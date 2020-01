Adoptētā kaķēna Pīka saimniece: Mums viņš ir vislabākais

Gunita Rakēviča iepriekš nav adoptējusi nevienu dzīvnieku, taču tas nebija šķērslis sniegt mājas tolaik vēl trīs mēnešus vecajam kaķēnam Pīkam. Tagad par savu jauno mājas mīluli sieviete saka – man viņš ir vislabākais.

Pīks Auces dzīvnieku aizsardzības biedrības apgādībā nonāca kopā ar divām māsiņām Alisi un Felicitu. Visi kaķēni dzīvoja pagaidu mājās jau kopš savas dzīves pirmajām nedēļām. Kā minēts portālā "Pūkainis.lv", no maziem, kusliem kamoliņiem kaķēni izauga par ņipriem, apmēram trīs mēnešus veciem kaķēniem. Straujiem soļiem bija pienācis laiks, kad minkas bija gatavi doties uz jaunajām mājām.

"Pūkainis.lv" ievietotā ziņa par kaķēniem, kas ir īstās ģimenes meklējumos, nonāca līdz Gunitai, kura daudz nedomādama pieņēma lēmumu kļūt par saimnieku vienam no mazajiem kamoliņiem – Pīksim.

Sieviete atklāj, ka jau iepriekš bija nolēmusi – ja reiz kļūs par dzīvnieka saimnieci, mājas mīluli ņems no patversmes vai dzīvnieku aizsardzības biedrības. "Gribēju, lai būtu vairāki pozitīvi ieguvumu – mājas kādam, kam tās ļoti nepieciešamas, atbrīvot no rūpēm kādu, kas var palīdzēt vēl daudziem citiem dzīvniekiem, un pašiem uzņemties rūpes par mīluli, kas iekritis sirdī no pirmā acu uzmetiena."

Pīka saimniece savu jauno mīluli raksturo kā ziņkārības kalngalu. Kaut minka palaidnības netaisot, savu dabisko ziņkārību noslēpt neizdodas. Tāpat kaķēns esot ļoti aktīvs un pats nemitīgi atrod sev kādu aizraujošu nodarbošanos. "Viņš ir ļoti aizņemts, nemitīgi kaut kur ir jālec, jāskrien vai kaut kas jāķer ar ķepiņām," stāsta Gunita.

Kaut dzīvnieks jaunajās mājās iejutās ātri, saimniece pirms mīluļa ierašanās bija kārtīgi sagatavojusies. "Mēs iegādājāmies aerosolu, ko uzpūtām uz dīvāna stūriem, vadiem, krēslu atzveltnēm, lai kaķēnam nav vēlēšanās skrāpēt! Nolikām vairākas nagu asināšanas iekārtas, šņorītes, bumbiņas, ko ķert un ripināt, lai ir aizņemts ar kaķēnam atļautām mantiņām," viņa stāsta. Tāpat sieviete iesaka rīkoties arī citiem, kas nolēmuši uzņemties atbildību par dzīvnieku. Gunita uzskaita lietas, kas jāpārdomā, pirms ņemt mājas mīluli: "Jebkuram cilvēkam, izvēloties ņemt mājdzīvnieku, jāapzinās, ka jārūpējas būs vairāk kā 10 gadus – tas ir ilgs laiks! Vai ir dzīves apstākļi, kas piemēroti mājdzīvniekam. Vai būs pacietība un vēlēšanās rūpēties par vēl kādu, kas ir atkarīgs no jums! Kā darīt vasarā, kad ir ilgāki braucieni ārpus mājas – vai būs iespēja parūpēties par savu mīluli."

Arī pati Gunita pirms Pīka adoptēšanas apsvēra visus iepriekš minētos faktorus. Neskatoties uz papildus rūpēm par vēl kādu, sieviete atklāj, ka kaķēns ir bijis ļoti gaidīts un gribēts. "Un tagad - lai viņam laimīgs un bezrūpīgs kaķa mūžs!" savas mīlulim novēl Gunita.