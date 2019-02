Nobadināto Stafordšīras terjeru saimnieki atzīst savu vainu; viens no viņiem piekauts

Atrasti 19. novembrī patversmē "Mežavairogi" nogādāto nobadināto Stafordšīras terjeru saimnieki – jauna ģimene ar trīs bērniem. Kā raidījumam "Bez Tabu" atklāja viena no ģimenes loceklēm: "Esmu gatava samaksāt, mans vīrs – sēdēt cietumā."

Abiem patversmē nogādātajiem nobadinātajiem suņiem ir mikročips, līdz ar to ir iespēja identificēt dzīvnieku saimnieku un turētājus. To uzsver arī patversmes "Mežavairogi" vadītāja un Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāve Lita Konopore.

Raidījumam "Bez Tabu" izdevās aprunāties ar vienu no suņu nobadināšanā vainojamajām personām – Milēnu. Sarunas laikā sieviete atklāja, ka viņa un arī viņas vīrs vainu par nodarīto nenoliedz: "Es nenoņemu no sevis atbildību un zinu, ka esmu vainīga. Esmu gatava samaksāt sodu vai atstrādāt, bet atsēdēt gan ne, bet vīrs pateica, ka gatavs pat atsēdēt."

Kaut nomocīto dzīvnieku saimnieki ir Milēna ar vīru, viņiem ir cits oficiālais īpašnieks un ģimene par abiem suņiem uzņēmusies rūpes tikai pirms gada. "Man piezvanīja labs paziņa, kas teica, ka viņa paziņa atdod suņus, jo brauc uz ārzemēm. Viņai it kā nebija naudas patversmei, ka nav kam suņus atdot. Mēs viņus paņēmām," sieviete stāsta. Pāris rūpējies par suņiem līdz brīdim, kad Milēnas vīrs nolēmis ģimeni pamest. Sieviete raidījumam atklāj, ka abi jau sen esot vēlējušies tieši šīs šķirnes suņus.

Kad vīrs ģimeni pametis, Milēna pārcēlusies no sociālā dzīvokļa Ropažos pie radinieces, atstājos dzīvniekus vienus pašus. Abi suņi tur vieni paši dzīvojuši aptuveni trīs mēnešus, no 24. novembra. Sieviete stāsta, ka retu reizi braukusi dzīvniekus apraudzīt. Milēna min konkrētus datumus, kuros braukusi apraudzīt suņus, piebilstot, ka decembrī to darījusi ik pēc divām, trim dienām, taču pēcāk aizvien retāk – tikai reizi nedēļā.

Sieviete stāsta, ka lielākoties suņu uzturēšanu un aprūpi uzticējusi vīram: "Es devu viņam naudu, lai viņš braukā un rūpējas par suņiem." Kā atklāj raidījums, Milēnas vīrs ir bezdarbnieks, un, visticamāk, ka sievas sūtītā nauda tikusi iztērēta citām vajadzībām.

Milēna nenoliedz, ka, ierodoties dzīvoklī apraudzīt suņus, redzējusi viņu slikto veselības stāvokli. Šī iemesla dēļ sieviete centusies tos atdot dzīvnieku patversmei "Ulubele". Tur par suņu uzņemšanu esot prasīta samaksa – 150 eiro. Milēna stāsta, ka šādas naudas viņai nav, un arī pēc tam, kad patversmes pārstāvis pēc sazināšanās ar suņu īpašnieci cenu samazināja, sieviete nav bijusi spējīga noteikto summu samaksāt un šai domai atmetusi ar roku.

Cilvēki sociālajos medijos pret vainīgajiem izturas nežēlīgi. Kā pati Milēna atzīst, sākusies "linča tiesa". Taču saniknotie cilvēki neaprobežojas ar aizskarošu komentāru rakstīšanu, lietā tiek likta arī vardarbība – piekauts Milēnas vīrs. Sieviete atklāj, ka pēc notikušā arī viņai izteikti draudi, tāpēc baidoties iet no mājas.

Šobrīd ir uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Abiem vainīgajiem draud pat vairāku gadu cietumsods.

Jau iepriekš ziņojām, ka 19. februārī patversmē "Mežavairogi" no Ropažu novada nonāca divi nobadināti Stafordšīras terjeri – puika un meitene. Dzīvnieki vairākas nedēļas bijuši pamesti dzīvoklī bez ēdiena un ūdens. Suņu puikas stāvoklis bijis tik kritisks, ka tas pēc smagas cīņas par izdzīvošanu gājis bojā.

