Uzņēmēji nesnauž! Latvijā radīta mobilā lietotne suņu mīļiem 'Petsensus'

Pēdējais pusgads ir bijis liels izaicinājums virknei uzņēmēju. Taču, par spīti tam, joprojām ir arī gana daudz entuziastu, kuri deg par savu ideju un ir gatavi mesties iekšā uzņēmējdarbības džungļos. Šādi noskaņota ir arī četru cilvēku komanda, kas radījusi jaunu un inovatīvu mobilo lietotni "Petsensus", kura nākotnē būšot liels palīgs četrkājaino draugu saimniekiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ideja par lietotni radusies pirms aptuveni gada. "Petsensus" atdalījies no Latvijas uzņēmuma "Longenesis", kas koncentrējies uz tehnoloģiju izstrādi, kas veicinātu sadarbību klīnisko iestāžu starpā. Uzņēmums veic digitālo rīku izstrādi cilvēku biomedicīnisko datu apkopošanai, bet ne dzīvnieku. Tāpēc dzimusi ideja – apkopot informāciju, kas saistīta ar četrkājainajiem draugiem. "Sākotnējā ideja bija izveidot platformu, kurā var sniegt personalizētus ziņojumus un padomus suņu īpašniekiem. Pie šīs idejas strādājām pusgadu," atklāj viena no uzņēmuma dibinātājām Marina Petričenko. Vēlāk komandai pievienojās arī Konstantīns Bihus, kurš komandā ienesa jaunas vēsmas un idejas, kā izstrādāt īpašu mobilo lietotni mājdzīvnieku saimniekiem.

Gan Marina, gan Konstantīns vairākkārt uzsver, ka lietotnes izstrādē milzīga nozīme bijusi kopienai. Pati ideja bija skaidra – ir nepieciešami dati. Kur tos meklēt? Lai datus varētu iegūt, ir jānotiek kādām regulārām darbībām. Un kas gan suņu īpašniekiem aizņem vēl vairāk laika nekā ikdienišķās pastaigas? "Ja paskatās uz tirgu, ir uzņēmumi, kuri piedāvā suņu staidzināšanas pakalpojumus. Tāds piemērs ir "Wag", kas atrodas ASV. Uzņēmums piedzīvoja milzīgu veiksmi, bet lielākā daļa cilvēku joprojām paši dodas pastaigās ar saviem suņiem. Ne tāpēc, ka viņiem būtu ļoti daudz brīvā laika. Tā ir sava veida audzināšana. Tas ir līdzīgi kā ar bērniem – tu ik pa laikam izmanto aukli, taču neņem kādu no malas, kurš audzinās tavu bērnu," skaidro Konstantīns.

Foto: Publicitātes attēli

Pakalpojumi un produkti suņiem – liela daļa no tirgus

Pētot suņu draugu kopienu, uzņēmēji atklājuši divus nopietnus izaicinājumus, ar kuriem saimniekiem nākas saskarties. Tāpēc tobrīd šķitis loģiski izveidot mobilo lietotni, kurā liela nozīme ir tieši kartei. "Mēs bijām jau izveidojuši pāris funkciju, pirms sākām attīstību. Vispirms nolēmām tās izmēģināt. Un mēs saņēmām milzu atsaucību! Tas bija fantastiski – redzēt tādus rezultātus! Vēlāk arī sākām veikt vietējos testus Latvijā, konkrētāk, Rīgā. Tas bija vēl labāk! Tajā brīdī sapratām, ka esam izveidojuši kaut ko tiešām veiksmīgu un cilvēki ir ieinteresēti," atminas Konstantīns. Viņš stāsta, ka tāpēc var teikt – paši lietotāji bija tie, kas iedvesmoja darbam. "Katra jaunā funkcija, ko pievienojam, nāk no kopienas."

Varētu rasties jautājums – kāpēc tieši suņi? Galu galā netrūkst arī kaķu draugu. Izrādās, te būtiska loma bijusi gan personiskiem, gan praktiskiem iemesliem. "Biju suņa saimnieks gandrīz 17 gadu. Man bija vācu aitu suns, kurš pirms diviem gadiem nomira. Tāpēc jāsaka – no vienas puses, personīgā pieredze ir bijusi nozīmīga. Bet es uzskatu, ka svarīgi ir arī redzēt un izprast tirgu, ja veido uzņēmumu. Ja veido projektu, kas ir vairāk nekā aizraušanās, tad tas nav tik būtiski. Taču, ja veido produktu cilvēkiem, ja ir iesaistīti investori, komanda un tā tālāk, tad ir jābūt varbūt ne gluži piesardzīgiem, bet jālūkojas uz tirgu kā mērķi," uzskata Konstantīns. Bērnībā Marinai bija kaķis un kāmītis. Lai gan pieredzes ar suņiem nav bijis, viņa vienmēr vēlējusies suni. Pēdējā laikā Marina aizdomājusies par šiba-inu šķirnes suni, cerībā, ka pāris gadu laikā tāds mīlulis ienāks viņas ģimenē. Šobrīd darba grafika dēļ to iegādāties ir praktiski nereāli. Kā skaidro uzņēmuma pārstāvji, lēmums par suņu tematikai veltītu lietotni šķitis loģisks, jo lielāko daļu no dzīvnieku tirgus, it īpaši ASV, aizņem produkti un pakalpojumi tieši suņiem.

Foto: Publicitātes attēli

Kāpēc lietot?

Marinas un Konstantīna izveidoto lietotni raksturo divi būtiski aspekti. Pirmais no tiem – tā radīta kopienai. Kopienu savukārt definē pēc diviem nosacījumiem, skaidro Konstantīns. "Vispirms – tas nozīmē, ka man un tev, mums ir kaut kas kopīgs, kas mums abiem kaut no nozīmē. Un otrs – mēs esam gatavi dot kādu ieguldījumu. Varbūt ne gluži finansiālu, bet, piemēram, laiku, enerģiju un tamlīdzīgi. Suņu saimnieku kopiena ir ļoti spēcīga. Kā jau teicu iepriekš – tas ir līdzīgi kā ar bērnu audzināšanu. Tieši tāpēc pieredze ir ļoti svarīga," stāsta Konstantīns. Katra suņa saimnieka ikdiena ir saistīta ar dažādiem pienākumiem, gan priecīgiem brīžiem, gan arī riskantiem. Pastaigās ar savu četrkājaino draugu cilvēki pavada ļoti daudz laika, tāpēc viens no lietotnes lielākajiem ieguvumiem ir sociālais aspekts. "Tu satiecies ar cilvēkiem, kurus gribi satikt, un arī ar tiem, kurus negribi. Tāpēc ir svarīgi apkārtējos informēt par tava mīluļa raksturiezīmēm. Varbūt viņš nav draudzīgs, tāpēc nevēlies, lai jūs kāds traucē vai nāk klāt. Šādi jautājumi tieši ietekmē katra suņa saimnieka ikdienu un pieredzi," atklāj Konstantīns.

Otra lietotnes priekšrocība – tā informē par to, kas notiek tavā apkārtnē. "Piemēram, parāda to, ka tuvumā ir klaiņojoši suņi vai ir saindēts ēdiens. Tās ir pavisam vienkāršas, taču ļoti svarīgas lietas, kad dodies pastaigā ar savu suni. Tās var radīt tūlītējas problēmas, un mūsu lietotnē šī kopiena var apmainīties ar informāciju no dažādām vietām," teic Konstantīns. Būtisks ir arī ērtuma faktors – suņa saimniekam nav jābūt dalībniekam desmit "Facebook" grupās, lai uzzinātu, kas apkārtnē jauns. Atliek vien atvērt "Petsensus", lai kur arī atrastos.

Idejas birst kā no pārpilnības raga

Taujāts, kas līdz šim ir bijuši lielākie izaicinājumi, Konstantīns teic, ka ir grūti apvienot paša vēlmes ar to, ko patiesi ir nepieciešams radīt. Viņš saka, ka starp šīm abām lietām ir smalka robeža. Pat ja komandā ir vairāki cilvēki ar suņiem un šķietamām zināšanām par to, kas ir vajadzīgs, vienmēr vienlaikus jādomā par cilvēkiem, kuri izmanto lietotni. "Tāpēc visu laiku nākas balansēt starp – o, šī, šķiet, ir lieliska ideja – un to, ko cilvēkiem patiešām vajag." Grūti arī ir saprast, cik ir pietiekami un kad nepāršaut pār strīpu. Līdzīgu viedokli pauž arī Marina. "Varbūt tas ir dīvains izaicinājums, bet mums tiešām ir grūti apstādināt pašiem sevi, jo mums ir tik daudz labu ideju. Gribējām ielikt visu vienā lietotnē. Izveidot tādu kā ekosistēmu, taču "start-up" fāzē svarīgāk ir koncentrēties uz kādu vienu funkciju, ko piedāvāt īstajai auditorijai," viņa skaidro.

Šobrīd vēl nav piedzīvoti veiksmes stāsti, kad suņuki sapazinušies, pateicoties "Petsensus", un vēlāk apprecējušies, taču jau tagad vērojama pozitīva reakcija no lietotāju puses. Par nākotnes plāniem Konstantīns teic, ka galvenā vēlme ir būt pēc iespējas noderīgākiem suņu draugu kopienai. "Ko tas nozīmē? Vispirms jau pēc iespējas vairāk izmantot veidus, kā iesaistīt cilvēkus," skaidro viens no lietotnes veidotājiem. Piemēram, drīzumā plānots pievienot laikapstākļu funkciju, pirms došanās pastaigā atgādinot paņemt lietussargu, ja gaidāms lietus, vai, tieši otrādi, saulainā laikā iesakot pasteigties un doties ārā. Drīzumā lietotnē parādīsies arī citas funkcijas. Piemēram, ja apkārtnē šobrīd spēlējas desmit labradori un tev arī ir šādas šķirnes suns, tev pienāks paziņojums: "Hei, šeit spēlējas desmit labradori. Vēlies pievienoties?" Mērķis arīdzan ir pievienot trīs maksas pakalpojumus, kuri, pēc uzņēmēju domām, suņu saimniekiem ir ļoti vajadzīgi. Pirmais no tiem – dzīvnieku apdrošināšana, otrais – veterinārārsta pakalpojums pa telefonu, kas ir ļoti svarīgi, ja suns nejauši savainojas pastaigas laikā, un trešais – suņu treniņi. "Pēc tam, kad būsim dziļāk iesakņojušies Latvijas tirgū, noteikti vēlamies doties uz ASV vai kādu citu tirgu," plāno Konstantīns.

Ja reiz "Petsensus" komandas darbs pašlaik vairāk koncentrējas Rīgā, jātaujā: vai Latvijas galvaspilsēta ir suņiem draudzīga? Marina to ar pārliecību apstiprina. "Mēs ar komandu redzam, ka Rīga ir ļoti draudzīga pilsēta. Ir daudz parku un citu vietu. Es biju pārsteigta, ka ir tik daudz restorānu un kafejnīcu, kur var droši ierasties ar saviem mīļdzīvniekiem. Piemēram, "Mr. Fox" vai "Rocket Bean"." Marina arī uzsver, ka Latvijā ir daudz suņu audzētavu, mazumtirgotāju, kas saistīti ar dzīvnieku precēm, mazāki klubi un kopienas, kas arī snieguši atbalstu lietotnes tapšanā.

"Petsensus" lejupielādēt iespējams šeit (iOS) vai šeit (Android).