Kamieļu parka 'Rakši' jaundzimušais kamielēns nosaukts par Abulu

6. janvārī rītā Kamieļu parkā "Rakši" pasaulē nācis kamielēns, kura mamma ir Tabita, bet tētis - Sultāns. Smeļoties idejas cilvēku ieteikumos portālā "Facebook", "Rakši" saimnieki kamielēnu nosaukuši par Abulu.

Kamielēna dzemdības norisinājās pašā rīta agrumā, piecos no rīta, un tām klāt bija kamieļu parka saimnieks Kristaps Blaus, portālam "Mans Draugs" stāstīja Kamieļu parka "Rakši" pārstāve Elija Krauze. ''Jau kādu nedēļu dzīvojām tādā ritmā, kad nakts miers pakārtots ļoti agra modinātāja skaņām. Neskatoties uz to, ka kamieļmāte atradās kūtī siltumā, ir visu laiku nepieciešama papildu uzraudzība, ņemot vērā laika apstākļus."

Dzemdības esot noritējušas veiksmīgi. Krauze atklāj, ka mazā kamielēna svars piedzimstot atbildis normai, savukārt augumā gan viņš esot nedaudz lielāks, nekā bija gaidīts. "Kamielītis ir ļoti spēcīgs, vesels. Jau stundu pēc nākšanas pasaulē pats droši slējās kājās un kāri meklēja mammas pupu, lai var zīst pienu," atklāja Krauze. Arī pati kamieļmāte Tabita jūtas labi. Viņas vienīgais pienākums šobrīd ir pabarot un apkopt savu mazuli.

Pēc kameļa piedzimšanas viņam ar cilvēku palīdzību portālā "Facebook" tika meklēts vispiemērotākais vārds. Galvenais nosacījums bija – kamielēna vārdā jāiekļauj mammas un tēta vārda burti. Dažu dienu laikā cilvēki bija iesnieguši jau vairāk nekā 300 dažādas idejas. To starpā bija atrodami tādi vārdi kā Labutēns, Titāns, Tabors, Baikāls un daudzi citi. Kamieļu parka "Rakši" saimnieki izvēlējās mazo saukt par Abulu. "Abuls - no mātes vārda burti AB, bet no tēva vārda - ULS. Būs gan skaisti, gan latviski (nosaukts upes vārdā)," savu izvēli pamato Krauze.

Kopā ar jaundzimušo kamielēnu ''Rakšos'' šobrīd ir 13 kamieļi.