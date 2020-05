Rīgas Zoodārzs un filiāle 'Cīruļi' atsāk pieņemt apmeklētājus

Sākot no 19. maija, apmeklētājiem atkal ir iespēja doties uz zoodārzu gan Rīgā, gan arī uz filiāli "Cīruļi" Kalvenes pagastā.

Ievērojot drošības noteikumus, Rīgā interesentiem būs iespēja staigāt pa dārzu un vērot āra aplokos mītošos dzīvniekus, kā arī iepazīt sekojošas iekštelpu ekspozīcijas: Tropu māju, Latvijas abinieku un rāpuļu ekspozīciju, lemuru un Galapagu bruņrupuču ekspozīciju un Žirafu māju (atvērts otrais stāvs).

Zoodārza filiālē "Cīruļi" atvērtas būs visas ekspozīcijas.

Apmeklējot Rīgas Zoodārzu, pārstāvji aicina ievērot divu metru distanci no citiem cilvēkiem, kā arī izvairīties pieskarties dažādām virsmām – margām, apmalēm, terāriju stikliem, informatīvajiem stendiem. Vēstīts, ka iekštelpās virsmas tiek regulāri dezinficētas, pa teritoriju ir izvietoti dezinfekcijas līdzekļi un atgādinoši uzraksti, potenciālajās sastrēgumu vietās uzkrāsotas marķējošas brīdinājuma līnijas.

Darba laiks un cenas

No 19. maija Rīgas Zoodārzs un filiāle "Cīruļi" strādā pēc vasaras grafika. Zoodārza kases atvērtas no pulksten 10 līdz 18, pa dārza takām var staigāt līdz pulksten 19. Savukārt Zoodārza filiāle "Cīruļi" maijā strādā no pulksten 10 līdz 17, savukārt ar 1. jūniju no pulksten 10 līdz 18.

"Ļoti aicinām apmeklētājus jau laikus iepazīties ar zoodārza ieejas biļešu cenām, lai pie kasēm viss noritētu raiti un bez drūzmēšanās," norāda pārstāvji.

Esi draugs – nebaro!

Tāpat ikvienam tiek atgādināts, ka Rīgas Zoodārzā un zoodārza filiālē "Cīruļi" apmeklētāji dzīvniekus nedrīkst barot. "Lieks un nepiemērots kumoss maitā zoodārza iemītnieku vielmaiņu," skaidro pārstāvji.