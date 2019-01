Rīgas zoodārzā piedzimis ņiprs ronēns un karošknābēni

21. janvāra rīts Rīgas zoodārza aplokā bijis īpaši rosīgs – roņu mātei Kristai piedzimis mazulis. Kā ziņo Zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns, mazais ronēns šobrīd uzturas krastā un ir "ģērbies" biezā, pagaidām vēl dzeltenīgā kažokā. Taču tas nav viss – arī karošknābju barā iespējams dzirdēt mazuļu čiepstēšanu.

Iedzeltenais roņa kažociņš jau pēc dažām dienām kļūs sniegbalts. Tikmēr māte Krista mazuli rūpīgi sargā, aizdomīgi raugoties ne tikai uz apmeklētājiem, bet arī uz saviem kopējiem. Roņu mazulis aug ļoti strauji, burtiski pa dienām. Pēc pāris nedēļām mazuli jau būs diezgan grūti atšķirt no pieaugušajiem dzīvniekiem.

Roņu pārim – Kristai un Puikam – šis ir otrais kopīgais mazulis. Pirmais pēcnācējs Ventiņa piedzima 2017. gadā un šobrīd dzīvo Varšavas zoodārzā Polijā. Puika, kuram pērn tika svinēta 20 gadu dzīves un darba jubileja, par tēvu kļuvis ceturto reizi. Pirmie pēcnācēji – meita Apolonija piedzima 2004. gadā, dēls Puzis saules gaismu ieraudzīja 2008. gadā.

Jaunas "karotītes" flamingu mājā

Arī flamingu mājā mītošo karošknābju barā vērojama liela rosība – baros dzīvojošie baltie bridējputni ar paplatinātiem knābju galiem ("karotēm", no kā arī cēlies to nosaukums) pagājušā gada nogalē cītīgi sabūvējuši vairākas ligzdas, no kurām jau var dzirdēt mazuļu čiepstēšanu. Acīgākie apmeklētāji var pamanīt, ka laiku pa laikam no kādas ligzdas jau pastiepjas drebelīgs kakls ar galvu un tievu, garu knābi "bez karotītes" galā un mēģina izprasīt no vecākiem garšīgu pussagremotas barības porciju. Tas nozīmē, ka vecākiem sākas nopietns darba periods, lai sagādātu barību mūžam izsalkušajiem mazuļiem. Savukārt apmeklētājiem ir lieliska iespēja ilgstoši vērot karošknābju bara intensīvo darbošanos.

Sākumā putnēniem ir garš knābis bez paplatināta gala jeb "karotītes", taču, augot lielākiem, tā sāk veidoties. Apmēram mēneša vecumā, kad jaunie putni atstāj ligzdu, tiem jau ir kārtīga "karotīte".

Aktuāla informācija apmeklētājiem

Līdz 27. janvārim ikvienam vēl ir iespēja izbaudīt Ziemas nakts zoodārzā piedzīvojumu. Ar visu īpašo zoodārza ziemas piedāvājumu var iepazīties šeit.

Zoodārza centrā tiek iekurts arī ugunskurs, pie tā var ne tikai sasildīties, bet arī uztaisīt nelielu pikniku ar desu cepšanu (iesmi ir, bet ēdamais pašiem līdzi jāņem). Tiek vēstīts, ka arī jaunākie zoodārza iemītnieki – mazais ronēns un karošknābēni – labi redzami arī vakara stundās.