš. Un, protams, tai jābūt gana stabilai, lai to nevarētu aizpūst prom un putniņi uz tās varētu nostāvēt. Plašāk par to, kā izgatavot putnu "kafejnīcu", lasi šeit un šeit.

Taču, lai apgādātu putniņus ar barību, nav obligāti nepieciešama barotava. Vari izkaisīt sēklas un graudus arī uz zemes, piemēram, pie kāda koka, kur esi novērojis putniņus. Taču pārliecinies, ka izkaisītā barība neiegrimst pārāk dziļi sniegā, tad lidotājiem to būs grūti atrast.

Tāpat vari izveidot arī masu, kuru pēcāk iekārt kokā. Lūk, Latvijas Dabas fonds ir sagatavojis video materiālu, kurā uzskatāmi ir parādīts, kā no trīs sastāvdaļām – miltiem, sēklām un nesālītiem taukiem ir iespējams pagatavot našķus kā lielākiem, tā mazākiem putniem. Pēcāk izgatavotos kārumus ar striķīša palīdzību iekar tuvējā kokā. Taču atceries ik pa laikam uzmest aci pagatavotajiem našķiem, ja tie jau kāru muti ir notiesāti, steidzies noņemt pāri palikušos diegus, jo mazie lidotāji var tajos iepīties. "Jebkurš diegs, ja viņš ļoti ātri nesatrūd, ir cilpa, un mēs, labu gribot, varam izdarīt ļaunu – putns var cilpā sapīties," raidījumam "Panorāma" stāstīja "Latvijas valsts meži" darbinieks un dzīvnieku uzvedības eksperts Kaspars Riže. Līdzīgu kaitējumu var nodarīt arī mežā eglītēs iekārtie kārumi dzīvniekiem. Vairāk par to lasi šajā rakstā. Latvijas Dabas fonda pārstāve Liene Brizga gan uzsver, ka šis ir citādāks gadījums, uzverot, ka šis ir padoms piemājas putnu barošanai: "Putni no izgatavotajiem gardumiem sēklas knibina pamazām, līdz ar to aukliņas tik ātri nekļūst atklātas. Kolīdz sēklas noēstas, tā vecās auklas jānoņem un jāieliek jauni gardumi."

Vēl putnu barošanai var izmantot arī dārzā nokaltušās puķes, sētmalē nokaltušos dadžus vai vībotnes. Tos nav jāplūc, vienkārši atstāj tās dārzā vai sētmalē, un putni paši barosies ar to sēklām. Tāpat ir svarīgi zināt arī to, kuriem putniem labāk garšo speķis, bet kuriem kaltēti augļi. Sīkāku info par to atradīsi šeit. Ja esi nedaudz slinkāks putnu barotājs un ne visai vēlies gatavot našķus pats savām rokām, veikalos ir pieejama speciāla putnu barība, kuru atzinīgi ir novērtējusi arī Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Ja esi nolēmis mazos lidotājus iepriecināt ar kādām garšīgām veltēm, der zināt, ka barošana ziemas beigās ir nozīmīgāka. Dabā pieejamās barības daudzums ziemas gaitā samazinās, jo liela daļa vieglāk atrodamo kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku, kas paslēpušies, piemēram, koku mizas spraugās, ziemas otrajā pusē (janvāra beigās, februārī) jau ir apēsta, arī ogu un sēklu daudzums sarucis. Arvien vairāk laika nepieciešams vajadzīgā barības daudzuma savākšanai, bet dienas vēl ir īsas, un putnu dabiskā mirstība palielinās, skaidro Latvijas Dabas fonda eksperte, bioloģe Ilze Priedniece.

Taču, ja reiz esi uzsācis pastāvīgi barot putnus, tev tas būs jādara visas ziemas garumā. Latvijas Ornitologu biedrība brīdina, ka esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām. Ja pēkšņi pārtrauksi barības gādāšanu, pakļausi riskam visu to putniņu pulku, kas katru dienu paviesojas pie tavas sarūpētās barības. Arī putni ir gudri un apķērīgi, tāpēc aukstajos mēnešos netieksies meklēt jaunu barošanās vietu. Putni apzināsies, ka barotavā ik dienu būs kāds speķa gabaliņš vai graudi, un rēķināsies, ka viņiem allaž tam ir pieeja. Ja to pēkšņi vairs nesagādāsi, nodarīsi ļaunumu putniņiem, kuriem ziemā jau tā nav viegli atrast barību un nākas cīnīties par izdzīvošanu.

Papildus informāciju par putnu barošanu ziemās atradīsi šeit.