Dārzciemā notvertais alnis atrasts miris; speciālisti norāda – narkoze nepārsniedza ieteicamo devu

17. maijā Dārzciemā notvertais alnis pēcāk atrasts miris, portālam "Mans Draugs" apstiprināja Stopiņu novada pašvaldības policija.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka svētdienas pēcpusdienā kārtības sargi saņēmuši trīs zvanus par Dārzciema apkaimē redzētu alni. Lai alni notvertu un nogādātu drošā vidē, kārtības sargi piesaistījuši speciālistus no veterinārās klīnikas SIA "Dr. Beinerts". Kad speciālisti no veterinārās klīnikas ieradās notikuma vietā, viņi nolēmuši pielietot trankvilizatorus. Pirms došanās prom klīnikas speciālisti pārliecinājušies, ka meža dzīvnieks ir pilnībā atguvies no trankvilizatoriem un noskatījušies, kā viņš ieskrien meža biezoknī.

Taču, kā portāla "Delfi" rīcībā esošo informāciju apstiprināja Stopiņu novada pašvaldības policijā, pēcāk šis pats alnis atrasts Ulbrokā. Dzīvnieks neizdzīvoja. Uz portāla "Mans Draugs" jautājumu, kur alnis pēc notveršanas izlaists, SIA "Dr. Beinerts" klīnikas veterinārārsts Lauris Muldiņš skaidro: "Personāls sākotnēji alni nogādāja Ulbrokas mežā, kur nogaidot pārliecinājās, ka alnis pieceļas un aizskrien mežā. Pēc divām stundām SIA "Dr. Beinerts" personāls atkārtoti brauca uz mežu, jo tika ziņots, ka alnis ir guļošs. Alnis tika ievietots transportlīdzeklī un transportēts uz Cekules mežu 15 kilometrus tālāk, ko ieteica mežsargi, jo tad alnim būtu mierīgāk un tālāk no apdzīvotām teritorijām."

Muldiņš informē, ka alnis tika atstāts guļošs, jo ierobežojošu aploku, kur novērot alni, nav iespējams uzstādīt, kā arī veterinārārsts pieņēma lēmumu, ka, transportējot tālāk no pilsētu trokšņiem un cilvēku acīm, alnim tiktu radīts mazāks stress.

"No rīta uz klīniku zvanīja mežsargs un informēja, ka alnis ir nomiris," atklāj Muldiņš. Veterinārārsts skaidro, ka personāls devās uz mežu, konstatēja alni bez dzīvības pazīmēm un transportēja to uz kremāciju.

Kā minēts iepriekš, veterinārās klīnikas speciālisti dzīvnieka nogādāšanai mežā pielietoja trankvilizatoru. Taujāts par pielietotajām devām, Muldiņš norāda: "Trankvilizatoru devām pakāpeniski un pēc vajadzības, nepārsniedzot ieteicamo devu. Tika šauts vairākas reizes, jo vienā šautriņā ir iespējams piepildīt tikai 3 mililitrus šķīduma. Tika lietots medikaments "Xylazine 10%", kurš lietojams 3-5 mg uz vienu kilogramu."

Veterinārārsts uzskata, ka galvenais nāves iemesls, visdrīzāk, bijis stress – apkārtējās sirēnas, ļoti daudz skatītāju, neierasti apstākļi, un iegūtās traumas pēc lēkšanas pāri apkārtējiem norobežojumiem, kā rezultātā arī palielinās narkozes lietošanas risks.