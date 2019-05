Minka brīvsolī: vai ļaut mājas kaķim iet ārā

TNS iedzīvotāju patēriņa pētījums 2018. gada pavasarī liecina, ka 44 procentiem Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem mājās ir kaķis. Absolūtos skaitļos tie ir 694 000 spalvaino murrātāju īpašnieki. Daži no viņiem izvēlas savus mājas mīluļus turēt iekštelpās, bet citi tiem ļauj izbaudīt arī pasauli aiz dzīvokļa vai mājas durvīm. Tas, vai murrātājam vajadzētu liegt vai gluži otrādi - atļaut uzturēties brīvā dabā, ir strīdīgs jautājums, par kuru katram ir savs viedoklis.

Portāla "Mans draugs" lasītāja Santa stāsta, ka nav priecīga, ja kaķis ir nolēmis doties izpētīt, kas notiek aiz dzīvokļa durvīm: "Dzīvoju Rīgas mikrorajonā. Parasti kaķi laižam uz balkona, lai viņš var paskatīties uz putniņiem, pagulēt saulītē un paelpot svaigu gaisu, kas viņam ļoti patīk. Taču dažkārt, īpaši, kad viņš bija jaunāks, minka nereti izdomāja izlekt no otrā stāva balkona, lai izpētītu apkārtni. Kad kaķis atgriezās mājās, viņš vienmēr bija netīrs un nereti līdzi atnesa arī blusas."

Savukārt Vita, dzīvojot privātmājā, Salaspils centrā, ar drošu sirdi abus mājas mīluļus laiž pastaigātie arī pagalmā. "Kaķi staigā pa dārzu. Bet, ja viņus nelaiž ārā, tad nenormāli brēc," viņa stāsta. "Mums ir iežogots dārzs, tāpēc kaķus laižam ārā bez bažām." Viņa atklāj, ka arī iepriekšējiem kaķiem vienmēr ir ļauts iziet pagalmā.

Turpretim Dita, kas dzīvo Rīgas centrā, nekad nav laidusi savu četrkājaino draugu ārā, jo satraucas par viņa drošību: "Kad kaķīti paņēmām, dzīvojām 4. stāvā. Izlaist ārā ir sarežģīti. Kaut kā nospriedām, ja nevaram viņam nodrošināt iespēju iet ārā tad, kad viņam sagribas, tad labāk, lai viņš nezina, ko tas nozīmē un nebēdājas. Tagad esmu pārvākusies, un varētu jau mēģināt kādu logu pielāgot, lai var iziet ārā, bet ir par vēlu, manuprāt, jo viņš jau ir pieaudzis. Tāpat dzīvojam centrā, te ir lielās ielas. Negribu, lai viņu nobrauc." Savukārt Ditas vecāku mājās, kas atrodas lauku teritorija, tur dzīvojošie kaķi tiek laisti ārā. Dita uzsver, ka saimnieku izpratne par dzīvnieka drošību un labsajūtu ir galvenais iemesls, kāpēc laukos kaķi tiek laisti ārā, bet pilsētā nē.

Arī Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) kaķi ir iecienīti mājdzīvnieki, un arī šajā valstī murrātāju saimnieku uzskati par to, vai mājas mīlulis būtu jālaiž ārā, atšķiras.

2012. gadā Ungārijas universitāte un "National Geographic" atklāja, ka ASV dzīvojošie kaķi varētu būt nogalinājuši aptuveni četrus miljardus dažādus mazos dzīvniekus, tai skaitā putnus, peles, kurmjus u.c., gadā, vēstīts portālā "Mnn". Pie kaķiem, kas nogalinājuši dzīvojošos mazos zīdītājus, tiek pieskaitīti gan mājas, gan savvaļā dzīvojošie peļu junkuri.

Taču kaķu laišana ārā ne tikai apdraud mazos savvaļas dzīvniekus, bet arī pašus murrātājus pakļauj lielākam riskam inficēties ar dažādām slimībām un parazītiem.

Amerikas veterinārās medicīnas asociācija apgalvo, ka nereti mājas kaķi, kas netiek laisti ārā, dzīvo ievērojami ilgāk nekā tie murrātāji, kas iet iekšā-ārā, kad vien vēlas. Kāpēc tā? Galvenokārt tāpēc, ka kaķi, kas dzīvo iekštelpās, nav pakļauti tādiem riskiem kā automašīnām, citiem dzīvniekiem un dažādām slimībām, kuras tavs mājas mīlulis var saķert, atrodoties ārā.

Taču, neskatoties uz to, ir cilvēki, to skaitā arī dzīvnieku eksperti, kuri uzskata, ka murrātājus būtu jālaiž ārā. "Atšķirībā no suņiem, kaķi ļoti lielā mērā ir saglabājuši savus savvaļas instinktus," skaidro grāmatas "Citizen Canine: Our Evolving Relationship with Cats and Dogs" autors Deivids Grimms. "Tu vari turēt savu kaķi iekštelpās un nodrošināt viņam drošu un komfortablu dzīvi, bet tas ir tāpat kā turēt savu sacīkšu mašīnu garāžā."

Netrūkst arī pētījumu, kas pierāda, ka tie murrātāji, kas visu savu dzīvi nodzīvo iekštelpās, arī var ciest no dažādām fiziskās un psiholoģiskām problēmām, piemēram, agresijas, kas bieži vien saistās ar garlaicību, ko kaķis izjūt, esot mājās. Tāpat nepietiekošas fiziskās aktivitātes dzīvnieku var novest pie aptaukošanās, kas iet roku rokā ar citām sirds un asinsvadu slimībām. Vairāk par to lasi šajā rakstā, kurā par aptaukošanās iespaidu uz dzīvnieka veselību stāsta veterinārārsts Aigars Briņķis.

Tas, vai laist savu mājās mīluli izbaudīt dabas sniegtās priekšrocības piemājas pagalmā, vai nē, ir atkarīgs no tevis. Taču pirms lēmuma pieņemšanas kārtīgi izvērtē visus augstāk minētos plusus un mīnusus.

