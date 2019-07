Izglābtais kaķēns Frenkijs, kuram ir viena actiņa un četras ausis

Ne visi četrkājainie draugi piedzimst siltos mājokļos un tiek rūpīgi apkopoti pirmajās dzīves dienās. Tāds ir bijis arī Frenkija, kurš piedzimis zem kādas piepilsētas mājas Austrālijā un atrasts kopā ar vēl vienu kaķēnu, stāsts. Neskatoties uz sarežģījumiem, neparastā izskata mīlulis ticis pie uzticamas saimnieces, kura tagad rūpējas par kaķēnu un viņa veselību.



Kā portālam "Bored Panda" atklāj saimniece Džordžija Andersone, Frenkijs ir saīsinājums no "Frankenkitten". Abus zem privātmājas piedzimušos kaķēnus atrada tās saimnieki, kuri pirmās nedēļas rūpējušies par novārgušajiem mīluļiem, pirms atdevuši dzīvnieku aktīvistu gādīgajās rokās. Tiek pieļauta iespējamība, ka bijuši arī citi kaķēni, taču pārējie nav izdzīvojuši. Tieši patversmē Frenkijs sastapa savu jauno saimnieci Džordžiju, kura tajā ik dienas rūpējusies par citiem dzīvniekiem.



Frenkija neparastais izskats pievērš viņam pastiprinātu uzmanību – kaķim ir četras ausis un viena actiņa. Tāpat kaķēnam esot problēmas arī ar sakodienu un pakaļējo kāju locītavām, kuru dēļ ceļi stingri nestāv savā vietā. Šī iemesla dēļ esot nepieciešama operācija, tāpēc saimniece šobrīd krāj līdzekļus tās veikšanai.



Džordžija atklāj, ka atvešanas brīdī kaķēnam esot bijušas abas acis, taču viena no tām bijusi traumēta, tāpēc nācies to izoperēt – pretējā gadījumā infekcija varētu izplatīties un kaķēnu nogalināt. Savukārt ausis mīlulim jau kopš piedzimšanas brīža esot bijušas vairākas.



Sākumā sieviete esot devusi kaķēnam pagaidu mājas, taču pēc tam pieņēmusi pie sevis ilgtermiņā. Lai gan viņa izskats piesaista daudzus, saimniece atklāj, ka tas nebijis iemesls, kāpēc izvēlējusies Frenkiju ņemt savā paspārnē. Tas bijis kaķēna raksturs un vēlme meklēt mierinājumu tieši pie viņas.



Mazās austiņas, kas ir priekšā ierastajām, savā veidā traucē uztvert skaņu, kā rezultātā arī kaķēna ikdienas dzīve ir apgrūtinātāka. Tāpat saimniece atklāj, ka Frenkijs esot pieradis dzīvot ar vienu aci, taču varot novērot, ka viņam ir grūtāk orientēties tumsā nekā citiem Džordžijas kaķiem. Lielākās problēmas sagādājot ēšana, jo kaķēns nevar pārtiku kārtīgi satvert, tāpēc iemācījies izmantot mēli kā palīgu.



Tāpat saimniece portālam "Bored Panda" stāsta, ka Frenkijs esot ļoti mīļš un draudzīgs kaķis. Viņa gan dalās pārdomās, ka viņš diez vai varētu dzīvot uz ielas, jo, izdzirdot mašīnu, visdrīzāk domātu, ka ar to varētu spēlēties, nevis plānotu, kā no tās izvairīties. Taču maigā dzīvnieciņa daba ir tā, kas Džordžiju tik ļoti uzrunā. Sieviete pat atklāj, ka, viņasprāt, kaķis labi jūt, kad viņai ir slikta diena un ar savu mīļumu labprāt to padara patīkamāku.



Frenkija ikdienai vari sekot līdzi šajā "Instagram" profilā.