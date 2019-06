Veterinārārsti no 'Lego' klucīšiem izveido ratiņkrēslu bruņurupucim bez divām kājām

Pedro ir 15 gadus vecs bruņurupuču tēviņš, kurš zaudēja divas kājas, bet ar to viņa dzīve nebija beigusies. Dzīvnieka saimniece un veterinārārsti ar "Lego" klucīšu palīdzību izveidoja viņam ratiņkrēlus, kas palīdzēja bruņurupucim atgūt spēju pārvietoties ar pārliecību.

Kad Pedro tika adoptēts, bruņurupucēns jau bija palicis bez vienas kājas, taču arī ar trim kājām viņš spēja pārliecinoši pārvietoties un nokļūt visur, kur sirds kāroja. Taču dažus mēnešus atpakaļ nešpetnais Pedro aizmuka no mājām, Kad pēc pāris mēnešiem dzīvnieks atgriezās, viņš bija palicis arī bez otras pakaļkājas, portālā "Psys" stāsta Pedro saimniece Sandra Teilore. Pamanījusi, ka viņas mīļotajam bruņurupucim trūkst jau divas kājas, kas ļoti apgrūtina viņa pārvietošanos, Sandra dzīvnieku nogādājusi Luisas štata Veterinārmedicīnas universitātes veterinārajā klīnikā.

"Daudzi cilvēki uzskata, ka mājdzīvnieki ir tikai kaķi vai suņi. Jāatzīst, pašai bija nedaudz neierasti ar bruņurupuci rokās sēdēt veterinārās klīnikas uzgaidāmajā telpā blakus sunim," atminas Pablo saimniece.

Veterinārārsti neslēpa savu izbrīnu par to, ka bruņurupucim izdevās atgriezties mājas sveikam un veselam tikai ar divu kāju palīdzību. Neskaitot to, ka Pedro trūka abas kājas, ar viņa veselību viss bija kārtībā. "Brūce pazudušās kājas vietā bija jau diezgan labi sadzījusi," skaidro veterinārārste Kellija Rokvela.

Kaut kāju trūkums neliedza Pedro iespēju paslēpties bruņās, bez tām dzīvnieks vairs nebija tik mobils kā iepriekš, tāpēc bruņurupuča saimniece nolēma to vairs nelaist dārzā, bet turēt iekštelpās, kur viņu neapdraudēs citi dzīvnieki un putni. Taču veterinārās klīnikas darbinieki ar to nebija mierā, viņi nolēma palīdzēt bruņurupucim atgūt spēju pārvietoties tāpat, kā viņš to spēja iepriekš. "Mēs ar kolēģiem centāmies nonākt pie kāda veida risinājuma, kā palīdzēt Pedro atgūt mobilitāti. Sākumā domājām ar 3D printera palīdzību izveidot protēzes viņa pakaļkājām, taču tad radās ideja izveidot speciāli viņam paredzētus riteņus, kas kalpotu kā ratiņkrēsls," atminas veterinārārste.

Izmantojot no "Lego" klucīšiem izveidotas spēļu mašīnas sastāvdaļas Rokvela kopā ar citiem kolēģiem un veterinārijas studenti Sāru Merceri nāca klajā ar ideju, kā piestiprināt riteņus pie bruņurupuča bruņām tā, lai tie palīdzētu viņam pārvietoties. "Visi veterinārās klīnikas ārsti un arī daži studenti mums palīdzēja atrast labāko veidu, kā īstenot šo ideju," stāsta Rokvela. "Mums vajadzēja izdomāt, kā pielāgot riteņus Pedro izmēram." Pēc vairākām stundām prātošanas un cenšanās pielāgot jauno ratiņkrēslu dzīvnieka izmēriem, veterinārārstiem tas izdevās – viņi deva bruņurupucim iespēju atkal pilnvērtīgi pārvietoties. Rokvela stāsta, ka izveidotie riteņi ne tikai ir perfekti pielāgoti Pedro izmēram, bet tos vajadzības gadījumā var arī noņemt.

Par jauno pārvietošanās līdzekli ir priecīgi ne tikai veterinārārsti un Pedro saimniece, bet arī pats bruņurupucis, kurš jau neilgu laiku pēc jauno riteņu iegūšanas lepni ar tiem pārvietojās pa veterinārārstu kabinetu. Arī viņa saimniece apstiprina, ka Pedro pieņēmis riteņus kā daļu no sevis: "Viņš ar tiem brauc uz priekšu, atpakaļ, pa labi, pa kreisi un dažkārt bruņurupuča ātrumā griežas arī uz riņķi." Viņa stāsta, ka, neskatoties uz visu, kam viņam ir nācies iet cauri, Pedro ir ļoti dzīvespriecīgs bruņurupucēns.