Dīvainais gardums: kāpēc suņi mēdz mieloties ar zāli

Dzīve ar četrkājainajiem draugiem ir pārsteigumu pilna, un tieši tāpēc tik interesanta. Taču nereti ķepaiņi mēdz uzvesties pagalam dīvaini, kas mums, cilvēkiem, ir grūti saprotams. Skaidrojam, kāpēc suņi izvēlas našķoties ar zāli un kad ir laiks satraukties par neparasto uzvedību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iemesli, kāpēc suns ēd zāli, protams, var būt dažādi. Taču, visticamāk, pie vainas ir kāds no šiem trīs aspektiem:

Četrkājainais draugs neuzņem pilnvērtīgu uzturu.

Mūsdienās suņu saimniekiem ir pieejams milzīgs klāsts ar dažādām suņu barībām, pakalpojumiem un iespējām. Lielākā daļa saimnieku dara visu iespējamo, lai viņu ķepaiņiem nodrošinātu visas nepieciešamās uzturvielas, kas ir priekšnoteikums labai veselībai. Tomēr – atkarībā no individuālām veselības un gremošanas problēmām vai vienkārši vecuma – daži četrkājainie draugi, iespējams, neuzņem visas nepieciešamās barības vielas, raksta "Pure Wow". Suņiem uzturā ir jāiekļauj ūdens, olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti, minerālvielas un vitamīni. Zāle satur ļoti daudz šķiedrvielu. Iespējams, tavam sunim gribas našķoties ar augu, jo uzturā nav pietiekami daudz šķiedrvielu. Pastāv arī iespēja, ka mīlulis vienkārši ir izsalcis, un zāle ir tuvākais un vienkāršākais risinājums.

Vecie instinkti joprojām ir dzīvi.

Dažu pētījumu rezultāti liecina, ka vilki savvaļā patērē nelielu daudzumu zāles. Lai arī gaļa ir viņu galvenais enerģijas avots, vilki dažkārt arī pārtiek no augiem. Bieži tas notiek arī nejaušības pēc – zāle tiek apēsta, jo tā bijusi apēstā dzīvnieka kuņģī vai arī tāpēc, ka maltīte baudīta no zemes, kur tuvumā, loģiski, ir zāle. Ja trūkst medījumu, ir zināms, ka vilki mēdz baroties ar augiem. Līdz ar to – sekošana saviem instinktiem var būt viens no iemesliem, kāpēc tavs četrkājainais draugs mielojas ar zāli, tiesa, šāda iespēja ir salīdzinoši mazāka.

Tavam sunim vienkārši ir īpatnēja uzvedība.

Šāda uzvedība ne vienmēr ir slikta. Ja vien suns sev nekaitē un nepārtraukti nevemj, nav pamata lielam satraukumam. Dažus suņus var nomocīt arī kompulsīva vēlme ēst lietas, kas nav pārtika. Visbiežāk šo problēmu novēro kucēniem, taču, ja to nerisina, tā var palikt arī pieaugušā vecumā. Pētījumi liecina, ka šis ir visbiežākais iemesls, kāpēc suņi izvēlas ēst zāli. Taču ķepainis var ķerties pie zāles ēšanas arī tad, ja viņam ir parazīti, viņš izjūt stresu vai ir nogarlaikojies. Pie vainas var būt arī iemācīta uzvedība, piemēram, ja ir viens suns, kurš ēd akmeņus, kucēns var sekot šim piemēram.

Svarīgi ir saprast – ja mīluli zāles ēšanas dēļ nomoca pastāvīga vemšana un caureja, noteikti ir jāvēršas pie veterinārārsta, kurš palīdzēs tikt skaidrībā un atrast kādu risinājumu.