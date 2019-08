Vārna ir putns ar personību: kā Laura izglāba nelaimē nonākušu vārnulēnu

Kādu dienu Laura Karnīte pavisam negaidīti izglāba vārnu mazuli, kas pārdzīvojis citu putnu uzbrukumu ar pēdējiem spēkiem cīnījās par savu dzīvību, un kļuva par vārnu mammu, kā viņa pati sevi smejoties sauc. Sieviete portālam "Mans Draugs" atklāj, kā pašas spēkiem palīdzējusi nelaimē nonākušajam putnam atlabt un atgriezties brīvībā.

Katram stāstam ar laimīgām beigām ir savs skumju pilnais sākums. Lūk, kā vārnulēns, kurš pēcāk tika nosaukts par Karru, nonāca Lauras gadīgajās rokās!

Kokā pie Lauras mājas bija vārnu ligzda ar putnēniem. Laura stāsta, ka veco vārnu pāris bieži uzturējās viņas dārzā, kaitinot suņus. Sieviete reizēm pacienājusi putnus ar ko garšīgu, un vārnu klātbūtne viņai nav sagādājusi nekādas problēmas.

Kādu dienu, atgriežoties mājās no darba, Lauru sagaidīja kaimiņi un pastāstīja, ka dienas laikā viņas piemājas vārnu ligzdā bijusi liela jezga - kokā salidojis vesels bars vārnu, kas ķērkušas, brēkušas un sarīkojušas kārtīgu skandālu. To, kāpēc ķīviņš putnu starpā izcēlies, neviens nezina. "Varbūt putni dalīja teritoriju, vai arī ligzdai uzbruka kāds plēsīgs zvērs, kas izraisīja visu šo jezgu - to zina tikai Dabas Māte, kas īsti notika," Laura stāsta. Taču, kad skaļais jandāliņš norimis, vārnas aizlidojušas katra uz savu pusi, atstājot savus mazuļus guļam uz Lauras bruģa. Viens no tiem bija gājis bojā, bet otrs stipri saknābāts un kontuzēts, bet vēl dzīvs. Dzīvais vārnu mazulis esot biji stipri cietis – viņam bija saknābāta galva, bojāts knābis un kontūzija, kas visticamāk, iestājās no augstā kritiena uz bruģa. "Tā nu man nekas cits neatlika, kā kļūt par vārnas mammu," atminas Laura.