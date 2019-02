Suņa īpašnieks vai kaķa saimnieks – iezīmes, kas vislabāk raksturo katru no viņiem

Cīņa starp suņu un kaķu cilvēkiem, kā viņi paši sevi mēdz dēvēt, ir nebeidzama. Vieni uzskata, ka pūkainie murrātāji ir labākie mājdzīvnieki, bet citi priekšroku dod suņiem un lepni tos sauc par saviem labākajiem draugiem. Suns ar kaķi bieži vien ir kā nakts ar dienu, bet vai tādi ir arī viņu saimnieki? Pētījumos ir atklātas vairākas iezīmes, kas vislabāk raksturo suņu un kaķu saimniekus.

Latvijā divreiz vairāk iedzīvotāji par savu mājas mīluli ir izvēlējušies kaķi, nevis suni, liecina TNS iedzīvotāju patēriņa pētījums 2018. gada pavasarī. 44 procenti Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem mājās ir kaķis, kamēr 24 procenti ikdienā rūpes ir uzņēmušies par suni. Absolūtos skaitļos tie ir 694 000 spalvaino murrātāju īpašnieki un 376 000 suņu saimnieki. Savukārt pasaules otrā pusē – Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) valda gluži pretēja situācija. 48 procenti no ASV iedzīvotājiem mājās ir suns, bet 38 procentiem kaķis, vēstīts "American Pet Producction Association" 2016. gadā veiktajā dzīvnieku īpašnieku aptauja.

Arī "MansDraugs.lv" apjautāja suņu un kaķu mīļus, lai noskaidrotu, kāpēc tie dod priekšroku vienam vai otram dzīvniekam. Jāsaka gan, ka viņu atbildes vairāk balstītas katra personīgajā pieredzē un emocijās, nevis zinātniskos pētījumos. Lūk, ko viņi saka!

"Kurš gan nezina – kaķi vairāk pieķeras mājoklim, nevis saimniekam! Un saimnieks kaķiem vairāk ir kā apkalpojošais personāls. Sunim saimnieks ir visa pasaule, pats galvenais. Viņi uz cilvēku skatās kā uz divkājainu draugu."

"Man nepatīk, ka suns laiza kājas vai seju. Man tā šķiet baigā lišķība un pielīšana. Kaķi ir būtnes, kas neizliekas, tāpēc viņus mīlu."

"Kaķi ir ļoti vēsi. Nāk pieglausties vien tad, kad trauciņā sen nav ielikta barība. Suns ir pavisam kas cits – vienmēr gatavs tevi nolaizīt no galvas līdz kājām."

"Suns vienmēr lieliski jūt saimnieka noskaņojumu. Ja jūtos nomākta, pienāk, ieliek galvu klēpī un veras manī ar patiesi līdzjūtīgām acīm. Šajā brīdī smaids acumirklī iezogas sejā, un rūpes vismaz uz mirkli pagaist. Man šķiet, kaķi tā nedara, viņi nav tik empātiski."

"Man suņi nepatīk, jo viņi ir skaļi un pārlieku aktīvi, ar viņiem daudz jānodarbojas, regulāri jāved ārā. Kaķis ir tāds kā miera avots mājās, stresa noņēmējs. Pēc grūtas darba dienas ieraušas klēpī un murrā. Kas var būt labāks par to?"

"Man vairāk patīk suņi, tomēr mājās ir kaķis, jo aizņemtība un nelielā dzīvokļa platība neļauj turēt suni. Ja man būtu privātmāja un daudz brīva laika, man noteikti būtu suns."

Ir skaidrs, ka kaķi un suņi ir ļoti atšķirīgi – kamēr murrātāji labprātāk klaiņo vieni un rotaļās vai cita veida kontaktā ar cilvēku iesaistās tikai dažas minūtes dienā, suņi tā vien gaida, kad tev būs laiks visu savu uzmanību veltīt rotaļām un viņa punča kasīšanai. Tie, kas kādreiz par savu mājas mīluli ir saukuši gan suni, gan kaķi, piekritīs, ka atšķirība starp šiem diviem cilvēku iecienītiem kompanjoniem ir neizmērojama. Taču, vai tas nozīmē, ka arī kaķu saimnieki, gluži kā viņu mīluļi, ir vienpaši un labprātāk izvairās no cilvēku pūļiem, savukārt suņu saimnieki ir izteikti ekstraverti? Esam atraduši septiņas lietas, kas atšķir "suņu cilvēkus" no "kaķu cilvēkiem".

Savukārt šajā rakstā uzzini, vai tavai zodiaka zīmei mīlestība pret dzīvniekiem ir ierakstīta zvaigznēs.

Suņu īpašnieki ir apzinīgi ekstraverti

Teksasas Universitātes psiholoģijas pasniedzējs Sems Goslings un viņa students Karsons Sandijs veica pētījumu, kurā tika aptaujāti 4 565 cilvēki. Aptaujas laikā tika noskaidrots, vai respondenti sevi uzskata par suņu vai kaķu cilvēkiem. Apkopojot aptaujas rezultātus, atklājās, ka pastāv nelielas rakstura īpašību atšķirības atkarībā no tā, vai cilvēks dod priekšroku vienam vai otram mājas mīlulim. Piemēram, kā izrādās, gluži tāpat kā suņi, arī viņu saimnieki ir sociāli atvērtāki un labprāt uzturas citu cilvēku sabiedrībā. Pētījumā tika atklāts, ka tie, kuri sevi uzskata par "suņu cilvēkiem", ir par 15 procentiem ekstravertāki nekā "ķaķu cilvēki". Tāpat viņi ir arī apzinīgāki, pašdisciplinētāki un mērķtiecīgāki nekā kaķu īpašnieki.

Foto: Shutterstock

Kaķu saimnieki ir atvērtāki jaunai pieredzei

Goslina un viņa studenta pētījumā tika atklāt arī tas, ka murrātāju īpašnieki ir par 11 procentiem atvērtāki jaunai pieredzei nekā suņu saimnieki. Tas nozīmē, ka "kaķu cilvēki" daudz labprātāk metas jaunos izaicinājumos, pieņem neparastas idejas, viņiem piemīt ziņkārība un vēlme iegūt jaunu pieredzi. Viņi ir atvērti visam jaunajam tāpēc, ka bieži vien arī paši piekopj netradicionālu pārliecību. Savukārt suņu saimnieki lielākoties labprātāk pieturas pie tradicionālām vērtībām un pārliecības, minēts portālā "Psihology Today".

Kaķu saimnieki visbiežāk mitinās dzīvoklī un dzīvo vieni

Grāmatas "Why We Love Dogs We Do" autors un psihologs Stenlijs Korens savā pētījumā, aptaujājot 6149 Amerikas iedzīvotājus, no kuriem 3362 mājās bija suns, 1223 kaķis, bet 1564 abi dzīvnieki, atklāja, ka murrātāju saimnieki divreiz biežāk nekā suņu īpašnieki mitinās dzīvoklī, nevis privātmājā. Tāpat viņi lielākoties izvēlas dzīvot vieni. Savukārt suņu saimniekiem ir arī bērni, māja un laulātais partneris. Korens portālā "Psihology Today" atklāj, ka tēlainais izteiciens par "vecmeitu ar kaķi" ir tuvu patiesībai: "Vientuļa sieviete ir visbiežākā kaķu īpašniece."

Murrātāju īpašnieki smejas par izsmalcinātiem jokiem

Suņu un kaķu īpašniekus vienu no otra atšķir ne tikai pārtikas izvēle un dažādas rakstura iezīmes, bet arī humora izjūta. Tie cilvēki, kuriem mājās ir kaķis, par asprātīgiem uzskatīs sarkastiskus, nedaudz ironiskus un izsmalcinātus jokus, kamēr tie, kuri par savu mājas mīluli sauc suni, gardi smiesies pat par vismuļķīgākajiem jokiem. Viņiem video ar citu neveiklajiem kritieniem šķiet varen amizanti.

Foto: Shutterstock

Suņu īpašniekiem garšo rupjmaize, bet kaķu saimniekiem žāvēta desa

TNS jau iepriekš pieminētajā iedzīvotāju patēriņa pētījumā 2018. gada pavasarī atklāja, ka kaķu īpašnieki, salīdzinoši vairāk nekā suņu saimnieki, uzturā lieto žāvētās vai pusžāvētās desas, toties viņiem abiem garšo baltmaize, jo gandrīz puse no viņiem baltmaizi ēd katru dienu. Savukārt suņu saimnieki, lai arī ēd baltmaizi vienlīdz bieži kā kaķu saimnieki, papildus savā ikdienas ēdienkartē iekļauj arī rupjmaizi. Vēl suņu saimnieki salīdzinoši biežāk nekā kaķu īpašnieki pērk pārtikas preces piemājas pārtikas veikalos.

Kaķu saimnieki ir jūtīgāki

Portālā "Thought Catalog" minēta vēl viena atšķirība starp kaķu un suņu cienītājiem – jūtīgums un emocionalitāte, kas murrātāju saimniekiem piemīt daudz biežāk. Kaut jūtīgums bieži vien tiek asociēts ar kaut ko negatīvu, gluži kā emocionalitāte, tā ir taisnība tikai pārlieku liela jūtīguma un emocionālās nestabilitātes gadījumos. Raudāšana romantisko filmu laikā vai nepatika pret skaļiem trokšņiem vai spilgtu gaismu ir daudz raksturīgāka kaķu, nevis suņu saimniekiem.

"Suņu cilvēki" ir aktīvāki un priekšroku dod trilleriem un ceļošanai

"Mars petcare" veiktajā pētījumā, kura laikā tika aptaujāti 1000 suņu un tikpat daudz kaķu īpašnieku, tika izdarīts secinājums, ka kaķu īpašnieki daudz biežāk ir radošāki nekā suņu saimnieki, labprātāk nododas grāmatu lasīšanai, dod priekšroku mūzikliem, dokumentālajām filmām un dārzniecībai. Savukārt suņu saimnieki ir sajūsmā par trilleriem, ceļošanu un dod priekšroku dažādām sportiskām aktivitātēm, piemēram, skriešanai, jogai vai dejošanai. 45 procenti aptaujātie suņu īpašnieki gan minējuši, ka tieši mājdzīvnieki padarījuši viņus par aktīvākas dzīves piekritējiem.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.