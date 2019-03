Mājdzīvnieks – krabis: kā Koralis zaudēja divas kājas, bet ieguva gādīgu saimnieci

Dina Kristiņa ir kāda neparasta dzīvnieka īpašniece. Kamēr citi par saviem mājdzīvniekiem izvēlas kaķus, suņus, papagaiļus vai jūrascūciņas, Dina jau kopš bērnības ir sapņojusi kļūt par krabja saimnieci. Nu jau četrus gadus viņas izsapņotais ir īstenība.

Dina ir uzaugusi laukos, taču reizi pa reizei esot arī braukusi līdzi tētim uz Rīgu. Kamēr meitene gaidīja, kad tētis izdarīs savus darbus, viņa vienmēr izklaidējusies tirdzniecības centros un jo īpaši zooveikalos. "Tie bija un vēl joprojām ir mani mīļākie veikali," atzīst Dina. Tieši zooveikals bija vieta, kur viņa ieraudzīja terārijos krabjus. Kopš tās dienas doma par krabi kā mājdzīvnieku viņu neesot pametusi. "Man tas šķita forši un īpaši – nevienam manam draugam nekā tāda nebija. Laikam tādēļ, ka dzīvoju laukos, arī kļuvu par dzīvnieku mīli – visi kaimiņu kaķi bija mūsējie, vienmēr tika pabaroti un apmīlēti. Protams, ne vienmēr vecākiem tas patika," viņa stāsta.

Pieaugot Dina pārcēlās uz dzīvi Rīgā, taču vēlme par mājdzīvnieku nekur nebija pazudusi. "Tolaik man tā bija jauna pasaule, iespaidi, mācības un darbs, līdz ar to sapratu, ka nevaru atļauties parūpēties par ko nopietnāku, kas prasītu manu laiku un uzmanību, tā arī nonācu pie tā, ka ir laiks krabim. Taču, kad nonācu pie domas, ka ir laiks manā mājā ienest krabi, tas nemaz nenotika tik viegli, kā bērnībā biju iztēlojusies," stāsta sieviete. Dina bija izstaigājusi lielāko daļu zooveikalu, taču nekur krabi neesot varējusi atrast. Pēc vairākas nedēļas ilgas meklēšanas sieviete nolēma izpētīt internetā pieejamo informāciju. Kā atklājās, ar zooveikalu starpniecību ir iespējams pasūtīt krabjus no Holandes. Daudz nedomājot, Dina sazinājusies ar zooveikalu – un krabji jau bijuši ceļā. Pēc vairāku nedēļu gaidīšanas krabji bija klāt. Aizejot uz zooveikalu, atklājās, ka no Holandes atvesti divi krabji, kas nodrošināja Dinai iespēju izvēlēties sev tīkamāko vēžveidīgo. Sieviete atklāj, ka vienam no atvestajiem dzīvniekiem nezināmu iemeslu dēļ trūka divu kāju, kas bija viens no iemesliem, kāpēc Dina izvēlējās tieši šo vēžveidīgo. "Man bija sajūta, ka tieši šis ir jāņem. Iespējams, likās, ka var notikt tā, ka neviens viņu nepaņemt," viņa stāsta.

Foto: Privātā arhīva foto

Kopš tās dienas pagājuši jau četri gadi, un krabis, kuru abi ar dzīvesbiedru nosaukuši par Korali, ir kļuvis par Dinas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Taujājot, kāpēc šāda vārda izvēle, sieviete stāsta: "Laikam nemaz nevaru izstāstīt, kādēļ tāds vārds. Tas atnāca harmoniski, pats no sevis."Atbraucot uz savām jaunajām mājām, Koralis ne tikai tika pie jauna vārda, bet arī jaunām kājām. Toreiz Dina vēl neesot zinājusi, ka krabjiem kājas ataug. "Tā pēc diviem mēnešiem mums mājās bija krabis ar visām kājām," stāsta dzīvnieka saimniece.

Dina atklāj, ka, pirms Koralim atauga abas kājas, dzīvnieks esot bijis mazliet lēnāks, neesot arī rāpies uz terārija otro stāvu, kā arī mazāk kustējies. Jaunās kājas krabim esot parādījušās pēc tam, kad viņš nometis veco čaulu. Krabis maina čaulu, jo pats dzīvnieks aug, taču čaula neaug tam līdz, tāpēc tā ikreiz ir jānomet un vietā jāiegūst jauna. "Krabis aug lēnām – pa pāris milimetriem. Kopumā viņš var izaugt dūres lielumā, taču nevajadzētu baidīties no tā, ka terārijā viņam varētu kļūt par šauru, tik lielas izmaiņas krabja augšanā nenotiek," iedrošina Dina.