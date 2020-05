Dabiskā atlase jūras ērgļu saimē – vecākie izgrūž no ligzdas vājāko mazuli

Svētdienas rītā jūras ērgļu mazuļu skaits ligzdā Durbē samazinājās – jaunākais, kurš jau tā bija sīkāks un vārgāks nekā pārējie, neizturēja konkurences cīņā, un viens no vecākajiem mazuļiem to izgrūda no ligzdas, tā svētdien savā sociālā tīkla "Facebook" lapā rakstīja Latvijas Dabas fonds (LDF).

Dabas fonds ziņoja, ka trešais mazulis izšķīlās vairākas dienas pēc pirmajiem, līdz ar to tam jau sākotnēji bija mazāk priekšrocību dabiskajā atlasē. "Trīs ērgļu mazuļi vienā ligzdā – tas ir daudz, un ne vienmēr tiem izdodas veiksmīgi izaugt un izlidot," raksta fonds.

LDF atgādina, ka šie ir dabiski procesi, kas norisinās arī citās ērgļu ligzdās, kuras cilvēki neredz.

Tāpat fonds uzreiz atbildēja uz jautājumu, vai nevajadzēja šo ērglēnu glābt: "Mūsu princips ir neiejaukties dabiskajos procesos. Ir atsevišķi izņēmuma gadījumi, piemēram, pirms diviem gadiem no ligzdas izkrita jaunais ērglis Knips, kurš bija jau pietiekami liels un dzīvotspējīgs, tāpēc devāmies to glābt un nogādāt ērgļu rehabilitācijas stacijā. Šoreiz, ja cilvēks tuvotos ligzdai, mēs riskētu aizbiedēt abus pieaugušos ērgļus uz vairākām dienām, tādējādi pakļaujot riskam abus pārējos mazuļus."

Pie ligzdām izvietotajās kamerās tiešraidēs ir redzami gan brīnišķīgi dabas skati, gan majestātiskie putni ciešā tuvplānā, gan arī šādi – cilvēkiem pavisam nepatīkami skati, norādīja LDF.

"Tas viss kopā atspoguļo dabas procesus visā to daudzveidībā," rakstīja fonds.

Jau ziņots, ka ceturtdien, 12. martā, Durbes jūras ērgļu ligzdā tika novērota pirmā ola, sociālajos tīklos paziņoja "Latvijas Dabas dati".

Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem. Tam ir gari, taisni un plati spārni, ar pirkstveidīgi izplestām lidspalvām, uz priekšu izstieptu galvu un ķīļveida formas asti, kas pieaugušiem putniem ir balta. Jūras ērgļa vidējais garums ir no 76 līdz 92 centimetriem, bet spārnu izpletums – no 190 līdz 240 centimetriem. Tas ir sastopams tikai Eirāzijā, un Eiropā tā izplatība ir fragmentēta.

