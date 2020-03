Tuvāk dabai arī mājās. Iecienītajām putnu tiešraidēm pievienojas jauna ligzda Rīgā

Latvijas Dabas fonds (LDF) jau devīto pavasari "pieslēdz" tiešraides no putnu ligzdām, ļaujot cilvēkiem Latvijā un visā pasaulē pavisam tuvu ieskatīties dabas norisēs. Šogad papildus jau iepriekš iemīļotām putnu sugām varēs vērot arī pavisam jaunu vistu vanagu ligzdu Rīgā, kas parādīs putnu dzīvi urbānā vidē. Kā arī sezonas gaitā putnu tiešraides papildinās arī citas putnu sugas un zemūdens tiešraide no nēģu nārstošanas vietas.

"Šajā pavasarī mūsu tiešraides ir ieguvušas jaunu nozīmi un misiju. Lai pievarētu Covid-19 krīzi, mums ir jāpaliek mājās, un tiešraides kameras sniedz cilvēkiem tik ļoti vajadzīgo saikni ar dabu, ļauj vērot putnu dzīvi un parāda nemainīgos dabas procesus. Tās apliecina – daba ir stabila vērtība, uz ko mēs vienmēr, arī krīzes laikā, varam paļauties. Dabas vērošana, arī attālināti, mazina stresu un uzmundrina, ko novēlam visiem tiešraižu skatītājiem," saka LDF eksperts Jānis Ķuze.

Skatītāju vidū pati populārākā ligzda ir jūras ērgļu mītne Kurzemē, Durbes novadā. Tā atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas augstumā. Šī ligzda ir tiešraižu veterāne — vērojama jau kopš 2015. gada. Šobrīd ligzdā vērotājiem jau labi pazīstamais pāris — Raimis un Milda — perē trīs martā izdētās olas, ģimenes pieaugums gaidāms aprīļa otrajā pusē.

Līdztekus jūra ērgļu ligzdai Durbē arī šogad skatītājiem būs iespēja vērot tiešraides no mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. Pagājušajā gadā abās ligzdās izveidojās pāri un vienā no tām veiksmīgi tika izaudzināts jaunais ērglis. Šobrīd mazie ērgļi vēl ir atceļā no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos, un to atgriešanās gaidāma aprīļa sākumā.

Arī melno stārķu ligzda ir jau pazīstama. Tur līdz šim saimniekoja melnais stārķis Kaupo. Pētnieki šo ligzdu ir novērojuši jau vairākus gadus, ligzdošanas teritorija ir zināma kopš 1982. gada. Ligzda atrodas vecā boreālajā mežā ar 150-200 gadus vecām priedēm un dobumainiem kokiem, tāpēc ir iespējams, ka tiešraidē dzirdēsim arī vairāku pūču sugu balsis.

Papildus jau iepriekš iemīļotajām putnu sugām, šogad varēs vērot arī jaunu vistu vanaga ligzdu Rīgā – tā ir īsta urbānā ligzda, kas ļaus vērot putnu dzīvi pilsētas vidē. Ligzdas tuvākajā apkārtnē ir gan rūpnieciski objekti, gan privātmāju apbūve. Pats ligzdas koks atrodas nelielā mitrā teritorijā, kas aizaugusi ar nezālēm un krūmiem. Ligzda uzbūvēta melnalksnī, kas aug grāvja malā. Jau šobrīd vistu vanaga ligzdā ir izdēta viena ola un notiek perēšana.

Tāpat tiešraidē būs redzamas jau pazīstamās zivjērgļu un ūpju ligzdas Kurzemē. Zivjērgļu ligzdā putnu ierašanās gaidāma aprīļa sākumā, bet ūpju tēviņš regulāri apmeklē ligzdu.

2019. gadā LDF putnu tiešraidēm bija gandrīz 4.5 miljoni skatījumu visā pasaulē. Tās tiek uzskatītas par vienām no tehnoloģiski labāk nodrošinātajām visā pasaulē.

Tiešraides var skatīties:

• LDF "YouTube" kanālā.

• Dabasdati.lv un LDF mājaslapā

• LMT "Straume"

Savukārt jaunākos notikumus ligzdās var uzzināt Dabasdatu forumā.

Atgādinām, ka tiešraides kameru darbību nodrošina sabiedrības atbalsts – tiešraižu skatītāju ziedojumi. Ziedot tiešraižu atbalstam iespējams šeit.