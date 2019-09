Rīgas Zooloģiskajā dārzā iespējams apskatīt jauno grifu jaunkundzi

Šovasar tie zoodārza apmeklētāji, kas vēlējās aplūkot maitu lijas jeb grifus, nonāca pie aizvērtiem vārtiem, uz kuriem izvietots uzraksts "Eja slēgta. Putni perē!". Tagad vārti ir atvērti un ikviens var aplūkot grifu pāra pūliņu rezultātus – skaistu un lepnu jauno putnu jaunkundzi, kas ir tumšāka nekā pieaugušie un ar nelielu, melnu un pūkainu "cepurīti" uz galvas, informē Rīgas Zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns.

Ne tikai Rīgas Zooloģiskais dārzs, bet arī zoo filiāle "Cīruļi" var lepoties, ka viņu melno grifu pārim šī sezona ir bijusi veiksmīga, un šobrīd voljērā dzīvo par vienu dāmu vairāk. Kā izrādās, šis melnajiem grifiem ir meiteņu gads.

Tas varētu būt labs iemesls šajā nedēļas nogalē apciemot gan "Cīruļus", gan zoodārzu Rīgā, kad notiks "Vispasaules maitēdāju putnu dienā", lai novērtētu maitu liju jeb grifu, kas daudzu cilvēku acīs ieguvuši nelabu slavu, ļoti būtisko devumu dabas veselības jomā. Tie nokopj to, kas citiem ir palicis pāri, tādējādi veicot nenovērtējamu darbu.

"Vispasaules maitēdāju putnu diena" tiek atzīmēta septembra pirmajā sestdienā, akcentējot šo putnu kā sanitāru nozīmi dabā, kā arī uzsverot draudus to izdzīvošanai un iezīmējot virzienus sekmīgai līdzāspastāvēšanai.

Melnais grifs ir ierakstīts Pasaules Sarkanajā grāmatā, kas nozīmē, ka tā ir globāli apdraudēta suga. Lai pasargātu sugu no iznīcības, to tur dažādos zooloģiskajos dārzos un cenšas panākt tās vairošanos. Šis process nav vienkāršs, ko apstiprina tas, ka šogad Eiropas zoodārzos ir izauguši tikai pieci melno grifu mazuļi, no kuriem divi nāk no Latvijas!

2018. gadā izaugušie divi melno grifu jaunuļi tika aizvesti uz Bulgāriju melno grifu reintrodukcijas projekta "Zeleni Balkani" ietvaros. Projekta plānos bija izvietot jaunos putnus uz mākslīgas ligzdas platformas, un kad putni ir gatavi lidot, tad ļaut tiem uzsākt dzīvi savvaļā. Par godu bulgāru biologam un alpīnistam Bojanam Petrovam, kurš pērnajā pavasarī bija pazudis kādā kalnu ekspedīcijā, Rīgā augušo grifu nosauca par Bojanu, bet "Cīruļu" jauno grifu, godinot Latvijas galvaspilsētu, nodēvēja par Rīgu. Abu grifu izlaišana savvaļā līdz šim noritējusi sekmīgi, jo gan Rīga, gan Bojana veiksmīgi pārlaidušas ziemu. Bojana ziemoja pie Irākas un Irānas robežas, bet tagad uzturas Turcijas ziemeļrietumu daļā, savukārt Rīga ziemu pavadīja Grieķijas dienvidos un tagad planē virs Austrijas rietumu pierobežas kalnainajiem mežiem. Atliek vien cerēt, ka pēc gadiem pieciem Bojana un Rīga izveidos veiksmīgas ģimenes un virs Balkāniem riņķos arī viņu pēcteči.

Lai arī melnais grifs ir dienvidu zemju putns, tomēr pa retam, jūnijā tas ieklejo arī Latvijā. Tā piemēram, šogad pāris nedēļas viens jaunais grifs uzturējās Kurzemes dienvidos, 2009. gadā cits jaunulis klejojis pa Vidzemi, bet 2004. un 2005. gadā viens putns pa divi lāgi atceļojis uz Tukuma pusi.