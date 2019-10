Nobadināto terjeru saimniekiem piespriež piespiedu darbu; dzīvnieku patversmes pieprasa sniegt apelāciju

30. septembrī uz apsūdzēto sola sēdās nu jau bijušie vīrs un sieva, kuri līdz nāvei nobadināja divus Stafordšīras terjerus – Marko un Dessildu, no kuriem viens nomira, bet otra fiziskā un garīgā veselība ir neatgriezeniski sabojāta. Lai gan prokurors prasīja reālu brīvības atņemšanu, vainīgajiem piespriestas 120 un 240 piespiedu darba stundas. Par tiesas spriedumu sašutusi Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) un dzīvnieku patversmes, kas Latvijas Republikas (LR) Prokuratūrai pieprasa steidzami sniegt apelāciju.

Neskatoties uz to, ka Latvijas likumdošanā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem var tikt piespriesta brīvības atņemšana līdz pat trim gadiem, tiesa lēmusi nobadināto suņu saimniekiem piespriest piespiedu darbu. "Fakts, ka pēc nieka divu nedēļu piespiedu darba notiesātās personas atkal varētu iegādāties suni un rīkoties ar viņu ne mazāk bezatbildīgi kā ar Marko un Dessildu, rada sabiedrībā satraukumu, ka dzīvnieki Latvijā netiek pienācīgi pasargāti no bezatbildīgām un vardarbīgām personām," uzsver LVB.

Latvijas patversmes – "Mežavairogi", "Ogres ķepa", Daugavpils, Rēzeknes, Valkas, kā arī Alojas dzīvnieku patversme un biedrība "Dzīvnieku atbalsts" – atklātā vēstulē LR Prokuratūrai raksta, ka uz tiesu netika aicināti liecinieki, piemēram, ārstējošie veterinārārsti, patversmes dzīvnieku ķērājs, kurš pirmais apskatīja nobadinātos suņus, un pašvaldības policisti, kuri pirmie ieradās notikuma vietā.

"Divi pieauguši cilvēki apzināti atstāja sev uzticētos suņus bez ēdiena un ūdens. Februārī šie notikums izraisīja milzīgu ažiotāžu – nebija mediju, kuri par to neziņotu. Taču septembrī visi par to jau ir aizmirsuši, un līdz ar to lietas izskatīšana norisinājās klusi un nemanāmi," minēts vēstulē. "Latvijas dzīvnieku patversmēs ik gadu nonāk vairāk par 10 tūkstošiem dzīvnieku. Patversmju darbinieki ir tie, kuri ik dienas saskaras ar vardarbības upuriem, raksta iesniegumus policijā, kas nereti paliek bez virzības. Mums ir apnicis stāstīt sabiedrībai, ka pret dzīvniekiem ir jāizturas ar cieņu, kamēr policija, prokuratūra, tiesa vardarbības gadījumus pret dzīvniekiem neuztver par īstu vardarbību! Mūsu darbs ir bezjēdzīgs, kamēr varas instances tik nenopietni izturas pret dzīvnieku ciešanām."

Arī Latvijas patversmes piekrīt LVB un LR Prokuratūrai paredzētajā vēstulē pauž sašutumu par to, ka Latvijas likumi paredz gana bargus sodus par dzīvnieku nonāvēšanu, atstāšanu bez aprūpes un pamešanu, taču nobadināto suņu turētājiem piemērots tikai piespiedu darbs. "Tas rada pārkāpējos nesodāmības sajūtu, jo patversmju darbinieki pēc savas ilggadējās pieredzes zina – šie cilvēki nemainās ne pēc naudas sodiem, ne sabiedriskā darba stundām. Ja dzīvnieka apzināta nogalināšana īpaši mokošā veidā – nobadinot nav sodāma ar cietumsodu, tad kādi nodarījumi pret dzīvnieku ir sodāmi ar tik bargu sodu?" raksta patversmes pārstāvji.

Augstāk minētās Latvijas patversmes LR Prokuratūru Marko un Desilldas lietā lūdz nekavējoties sniegt apelāciju un pieaicināt lieciniekus, lai ļautu tiesai izprast nodarījuma smagumu. "Šis nebūs pārmetums tiesnešiem, bet atgādinājums, ka 21.gadsimts iezīmē vajadzību pēc svaiga redzējuma tiesu sistēmā. Ja par dzīvnieka spīdzināšanu un nogalināšanu piemēro zemākos iespējamos sodus laikā, kad likumdevējs ir paredzējis pat brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, tas ir bīstams signāls, ka dzīvībai nav vērtības," tā LVB priekšsēdētāja Māra Viduža.

Jau iepriekš ziņojām, ka 2019. gada 19. februārī Ropažu pašvaldības policija kādā sociālās mājas dzīvoklī atrada divus līdz kritiskam stāvoklim nobadinātus suņus – Stafordšīras terjera šķirnes kuci Dessildu un suni Marko. Abi suņi tika nogādāti patversmē "Mežavairogi". Suņu puikas stāvoklis bijis tik kritisks, ka tas pēc smagas cīņas par izdzīvošanu gājis bojā.

Abi suņi bija reģistrēti Lauksaimniecības Datu centrā, līdz ar to bija zināma dzīvnieku īpašniece, arī turētāji tika noskaidroti nekavējoties. Stafordšīras terjeru saimnieki atzina savu vainu suņu badināšanā un saņēma nosodošu attieksmi no sabiedrības puses. Viens no viņiem pat tika piekauts. Vairāk par to lasi te.