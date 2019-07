Ar ūdenslīdēju kuģi jūrā atpakaļ nogādās divus pavasarī izglābtos ronīšus

To izaugušo ronēnu, kuriem neizdodas atrast jaunas mājas zoodārzos, atlaišana jūrā tiek praktizēta jau daudzus gadus un, balstoties citu valstu speciālistu pieredzē, dod jaunajiem dzīvniekiem visai reālu iespēju atgriezties dabā. 10 līdz 15 kilometru attālumā no krasta, tālu no cilvēku iemīļotajām pludmalēm, jūrā izlaistajiem 40-50 kilogramus smagajiem roņiem ir pietiekamas tauku rezerves, lai tie pat vairākas nedēļas varētu mācīties iegūt barību paši.