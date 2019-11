'Ulubele' aicina izgrebtos Halovīna ķirbjus nogādāt 38 patversmē mītošajiem trušiem

Viens no biedējošo svētku – Halovīnu – simboliem ir ķirbis. To katrā ģimenē izgrebj, kā vien māk – viens lielo ogu pārvērš biedējošā sejā, bet cits no tā izgrebj ko skaistu un harmonisku. Neatkarīgi no tā, par ko šogad ir tapis tavs Halovīnu ķirbis, reiz skaistajam dekoram būs jāsaka ardievas. Dzīvnieku patversme "Ulubele" aicina skaisto ogu nemest ārā, bet nogādāt patversmē mītošajiem trušiem.

Ko tu parasti dari ar izgrebto Halovīna ķirbi? To izmet miskastē, aizved uz laukiem un izbaro lopiem vai izmet piemājas kompost kaudzē? Šogad tev ir iespēja neizmest to vējā, bet ar izgrebto ķirbi pabarot "Ulubeles" iemītniekus. Nevar noliegt, kaķi un suņi par ķirbi nebūs sajūsmā, taču patversmē dzīvo arī 38 truši, kuri gan būs priecīgi par šādu našķi.

Kā izrādās, tieši ķirbja mizai ir liela vērtība, līdz ar to tas ir ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs našķis patversmes jaunajiem iemītniekiem.

Tāpēc dzīvnieku patversme "Ullūbele" aicina izgrebtos ķirbjus nemest ārā, bet atvest uz patversmi un iepriecināt tur mītošos trušus. Kas zina, varbūt savā viesošanās laikā tavu acu skatienu un sirdi iekaros arī kāds no tur esošajiem suņiem un kaķiem.

Savukārt tiem, kas vēlētos kļūt par trušu saimnieku, vajadzēs vēl nedaudz nogaidīt, jo pagaidām tos vēl nav iespējams adoptēt. "Tie ir izņemti kā lietiskais pierādījums lietā. Ļoti cerams, ka drīz varēs adoptēt," vēstīts patversmes Facebook lapā.