Stāsts ar laimīgām beigām: Elīna adoptē uz ielas atrastu kaķu mammu ar dēlu

Elīna Legzdiņa ir divu murrātāju saimniece. Kā meitene pati atzīst, lēmums adoptēt divus kaķus esot bijis negaidīts, taču viņa to noteikti nenožēlo. To, kā abi minči nonākuši pie Elīnas un kāpēc viņa devusi priekšroku to adoptācijai, mums noskaidrot palīdzēja portāls "Pūkainis.lv".

Katram bērnībā ir bijis sapnis par dzīvnieciņu, kas papildinātu ģimenes loku. Tā nu sagadījās, ka vēl maza būdama Elīna uz ielas ieraudzījusi noplukušu kaķīti, ko meitene, ne mirkli nedomādama, nesusi mājās. Tas arī bijis Elīnas pirmais mājdzīvnieks – kaķis Miks, kurš diemžēl pēc daudziem dzīves gadiem nomira. Elīna atklāj, ka tas esot bijis sāpīgs un emocionāls mirklis viņas dzīvē. Taču pēc Mika zaudēšanas sieviete sapratusi, ka vēlas dot mājas vēl kādam murrātājam. "Mēs ar Miku augām kopā, spēlējāmies, un, gadiem ejot, vairs nevaru iedomāties savu dzīvi bez kāda četrkājaina drauga, kurš mani gaida mājās," viņa stāsta. Kaut Elīnas dzīvesdraugs sievietei sākotnēji esot paziņojis, ka kaķi viņam īsti nepatīkot, beigās tieši viņš esot nācis klajā ar ideju uzņemties rūpes nevis par vienu, bet diviem murrātājiem. "Un tā mūsu ģimeni šobrīd ir papildinājuši divi bezgala mīļi kaķīši – 1,6 gadus jauna kaķu mamma Bella un viņas pavisam nenopietnais astoņus mēnešus jaunais dēls Rudis," stāsta Elīna. Abi Elīnas un viņas dzīvesdrauga mājas mīluļi ir adoptēti. Meitene tos ievērojusi, pateicoties dzīvnieku biedrībai "Cat Care Community" un mājaslapai "Pukainis.lv". Kad meitene bija saņēmusi drosmi ne tikai aktīvi sekot līdzi biedrības aktivitātēm "Facebook", bet arī uzzināt vairāk informācijas par kaķu adoptācijas procesu, viņa nonāca vienā no pagaidu mājām, kur izmitināti bez saimniekiem palikušie kaķi. Elīna stāsta, ka murrātāju tur esot bijuši daudz un dažādi, bet viņus uzrunājusi tieši pāris dienas atpakaļ noķertā kaķenīte Bella. Elīna atklāj, ka esot bijis jāgaida nedēļa, lai varētu izvēlēto kaķenīti vest mājās, jo viņai vispirms esot bijis jāapmeklē biedrības noorganizētā vizīte pie veterinārārsta. Taču, kamēr Elīna un viņas dzīvesdraugs gaidīja Bellu, no tās pašas vietas, kur tika atrasta kaķene, ticis izglābts arī viņas dēls Rudis. "Ar mums uzreiz sazinājās un izstāstīja situāciju un to, ka būtu jauki, ja mājās abi rakari varētu doties kopā. Uzreiz aizbraucām paskatīties otru mīļumu un, gluži tāpat kā māmiņa, uzreiz iekrita sirdī. Ne par velti ir teiciens, ka ābols no ābeles tālu nekrīt," atklāj kaķu saimniece. 1. Pirmās dienas jaunajās mājās

Pirmās dienas jaunajās mājās 2. Elīna iedrošina arī citus savus mājas mīluļus adoptē