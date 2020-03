Jūras ērgļu ligzdā Durbē izdēta šogad pirmā ola

Ceturtdien, 12. martā, Durbes jūras ērgļu ligzdā tika novērota pirmā ola, sociālajos tīklos paziņoja "Latvijas Dabas dati".

Arī 2019. gadā pirmā ola Durbes jūras ērgļu ligzdā parādījās marta vidū, precīzāk 10. martā. Kā iepriekš komentējis Latvijas Dabas fonda eksperts un ornitologs Jānis Ķuze, Latvijā vairākumā gadījumu pirmā jūras ērgļu ola tiek izdēta laikā no 6. līdz 10. martam, un šis gads nav izņēmums.

Jūras ērgļu dējumā parasti ir viena līdz trīs olas, un gadā tie perē tikai vienu reizi, skaidrots "Latvijasdaba.lv". Ja būs nākamā ola, tad tā gaidāma aptuveni pēc dažām dienām.

Iespējams, arī šogad, gluži tāpat kā 2019. gadā, Milda un Raimis visus priecēs ar trīs olām, kas, pēc ornitologa teiktā, ir retums. Visvairāk ligzdu, kurās bija izdētas trīs olas, tika reģistrētas 2014. gadā, kad to skaits sasniedza četras ligzdas.

Ola tiek perēta aptuveni 38 dienas, līdz ar to aptuvenais putnēna šķilšanās datums varētu būt 19. aprīlis. Lielāko daļu perēšanas veic māte, ko iespējams arī novērot "Dabas dati" tiešraidē. Taču arī tēvs pieliek savu daļu pūļu. Putni parasti šo uzdevumu cenšas uzticēt abiem jaunajiem vecākiem.

Ceturtdien visā Latvijā plosijās vētra, kas radīja daudz bojājumus. Kā atklāj Ķuze arī jūras ērgļu ligzdai tā bija liels pārbaudījums, taču ligzda to veiksmīgi izturēja un ir tikai sašķiebusies. "Liela vēja gadījumā Latvijā ērgļu ligzdas mēdz nokrist no kokiem, tāpēc šorīt bijām ļoti priecīgi, kad, gaismai austot, tiešraidē redzējām, ka ar mūsu jūras ērgļiem viss labi," stāsta ornitologs.

Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem. Tam ir gari, taisni un plati spārni, ar pirkstveidīgi izplestām lidspalvām, uz priekšu izstieptu galvu un ķīļveida formas asti, kas pieaugušiem putniem ir balta. Jūras ērgļa vidējais garums ir no 76 līdz 92 centimetriem, bet spārnu izpletums – no 190 līdz 240 centimetriem. Tas ir sastopams tikai Eirāzijā, un Eiropā tā izplatība ir fragmentēta.

To, kā jūras ērgļu pāris Milda un Raimis perē nesen izdēto oliņu, vari skatīties tiešraidē te.