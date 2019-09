Dancojošas lauvas un pārsteigts ūdrs: amizanti foto no dzīvnieku pasaules

"Comedy Wildlife Photography Award" ir konkurss, kurā vienviet var redzēt pasaulē smieklīgākās dzīvnieku fotogrāfijas. Piedāvājam arī tev unikālu iespēju ieskatīties finālistu uzņemtajos foto, kas vienaldzīgu neatstās nevienu.

Šī konkursa aizsācēji ir divi profesionāli fotogrāfi un kaislīgi dabas draugi Pauls Džoinsons-Hiks un Toms Sulmans. Viņiem ir izdevies vienviet apkopot patiešām amizantas fotogrāfijas. Taču šim konkursam ir arī daudz lielāks mērķis, kā tikai likt cilvēkiem smieties, vēderu turēdamiem. Par to vairāk stāsta Džoinsons-Hiks: "Katru gadu, kad mēs rīkojam šo konkursu, paliek aizvien aizraujošāk skatīties, kā cilvēki pamanās notvert smieklīgus brīžus arī savvaļas dzīvē. Un katru gadu fotogrāfi iesūta aizvien vairāk foto ar visdažādākajiem dzīvniekiem, kas dara uzjautrinošas lietas. Mēs esam redzējuši gan nerātnus pingvīnus, kas lika maniem bērniem no smiekliem histēriski vārtīties pa zemi, dejojošas lauvas un šimpanzi, kas laiski atpūšas pēc grūtas dienas. Tas viss ir ļoti uzjautrinoši. Taču šī konkursa mērķis ir ne tikai sasmīdināt cilvēkus, bet arī pastāstīt viņiem par lietām, ko var darīt mājās, lai aizsargātu dabu. Mūsu planēta šobrīd cieš, to mēs visi zinām, tāpēc svarīgi ir saprast – ko mēs varam darīt, lai to mainītu."

Lūk, "Comedy Wildlife Photography Award" ieteikumi, kā tu ik dienas vari dzīvot tā, lai nenodarītu pāri dabai!

Iepērcies atbildīgi. Piemēram, neizvēlies produktus, kuru sastāvā ir palmu eļļa, jo palmu eļļu plantācijas tiek iegūtas, iznīcinot lietus mežus. Tāpat centies pēc iespējas mazāk iegādāties produktus plastmasas iepakojumos un plastmasas maisiņus. Cilvēkiem nereti ir tendence visus dārzeņus un augļus likt plastmasas maisiņā, taču, pirms šādi rīkoties, padomā, vai tev tiešām jāliek viens ābols plastmasas maisiņā?

Ierobežo ūdens patēriņu mājās. Mazgājot zobus, traukus vai rokas, izslēdz ūdeni, nepavadi dušā tik ilgu laiku un vairāk piedomā pie tā, cik daudz ūdeni tu ik dienas atņem dabai, lai tikai apmierinātu savas vēlmes un iegribas.

Neesi vienaldzīgs. Tu vari neiet uz dabas aizstāvju piketiem vai nepiedraudēt sociālajos tīklos ik vienam, kurš katru dienu stundu vai pat ilgāk pavada, laiski gulšņājot ar ūdeni pilnā vannā. Taču tu vari būt cilvēks, kuram patiesi rūp, kas notiek ar dabu, un tāds, kurš vēlas darīt kaut ko, lai tai palīdzētu.

Vēl citas idejas, kā tu jau šodien vari palīdzēt planētai Zeme, atradīsi šeit.

Arī dzīvnieki ir daļa no dabas, kuru tu, savā ikdienā ieviešot vismaz divus no šiem ieteikumiem, vari izglābt un palīdzēt viņu ikdienu padarīt labāku.

Kamēr prāto, kā tu vēl vari palīdzēt planētai Zeme, papriecē acis ar "Comedy Wildlife Photography Award" finālistu uzņemtajām bildēm, kurās dažādākie dzīvnieki – lauvas, roņi, bruņurupuči un pat vāveres – izskatās patiesi amizanti. Šīs fotogrāfijas palīdzēt tev atvilkt elpu pēc garās darba nedēļas, mazliet pasmaidīt un iegūt pozitīvu enerģiju.