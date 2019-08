Naskākie racēji: suņu šķirnes, kas izdaiļos dārzu pēc saviem ieskatiem

Suņi ir dažādi, vieniem patīk rakt bedres, otriem skaļi gaudot, bet vēl citiem aiz garlaicības grauz visu, kas pagadās ceļā. Šoreiz atklāsim, kuras suņu šķirnes ir naskākie racēji, lai skaisto dārzu īpašnieki nelietu gaužas asaras par dzīvnieka izpostīto dārzu.

Dzīve privātmājā, kur tev ir pašam savs dārzs, ir patiesi lieliska. Šāda ierobežota teritorija, kurā kārtīgi izskrieties, izvārtīties zālē un izbaudīt siltos saules starus uzlabo arī dzīvnieka labklājību un pašsajūtu.

Neatkarīgi no tā, vai tev ir skaisti nopļauts mauriņš ar ziedošiem rožu krūmiem un neskaitāmām puķu dobēm, vai dod priekšroku vienkāršībai un iztiec bez krāšņiem ziediem, suns garlaicības mākts atradīs vietu, kur izrakt bedri. Dažas suņu šķirnes ir tik naski racēji, ka tie spēj pārvērst tavu mauriņu līdz nepazīšanai.

Portāls "Mother Nature Network" norādīts, ka rakšana esot viena no suņu instinktīvajām darbībām, un tai varot būt vairāki iemesli, piemēram, dzīvnieks to dara, lai sevi izklaidētu, vai viņš cenšas aizbēgt no mājām. Vairāk par to, kāpēc tavs četrkājainais draugs ir pārvērtis skaisto piemājas dārzu bedrainā zāles pleķī, lasi šajā rakstā.

Lai gan lielākā daļa četrkājaino draugu, atstāti vieni pagalmā, garlaicības mākti, visticamāk, sāks rakt, portāls "Pets 4 Home" atklāj suņu šķirnes, kuras var dēvēt par naskākajiem racējiem. Ja šie suņi būtu cilvēki, rakšana noteikti būtu viņu hobijs.