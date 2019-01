Nedēļas nogalē izstādē Rīgā pulcēsies retu šķirņu kaķi

19. un 20. janvārī Rīgā norisināsies starptautiska kaķu izstāde, kuras laikā vairāk nekā 210 kaķu sacentīsies par izstādes galveno titulu "Labākais no labākajiem". Tāpat izstādes apmeklētājiem būs iespēja apskatīt 25 dažādu šķirņu murrātājus.

Starptautiskās izstādes dalībnieki Rīgā ieradīsies no Baltijas valstīm, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas, informē kaķu mīļotāju kluba asociācijas "CFCA" valdes locekle Linda Riekstiņa.

Izstādē būs apskatāmi 25 dažādu šķirņu pārstāvji. Šoreiz visplašāk būs pārstāvētas jau apmeklētāju iemīļotās šķirnes – omulīgie britu īsspalvainie un maigie milži meinkūni, kā arī pirmo reizi populārāko izstādē pārstāvēto šķiņu TOP 3 vidū ierindojušies Norvēģijas meža kaķi. Tāpat apmeklētājiem būs iespēja klātienē aplūkot tādu retu šķirņu pārstāvjus kā Kurīlijas bobteilus , Tajas, Bengālijas, Amerikas sprograusu un Kartēzijas šķirnes kaķus.

Sestdien, 19. janvārī, pulksten 13 notiks īpašs šovs ziemas noskaņās, kurā piedalīsies visu šķirņu kaķi, kuru kažoka krāsojumā viena no krāsām ir balta. Savukārt svētdien, 20. janvārī, pulksten 13 notiks šovs titula "Junior Winner" ieguvējiem. Šo titulu kaķi var iegūt, vismaz piecas reizes uzvarot starptautiskās FIFe sistēmas izstādēs, piedaloties junioru vecumā (no četriem līdz desmit mēnešiem). Abus šovus vadīs starptautiski FIFe sistēmas visu šķirņu tiesneši no Nīderlandes un Itālijas.

Izstāde notiks "DinoZoo Pasaule" arēnā Rīgā, Krasta ielā 52, apmeklētājiem tā būs atvērta 19. un 20. janvārī no pulksten 10 līdz 16. Pasākums apmeklētājiem pieejams bez maksas.