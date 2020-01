Rīgas Zooloģiskais dārzs par gada dzīvnieku izvēlējies Filipīnu mākoņžurku

Saskaņā ar Austrumu kalendāru 2020. gads pasludināts par Baltās metāla žurkas gadu. Rīgas Zooloģiskā dārza Tropu mājas naktsdzīvnieku ekspozīcijā mīt šādu gandrīz baltu, noslēpumainu žurku saime. Tās ir neparastās Filipīnu mākoņžurkas, ko zoodārzs ir pasludinājis par savu gada dzīvnieku.

Filipīnu mākoņžurka ir paliels grauzējs, kas sver no pusotra līdz diviem kilogramiem, bet ķermeņa garums sasniedz 30-50 centimetrus. Šis balti pelēcīgais zvēriņš varētu patiešām daudziem likties simpātisks, jo, atšķirībā no citiem peļveidīgajiem grauzējiem, tam ir biezi apmatota 20 līdz 35 centimetrus gara aste.

Filipīnu mākoņžurkas nebrīves populācijas dzīvnieki tiek reģistrēti Eiropas ciltsgrāmatā (ESB), ko uztur Prāgas zoodārzs Čehijā. Tas tiek darīts ar mērķi, lai uzturētu kvalitatīvu nebrīves populāciju.

Rīgas Zoodārza kolekcijā mākoņžurkas dzīvo jau 12 gadus, kuru laikā pasaulē nākuši arī vairāki mazuļi. Daļa no tiem laika gaitā ir devušies uz citiem zooloģiskajiem dārziem.

Jāteic, apmeklētāju vēlme parādīt sevi 2020. gada zooloģiskā dārza Gada dzīvniekam ir bijusi liela, jo līdz šai dienai "Ziemas naktīs" to ir izdarījuši apmēram 12 tūkstoši cilvēku. Savukārt, tiem, kuri vēl to

nav paspējuši, atgādinām, ka "Ziemas naktis" Zoodārzā notiek līdz 26. janvārim. Vairāk par to lasi šajā rakstā.