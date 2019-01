Pazudis LU SZF mīlulis un sargs: lūdz palīdzību suņa Rondo meklēšanā

Trešdien, 16. janvārī, pazudis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) draugs, sargs un mīlulis - suņu puika Rondo. Kā portālam "Mans Draugs" pastāstīja SZF sekretāre Anete Zasa, suns vakara pastaigas laikā nezināmu iemeslu dēļ aizbēdzis un vēl līdz šim brīdim nav atgriezies.

Zasa stāsta, ka trešdienas vakarā apsardzes darbinieki suni esot izveduši ārā ierastajā pirms miega pastaigā. Laikapstākļi neesot bijuši no tiem labākajiem – ārā plosījies putenis, kā rezultātā suni esot bijis grūti saskatīt. Pēc pāris minūtēm apsardzes darbinieki sapratuši, ka dzīvnieks ir pazudis, centušies to sasaukt, taču bez rezultātiem. Pēcāk apsardzes darbinieki suni centušies atrast pašu spēkiem, bet arī tas nav vainagojies panākumiem. "Viņš kaut kur vienkārši aizskrēja. To, kas viņam notika un kāpēc viņš tā rīkojās, mēs nezinām," skaidro SZF sekretāre.

Suņu puika Rondo ir jauktenis – kollija un vācu aitu suņa krustojums. Fakultātes sekretāre stāsta, ka dzīvnieks ir čipots un reģistrēts. Tāpat suns ir arī vakcinēts, taču nav kastrēts. Daudzu studentu labākais draugs ir piecus gadus vecs un sirgst ar gremošanas traucējumiem. Zasa atklāj, ka šī iemesla dēļ Rondo var ēst tikai speciālu pārtiku, kas veicina gremošanas traktu darbību. "Viņš nedrīkst ēst vispār nekādu cilvēku pārtiku, jo viņam var sākties vemšana," viņa piebilst.

"Viņš ir apkopts, sapotēts un draudzīgs, līdz ar to nav nekādu pazīmju, kas cilvēkus brīdinātu, ka sunim nevajadzētu skarties klāt," skaidro Zasa. "Suns nav agresīvs, un es nevaru iedomāties nekādus apstākļus, kuru iespaidā viņš varētu svešam cilvēkam uzbrukt vai kaut kā kaitēt."

Zasa stāsta, ka Rondo ir iemācīts arī dot ķepu, un viņam ap kaklu ir kaklasiksniņa: "Ja cilvēks lūdz viņam dod ķepu, tad viņš to arī dod."

Pēdējo reizi suns redzēts 16. janvāra naktī Prūšu ielā, Ķengaragā. "Tā ir vienīgā mums šobrīd pieejamā informācija par mūsu sunīti," atklāj SZF sekretāre.

Rondo ir SZF fakultātes prieks un acuraugs jau vairākus gadus, taču nebūt nav pirmais suns, kas nolīgts par sociālo zināšanu sargu. Vairāk par to, kā suns nonācis fakultātes īpašumā, viņa ikdienu un raksturu, lasi šajā rakstā.

Ja esi redzējis Rondo klaiņojam pa ielām, ilgojoties pēc studentiem un fakultātes pasniedzējiem, zvani pa tālruni 29103004.