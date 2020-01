Kaķis un jaundzimušais. Kā sagatavot mājdzīvnieku bērna ienākšanai ģimenē

Dažkārt prieks par gaidāmo bērniņu var mīties ar bažām par to, kā jaundzimušo uztvers kaķis, kurš ilgu laiku bijis galvenais mājas luteklis. Vai kaķis nejutīs greizsirdību un nedarīs mazulim pāri? Ieteikumos, kā sagatavot kaķi bērna ienākšanai ģimenē, dalās “Rimi Mājdzīvniekiem” kaķu dzīves eksperte, sertificēta felinoloģe Aija Nuķe.

"Jebkuras izmaiņas dzīvnieka dzīvē var ietekmēt viņa uzvedību, jo katram kaķim ir savs raksturs un ieradumi. To, kā kaķis uztvers jaundzimušā parādīšanos mājās, galvenokārt, nosaka tas, cik stabils un līdzsvarots ir dzīvnieks. Mazuļa ienākšana ģimenē neizbēgami kaķim sagādās stresu. Taču tas, kā kaķis spēs ar to tikt galā, ļoti lielā mērā ir atkarīgs no jaunajiem vecākiem," norāda felinoloģe Aija Nuķe.

Sāciet gatavot kaķi jau laikus

Kā stāsta eksperte, vēl pirms bērniņa piedzimšanas kaķi var pieradināt pie jaunajām smaržām. Piemēram, dzīvniekam var iedot paostīt zīdaiņa krēmu, pūderi, mitrās salvetes un citas lietas, kuras tiks izmantotas mazuļa aprūpē. Tāpat kaķi var iepazīstināt ar jaunām skaņām no mazuļa rotaļlietām.

"Kaķa gulēšana zīdaiņa gultiņā gan nav vēlama. Tāpēc jau laikus novietojiet zīdaiņa gultiņu tai paredzētajā vietā un ieklājiet iekšā kaut ko čaukstošu vai ko tādu, kas jūsu kaķim it nemaz nepatiks. Piemēram, uz laiku var aplīmēt gultiņas malas ar divpusēju līmlenti. Tikai pāris reižu saskaroties ar šo nepatīkamo materiālu, kaķis pārstās mēģināt lēkt gultiņā," skaidro Nuķe, norādot, ka līmlentes līmi pēc tam itin viegli var notīrīt ar sodu.

Parūpējieties, lai jūsu kaķis būtu tīrs un vesels

Kaķim ir svarīgi regulāri apmeklēt veterinārārstu, saņemt potes un veikt attārpošanu. Attārpošana jāveic 10 dienas pirms profilaktiskās potes. Tāpat ieteicams pārbaudīt, vai kaķim nav kāda infekcijas slimība. "Ja kaķis dzīvo tikai mājās, ir attārpots, saņēmis profilaktiskās potes un jūtas vesels, visticamāk, viņš nerada nekādu apdraudējumu jaundzimušā veselībai. Taču, ja kaķis pieradis staigāt ārā, šāds risks, protams, ir lielāks," atzīst kaķu dzīves eksperte. Dzīvnieka veselības stāvokli ietekmē arī pārtika, tāpēc labāk murrātāju barot ar sabalansētu profesionālo barību.

Kad mājās ienāks zīdainītis, īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī telpu uzkopšanai – tai būs jāvelta daudz vairāk laika – īpaši jau grīdu mazgāšanai un mitrajai uzkopšanai. Eksperte arī atgādina, ka pēc kontakta ar kaķi un pirms došanās pie zīdaiņa obligāti jānomazgā rokas. Tāpat kaķim nedrīkst ļaut laizīt bērna seju.

Nodrošiniet kaķim uzmanību

"Kad mājās ieradies mazulis, neatstumiet kaķi, bet centieties viņam nodrošināt pietiekamu uzmanību un mīļumu. Rādiet kaķim mazuli, stāstiet viņam, kā to sauc, cik viņš ir mīļš un jauks bērns, un paralēli glaudiet un samīļojiet kaķi," iesaka Nuķe. Citiem vārdiem – radiet kaķim pozitīvas emocijas saskarē ar zīdaini.

"Vai kaķis var kļūt greizsirdīgs? Ļoti reti, bet var. Tādā gadījumā gan būtu jāizslēdz kaķa un zīdaiņa atrašanās vienā telpā un saimniekiem rūpīgi jāvēro mājdzīvnieka uzvedība. Parasti iemesls greizsirdībai var būt tas, ka kaķis, kurš līdz šim saņēma nedalītu uzmanību un glāstus, pēc bērniņa ienākšanas sāk justies atstumts un nevienam nevajadzīgs," par izmaiņām peļu junkura uzvedībā skaidro speciāliste. "Atcerieties, ka sods un kliegšana uz kaķi šajā adaptācijas periodā visu var padarīt tikai sliktāku. Jo kaķis to uztvers kā nodevību no saimnieka puses, un tas izsauks tieši pretēju reakciju – kaķis var sākt uzvesties vēl sliktāk un darīt lietas, kuras nekad iepriekš nav darījis," atgādina eksperte.

Jāņem vērā

Felinoloģe gan brīdina: pat ja kaķis ir zīdainīti pieņēmis ļoti labvēlīgi, nevajadzētu atstāt viņus divatā bez uzraudzības. "Jaundzimušais vēl nekontrolē savas kustības un var netīšām nodarīt kaķim pāri, tādējādi izprovocējot kaķi aizstāvēties. Ļoti nopietns drauds murrātājs un zīdaiņa kopdzīvei var būt alerģiska mazuļa reakcija uz dzīvnieku," atzīst sertificēta kaķu dzīves eksperte. Ja šāda diagnoze patiešām apstiprinās, var gadīties, ka kaķim būs jāmeklē jaunas mājas. Taču Nuķe mierina jaunos un topošos vecākus, ka šādi gadījumi ir samērā reti.

"Iedrošinājumam jāsaka, ka lielākā daļa kaķu saimnieku, kuru ģimenē ienāk zīdainis, nav saskārušies ar nepatīkamām situācijām kaķa un zīdaiņa attiecībās. Pēc savas dabas ka ir peļu junkurs ir piesardzīgs dzīvnieks, tāpēc sākumā viņš zīdaini uzmanīgi vēros, bet sapratis, ka mazulis nerada nekādus draudus, kaķis parasti mierīgi turpina savu ierasto dzīvi," stāsta Nuķe. Nereti kaķi pat sāk izrādīt mātišķas rūpes par mazuli, uzmanīt viņu un sargāt.

"Novērots, ka bērni, kuri jau no mazotnes aug kopā ar mājdzīvniekiem, ir intelektuāli labāk attīstīti un izaug par labsirdīgiem, uzmanīgiem, rūpīgiem un atbildīgiem cilvēkiem. Arī jaundzimušais un kaķis var brīnišķīgi sadzīvot kopā, ja vien vecāki tam laikus gatavojas un izrāda kaķim pietiekamu uzmanību," atklāj felinoloģe.