Pilsēta top dzīvniekiem draudzīgāka. 'Stockmann' atklāj suņu dzirdinātavu

Mūsdienu pilsētās vienuviet sadzīvo gan cilvēki, gan arī cilvēku četrkājainie draugi, tāpēc ir būtiski domāt kā par vienu, tā otru vajadzībām un nepieciešamībām. Universālveikalā "Stockmann" vakar atklāta suņu dzirdinātava, kur slāpes turpmāk varēs veldzēt ikviens ķepainis.

Jaunā suņu dzirdinātava atrodas pie ieejas no Gogoļa ielas puses (pie "Stockmann" dārza). "Attīstot moderno un urbāno iepirkšanās vidi, u/v "Stockmann" īsteno aizvien jaunas, ilgtspējīgas iniciatīvas. Šodien ar lielu gandarījumu speram soli tālāk, rūpējoties par cilvēka labākajiem draugiem – suņiem. Esam atvēruši suņu dzirdinātavu, tā veidojot jaunus iespaidus universālveikala apmeklēšanas pieredzē," stāsta Dace Goldmane, universālveikala "Stockmann" direktore.

Vakar arīdzan notika suņu dzirdinātavas atklāšanas pasākums, kurā ar saviem četrkājainajiem mīluļiem viesojās sabiedrībā atpazīstamas personas no uzņēmēju, mediju, teātra, mūzikas un mākslas vides, tostarp aktrise Dārta Daneviča, māksliniece Ieva Bondare, "Eirovīzijas" dalībnieks mūziķis Jorans Šteinhauers u.c. Pasākuma viesi baudīja našķus un dāvanas no "Stockmann" delikatešu nodaļas, atspirdzinošus dzērienus un aromātisku kafiju no "Costa Coffee". Suņus ar gardām dāvanām priecēja suņu barības zīmoli "Schesir", "Bozita" un "Sanal".

Foto: "Stockmann" suņu dzirdinātavas atklāšanas pasākums