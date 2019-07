Krakovas lidostā satrauktākos ceļotājus nomierina borderkollijs Zeneks

Zeneks ir 18 mēnešus jauns borderkollijs, kurš no mājas mīluļa kļuvis par mīlīgāko Krakovas lidostas, Polijā, darbinieku. Viņa uzdevums ir palīdzēt satrauktākajiem ceļotājiem, kam lidošana sagādā stresu un nepatīkamas sajūtas, atgūt mieru, vēstīts portālā "The First News".

Stress, nemiers, dusmas un satraukums ir tikai dažas no nepatīkamām emocijām, ar kurām daudziem cilvēkiem asociējas lidosta. Taču Krakovas lidostas vadība ir atradusi veidu, kā pārvērst ceļotāju negatīvās emocijas priekā. Viņu slepenais ierocis ir četrkājainais terapists Zeneks, kurš liek smaidīt katram garāmgājējam.

Suņa saimniece Katerīna Harmata portālam pavēstīja, ka sākotnēji Zeneks esot ticis apmācīts par meklēšanas un glābšanas suni, taču Krakovas lidostas pārstāvis esot sazinājies ar suņa saimnieci, lai noskaidrotu, vai Zeneks būtu ieinteresēts strādāt lidostā.

Katerīna, kura ir ne tikai Zeneka saimniece, bet arī profesionāla suņu trenere un dzīvnieku uzvedības speciāliste, atklāj, ka tas nebija viegls lēmums. "Sākotnēji nebiju sajūsmā par šo ideju un nedaudz satraucos, vai šis amats būs Zenekam piemērots, taču, jo vairāk par to domāju, jo loģiskāk likās piedāvājumu tomēr pieņemt." Suņa saimniece stāsta, ka viņas mājas mīlulis ir ļoti drosmīgs, nebaidās no cilvēkiem vai skaļiem trokšņiem. Šī iemesla dēļ viņa nolēma pamēģināt maziem solīšiem ievirzīt savu četrkājaino draugu jaunajā amatā, lai redzētu, kā viņam sokas.

Zeneks savu darbu uzsāka 1. jūlijā, un viņa saimniece atzīst, ka pagaidām viss sokas lieliski. Suns lidostā ir divas reizes nedēļā uz divām stundām dienā.

Kopš Zeneks uzsāka savu jauno amatu, viņš ir kļuvis par Polijas vienu no atpazīstamākajiem suņiem. Par Katerīnas četrkājaino draugu ir rakstījuši visi lielākie Polijas mediji. Tāpat interesi ir izrādījusi arī televīzija.

"Šis vēl ir tikai sākumposms. Mēs ar Zeneku vēl aizvien daudz mācāmies," stāsta suņa saimniece. "Pagaidām es rūpīgi vēroju viņu darbā un mājās, lai saprastu, vai viņam vēl aizvien patīk darbs lidostā un viņš ir gatavs to turpināt."

Kaut staigāt pa lidostu un gaidīt, kad kādam būs nepieciešams tavs apskāviens, siltā ķepa vai slapjā buča uz vaiga, šķiet viegli, Katerīna stāsta, ka tā nebūt nav. "Jāatzīst, ka pasaulē nav daudz suņu, kas būtu spējīgi pildīt šāda veida uzdevumu, un es to saku, balstoties uz savu 15 gadu pieredzi darbā ar dzīvniekiem," portālam "The First News" atklāj Zeneka saimniece. Šī iemesla dēļ viņa nav pārliecināta, ka šo trendu pārņems arī citas Polijas lidostas.

Sunim, kurš ieņem šādu amatu, jābūt izcilām komunikācijas prasmēm, socializētam, dresētam un ar spēcīgu psihi. Katerīna piebilst, ka ļoti nozīmīgi ir arī tas, lai suns būtu drosmīgs, mierīgs un viņam patiktu būt cilvēku klātbūtnē.

Zeneks tika socializēts jau kopš kucēna vecuma. "Es gāju ar viņu pastaigāties uz pūļu pilnām vietām vai devos garos izbraucienos mašīnā ar daudz cilvēkiem," stāsta suņa saimniece. Neskatoties uz to, viņa vienmēr pārliecinās, lai četrkājainajam draugam būtu iespēja atvilkt elpu no darba un būt tuvāk dabai un tālāk no cilvēkiem. Viņam lidostas personāla telpās ir sava vieta, kur dzīvnieks var atpūsties un atgūties no emocionālā noguruma.

"Viņš ir ziņkārīgs, bet ļoti paklausīgs," stāsta Katerīna. "Kaut viņam patīk spēlēties ar citiem suņiem, Zeneks dod priekšroku vispirms iepazīties ar dzīvnieka saimnieku un tikai pēc tam nodoties rotaļām ar viņa mīluli."