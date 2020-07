Barības trūkuma dēļ bojā gājis klinšu ērglēns Klints

Array ( [id] => 52146479 [title] => Dabiskā atlase jūras ērgļu saimē – vecākie izgrūž no ligzdas vājāko mazuli [is_paid] => [channel_id] => 55 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Svētdienas rītā jūras ērgļu mazuļu skaits ligzdā Durbē samazinājās – jaunākais, kurš jau tā bija sīkāks un vārgāks nekā pārējie, neizturēja konkurences cīņā, un viens no vecākajiem mazuļiem to izgrūda no ligzdas, tā svētdien savā sociālā tīkla "Facebook" lapā rakstīja Latvijas Dabas fonds (LDF). [url] => https://www.delfi.lv/mansdraugs/zveru-dzive/52146479_dabiska-atlase-juras-erglu-saime-vecakie-izgruz-no-ligzdas-vajako-mazuli [publish_date] => 2020-05-17 18:31:57 [picture_alt] => Dabiskā atlase jūras ērgļu saimē – vecākie izgrūž no ligzdas vājāko mazuli [targetblock_name] => FP: Lasītāju izvēle | Article: Lasītāju izvēle [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g3.delphi.lv/images/pix/1600x914/AxbcxG2zlwI/f99125ec13fcd63d8e-52146493.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/LmqMiRBv3xY/f99125ec13fcd63d8e-52146491.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/vMcv3RJ2III/f99125ec13fcd63d8e-52146497.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/MGp43xTz6t4/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/A0EGQA5FaLk/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/yxeocw8eerY/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/DTO-r5JhMpU/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/sPtC31IB6NA/f99125ec13fcd63d8e-52146487.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/Xfigh7tMR9Q/f99125ec13fcd63d8e-52146493.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/SX0KBkEBdlM/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/qVBZkYZiph8/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/ASNevETp2T8/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/aauWaJRIK-s/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/BRroOzTuhTU/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/n1roJQ_r920/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/T2foQBMiWHc/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/K4BB_-zVzlE/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/jJr7xSsUsts/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/XNxJf-IfvTE/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/cpfpnzd1Dzw/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/U2JACO1oy0k/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/qsdZMjt0hAQ/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/Pi5L7M6R93o/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/rX4-17gKzQw/f99125ec13fcd63d8e-52146495.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/tAt1P94gzfc/f99125ec13fcd63d8e-52146487.jpg ) [icons] =>

[icons_array] => Array ( ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( ) )