Mobilajam ganāmpulkam šovasar paredzēts noganīt 300 hektārus dabisko pļavu

Latvijas Dabas fonda projekta "GrassLIFE" mobilais ganāmpulks šovasar dosies uz ganībām pie pļavu īpašniekiem visā Latvijā, lai uzturētu un atjaunotu vērtīgās dabiskās pļavas. Šīs vasaras mērķis ir noganīt 300 hektāru, atklāj "GrassLIFE" pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.

Ganību sezonas atklāšana notika 15. maijā, kad pirmās govis ieradās Pedvāles mākslas parkā Sabilē. Tur šovasar plānats noganīt 10 hektāru dabiskās pļavas, kurai nepieciešama atjaunošana. Līdz ar to mākslas parka apmeklētājiem būs iespēja kopā ar mākslas objektiem ainavā vērot arī mobilā ganāmpulka Galovejas govis ar teliņiem, un drīzumā tām pievienosies arī Romanovas šķirnes aitas.

Projekta "GrassLIFE" mobilās ganīšanas pakalpojumam šogad pieteicās vairāk nekā 100 zemes īpašnieku no visas Latvijas. Izvērtējot pieteikumus, tika izvēlētas tās dabiskās pļavās, kurām noganīšana dotu vislielāko labumu un kurām ir būtiska nozīme dabisko pļavu tīklā Latvijā kopumā. Šīs vasaras mērķis ir noganīt 300 hektāru dabisko pļavu.

Mobilais ganāmpulks šovasar darbosies arī atpūtas bāzē "Zviedru cepure" Sabilē, vairākās Siguldas, Jelgavas un Jūrmalas pilsētas pļavās, arī Gaujas Nacionālajā parkā, dabas liegumā "Raķupe" un aizsargājamo ainavu apvidos "Vestiena", "Veclaicene" un "Ziemeļgauja".

Pedvāles mākslas parkā projekta "GrassLIFE" mobilais ganāmpulks darbojas jau otro sezonu. Pirmajā ganīšanas sezonā ganāmpulks viesojās vairākās pļavās un ganībās Valkas novadā, Jelgavas Sieramuižas pļavās, pie Zvārtas ieža, un kopumā tika noganīti 183 hektāri dabisko pļavu.

Inga Račinska, projekta "GrassLIFE" vadītāja, stāsta: "Pirmais gads bija mobilā ganāmpulka pārbaudes gads, kurā izvērtējām, kā šāds paņēmiens darbojas. Jau pirmās ganību sezonas noslēgumā daudzviet varējām secināt, ka lopi ir sekmīgi noganījuši grūti pieejamās vietas, taču pašu pļavu kvalitātes izmaiņas varēsim vērtēt pēc ilgāka laika. Kopumā esam apmierināti ar mobilā ganāmpulka darbību, tāpēc šogad to jau piedāvājām plašam interesentu lokam."

Mobilā ganāmpulka uzdevums ir noganīt vērtīgās dabiskās pļavas dažādās Latvijas vietās, kuras ir grūti pieejamas pļaušanai vai kādu citu iemeslu dēļ netiek apsaimniekotas tā, kā nepieciešams dabiskajām pļavām. Noganīšana ir viens no labākajiem veidiem, kā palīdzēt pļavām atgūt augu sugu daudzveidību.

Mobilais ganāmpulks, kurā šobrīd ir aptuveni 60 Galovejas liellopi un 200 Romanovas šķirnes aitas, ir pirmais un vienīgais ganāmpulks Latvijā, kas ir izveidots tieši dabisko pļavu atjaunošanai. Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas. Dabiskās pļavas ir ne tikai viena no sugām bagātākajām dzīvotnēm pasaulē, tā veido arī brīnišķīgu ainavu, puķu un kukaiņu krāsainību, ar ko cieši saistās Latvijas identitāte.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai

0.7 procentus no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30 procentus no valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas mūsu dabiskās pļavas, lai Latvija šo dabas, kultūrvēstures un arī ekonomisko vērtību nezaudētu.