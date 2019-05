Bruņurupuči, kas piedalījās filmā 'Rokijs', svin savu 45. dzimšanas dienu

44 gadus atpakaļ jaunais un izveicīgais Silvestrs Stalone kļuva vēl atpazīstamāks, pateicoties lomai filmā "Rokijs". Kaut filma uz kinoteātra ekrāniem parādījās 1976. gadā arī mūsdienās dažādu paaudžu cilvēki zina, kas ir Rokijs Balboa. Taču blakus Stalonem šajā filmā prožektoru gaismas spīdēja arī uz bruņurupučiem, kas šogad svin savu 45. dzimšanas dienu.

Filmā Rokijs Balboa iegādājās abus bruņurupučus zoo veikalā, kurā strādāja viņa simpātija Adriana. Tolaik abi bruņurupuči vēl bija augumā pavisam nelieli, taču tagad, pēc vairāk nekā 40 gadiem, viņi ir krietni paaugušies. Kafs un Links (tā sauc bruņurupučus) nu ir 45 gadus veci, minēts portālā "Bored Panda".

Stalone ar saviem senajiem draugiem un kolēģiem – Kafu un Linku pēc visiem šiem gadiem satikās filmas "Krīds 2" uzņemšanas laukumā, kur bruņurupuči ir redzami Rokija Balboa dzīves vietā. Taču dzīvnieki ir gozējušies prožektoru gaismās ne tikai filmā "Rokijs", bet arī "Rokijs 2", "Rokijs 3" un "Krīds: Rokija mantojums".

Iespējams, kāds kvēlāks filmas "Rokijs" fans atceras arī mirkli, kad Stalone bruņurupuču pārim izteica vēlēšanos, kaut tie spētu dziedāt un dejot, lai viņam nebūtu jāpelna iztika boksa ringā. Kad 1975. gadā tika pabeigta filmas uzņemšana, abi bruņurupuči tika atdoti zoo veikala īpašniekam Džosefam Markam, no kura tie iepriekš tika nopirkti. Viņš savukārt visus šos gadus tā vietā, lai dzīvniekus pārdotu tālāk, nolēma par tiem rūpēties pats.

Kafu un Links ir sarkanausu bruņurupuči, un viņi var nodzīvot pat līdz 50 gadu vecumam. Arī Latvijā daudzi par saviem mājdzīvniekiem izvēlas šos dzīvniekus. Taču Rīgas zooloģiskais dārzs un portāls "Mans Draugs" atgādina, ka dzīvnieka ilgā mūža dēļ bruņurupuča iegādei jābūt pārdomātai.

Diemžēl daudzi no iegādātajiem bruņurupučiem dažādu iemeslu dēļ nonāk zoodārzā vai tiek izlaisti brīvā dabā. Rīgas zooloģiskajā dārzā ik gadu nonāk vismaz 50 dažādu sugu bruņrupuči (gan sauszemes, gan ūdens), kas cilvēkiem kļuvuši lieki un nevajadzīgi. No 2003. līdz 2017. gadam zoo mājvietu atraduši vairāk nekā 413 bruņrupuču, visvairāk – dažādu pasugu sarkanausu bruņrupuči.

Rūpējoties, lai Latvijas dabā nenokļūtu dažādu sugu bruņrupuči, Rīgas zooloģiskajā dārzā un Latgales zoodārzā Daugavpilī izveidotas bruņrupuču patversmes. To mērķis – risināt problēmu, kur iedzīvotājiem likt rupuci, par kuru vairs nevar parūpēties vai arī tas vienkārši apnicis. Ģimenei, kura saprot, ka vairs nespēj uzņemties rūpes par bruņrupuci, ir iespējams nogādāt to patversmē vai nu Rīgā vai Daugavpilī. Arī gadījumos, ja rupucis sastapts savvaļā, tad vaļā to laist nedrīkst, piekodina Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns.

