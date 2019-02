Klusākie, lielākie un nešpetnākie: atrodi sev piemērotāko kaķu šķirni

Kaķi mēdz būt dažādi, citi skaļāki, citi klusāki, bet vēl citi augumā pārspēj dažu labu mazās šķirnes suni. Ielūkojies "Mans Draugs" sagatavotajā rakstu izlasē, lai atrastu sev piemērotāko mājas mīluli.

Pūkaino murrātāju rakstura un izskata iezīmes atšķiras atkarībā no to šķirnes. Ir kaķu šķirnes, kuras tiek atzītas par klusākajiem murrātājiem, kuri saimnieku noteikti netraucēs ar skaļiem ņaudieniem, bet ir arī tādas, kam raksturīga mežonīga uzvedība un rotaļīgums.

Pirms uzņemt murrātāju mājās ir svarīgi izvēlēties sev piemērotāko kaķu šķirni. Tu vēlies, lai tavs kaķis, līdzīgi kā suns, spētu pildīt saimnieka norādījumus un būtu viegli apmācāms? Iesakām tev izvēlēties Abesīnijas vai Bengālijas kaķi. Savukārt, ja tevi nebiedē kaķa mežonīgā daba un vēlies sev aktīvu rotaļu biedru, tad tev piemērotākā kaķu šķirne būs Savannas kaķis.

Turpinājumā vari iepazīties arī ar citām kaķu šķirnēm, kuras tiek atzītas par klusākajām, skaļākajām, mežonīgākajām, lielākajām un pat tādām, kuri pēc savas uzvedības līdzinās sunim.

Milzīgi un mīļi: pieci kaķi, kuri izaugs neparasti lieli

Foto: Shutterstock

Runājot par kaķu lielumu, saprotams, tas ir nosacīts. Salīdzinot ar gandrīz vai jebkuru suni, kaķis ir daudz mazāks mājdzīvnieks, taču arī peļu junkuriņu pasaulē nosakāmas tās šķirnes, kuru pārstāvji izaug daudz lielāki par saviem sugasbrāļiem. Kuras tās ir?

Lasīt vairāk

Pieci skaļi kaķi, kurus saimnieks noteikti dzirdēs

Foto: Shutterstock

Kaķu saimnieki noteikti vismaz reizi dienā dzird savu mīluli ņaudam. Taču arī šī skaņa var atšķirties un vienam kaķim būs klusāka, kamēr cits ņaudēs visai skaļi. Arī kaķu šķirņu raksturojumos bieži vien minēts par īpaši runātīgiem un skaļi ņaudošiem kaķiem. Kuri tie ir?

Līdzās šķirnes raksturojumam atradīsi arī video, kas uzskatāmi parādīs mīluļa ņaudēšanu. Iespējams, kāds saskatīs līdzības ar savu mājas mīluli, bet cits atcerēsies, ka šo skaņu jau reiz kaut kur dzirdējis.

Lasīt vairāk

Sešas klusas kaķu šķirnes, kas saimniekam netraucēs

Foto: Shutterstock

Kur iet kaķis, tur viņu bieži vien pavada gan ņaudēšanas, gan murrāšanas skaņas. Taču, izrādās, ir arī tādi mīluļi, kuriem vokālo spēju izrādīšana nemaz nav tik ļoti raksturīga, kamēr ir citi sugasbrāļi, kuru ņaudēšana ir visai spēcīga un skaļa. Kuri tie ir?

Šoreiz piedāvājam apskatu ar tām kaķu šķirnēm, kuru pārstāvi vairākos šķirņu aprakstos minēti kā klusākie. Tomēr ņem vērā, ka arī vienas šķirnes vidū var būt īpatņi, kuri lauž stereotipus par šķirni un ir visai atšķirīgi, tāpēc var tomēr gadīties, ka kāds peļu junkuriņš būs daudz runātīgāks un skaļāks. Savukārt arī turpmāk vēstīsim par tām kaķu šķirnēm, kuru vokālās dotības atšķiras no sugasbrāļu ņaudēšanas.

Lasīt vairāk

Pieci kaķi, kurus var pārsteidzoši viegli apmācīt

Foto: Shutterstock

Pastaiga pie pavadas vai priekšmetu atnešana - to visu var iemācīt arī kaķim. Lai arī ir ierasts, ka dzīvnieki pārsvarā mīt mājoklī, laiski pavadīdami laiku, dažas kaķu šķirnes tomēr nesmādē iespēju parādīt savas spējas.

Kamēr dažas kaķu šķirnes ir īpaši mierīgas un nesteidzīgas, nosakāms, kuru šķirņu pārstāvjus visbiežāk izdodas veiksmīgi apmācīt un kuri vairākkārt ir pierādījuši savas prasmes. Tāpēc dzīvnieku speciālists Mārtijs Bekers portālā "Vetstreet" piedāvā piecas kaķu šķirnes, kuras raksturo augsts apmācību līmenis.

Lasīt vairāk

Seko dušā un nebaidās nopeldēties – kaķi, kuriem patīk ūdens

Foto: Shutterstock

Tie saimnieki, kuri kaut reizi ir mazgājuši savu kaķi, noteikti zinās, kāda ir viņa reakcija. Ir kaķi, kuri neskrāpē un diezgan mierīgi izturas zem ūdens strūklas, taču ir tādi, kurus bieži vien pat grūti noturēt rokās. Lai cik neticami tas šķistu, pastāv kaķu šķirnes, kuru pārstāvji pie ūdens ir pieraduši un peldēs dodas labprātīgi.

Lai arī vairumam kaķu nepatīk ūdens un viņa mazgāšana saimniekam aizvien ir izaicinājums, dažu šķirņu aprakstos tiek minēts, ka kaķi pat labprātīgi dodas ūdens peldēs. Tāpat tiek minēts, ka kaķi labprāt seko līdzi savam saimniekam, kad viņš dodas dušā. Tas nav raksturīgs visu šķirņu kaķiem, jo patiku pret ūdeni var būt ietekmējusi gan šķirņu vēsturiskā izveidošanās, piemēram, ūdens tuvums, gan adaptēšanās laikapstākļiem, piemēram, tiem kaķiem, kuriem ir biezs un izturīgs kažoks.

Lasīt vairāk

Astoņas kaķu šķirnes, kam tuva mežonīgā savvaļa

Foto: Shutterstock

Gan mērķtiecīgi, gan nejauši izveidotas ir kaķu šķirnes, kuras joprojām tomēr nevar sastapt teju katrā mājoklī. Lai arī daudzas no tām radušās ārpus Latvijas, citus četrkājainie mīluļi jau paspējuši gūt gan kaķu asociāciju atzinumu, gan cilvēku uzmanību. Rotaļīgi, uzticīgi un paklausīgi – tādi ir kaķi, kuriem nepatiks vis laiskoties un baudīt mierīgu dzīvi. Mežonīgā daba kaķos joprojām ir dzīva, tāpēc saimniekam, uzņemoties rūpes par kādu no šīs šķirnes pārstāvjiem, jābūt gatavam ilgām aktivitātēm.

Daudzas no šīm šķirnēm ir eksotiskas, turklāt to pirmsākumi meklējami pat tālā pagātnē. Lai arī daudzo gadu laikā kaķi ir pieradināti kā mājdzīvnieki, viņu mežonīgā daba nav zudusi. Arī mīluļu izskats un kažoka krāsojums atgādina kaķu lielos senčus, piemēram, leopardu.

Lai arī visi mājas kaķi savulaik ir cēlušies no mežonīgajiem un nepieradinātajiem kaķu dzimtas pārstāvjiem, piedāvājam astoņas šķirnes, kas ne tikai raksturā, bet arī izskatā atgādina savvaļas dzīvniekus. Plankumaini kažoki, slaids un garš augums, kā arī rotaļīgums un paklausība – tas raksturo šīs kaķu šķirnes.

Lasīt vairāk

No Noasa šķirsta līdz nodedzinātai pilsētai: desmit senākās kaķu šķirnes

Foto: Shutterstock

Šķirnes, kuru nosaukumi ir teju vai dižciltīgi, un to vēsture, kas brīžiem mijas ar pārsteidzošām leģendām, raksturo vienus no vissenākajiem kaķiem pasaulē. Dažas no šķirnēm ir retas, dažas – joprojām populāras un pieprasītas. Taču katrai kaķu šķirnei ir atšķirīgs rašanās stāsts, ko ietekmē gan vēsturiskie notikumi, gan cilvēku dzīves paradumi. Kuras ir tās šķirnes, kas uzskatāmas par senākajām pasaulē?

Gan leģendām apvītas, gan vēsturiskiem dokumentiem pierādāmas ir dažādas senas kaķu šķirnes. Viens no kaķiem, iespējams, nodedzinājis kādu pilsētu Japānā, taču cits kā pēdējais dzīvnieks uzņemts Noasa šķirstā.

Piedāvājam portāla "Cattime.com" un Temzinas Pinkerelas grāmatas "Kaķa grācija. Ilustrētā vēsture" apkopoto informāciju par senām kaķu šķirnēm, to vēsturi, pazīmēm un raksturojumiem.

Lasīt vairāk

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.