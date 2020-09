18 gadu vecumā mirusi interneta mēmju zvaigzne – Garais kaķis

Mūžībā devies slavenāko kaķu sarakstā blakus Nīgrajam kaķim un "Lil Bub" ilgu laiku dzīvojošais "Longcat", kas daudzus pārsteidza ar savu garo ķermeni, raksta "Independent".

Vēstīts, ka slavenā kaķa dzīve pārtrūka 18 gadu vecumā. Daudzu simpātijas viņš iekaroja tieši sava neparastā izskata dēļ – Garais kaķis no ausīm līdz pēdiņām bija aptuveni 65 centimetrus garš. Kaķa īstais vārds bija Shiroi, kas tulkojumā nozīmē – balts, taču fani Japānā kaķi nodēvēja par Nobiiru vai Nobiko, kas saistāms ar kaut ko izstieptu.

Īpašu ļaužu uzmanību dzīvnieks izpelnījās pēc tam, kad 2006. gadā soctīklos parādījās fotogrāfija, turot mājas mīluli rokās un atrādot viņa dabas dotumus. Garais kaķis mēmēs tika bieži vien pielīdzināts augstākajām pasaules ēkām, kā arī ar humora piesitienu sūtīts, piemēram, cīņā ar dažādiem monstriem un supervaroņiem, vēstī "Meduza". Kaķis tika "ielīmēts" bildēs ar skaitliskām diagrammām, vēsturiskiem notikumiem un citās neparastās vietās.

rip longcat. here are some pics i saved in 2007 pic.twitter.com/mE3Y6FDz18



"Independent" ziņo, ka Nobiko nomira veterinārajā klīnikā no vecuma un slimībām.

Pārveidoti attēli ar izmēros neparasto kaķi kļuva par daļu no 21. gadsimta mēmju kultūras, tāpēc arī kaķa došanās mūžībā tiek pieminēta līdzīgā veidā – ar kartiņām, karikatūrām un dažādām bildēm.

An owner lost her beloved 18 year old pet cat, and the Internet lost an icon from old times.