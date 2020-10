Foto: Rīgas zoo ieradies Amūras tīģeru pāris un trīs jaunu sugu pārstāvji

Iestājoties rudenim, Rīgas zoodārza saime kļuvusi plašāka – ieradušās trīs jaunu līdz šim neeksponētu dzīvnieku sugu pārstāvji, kā arī Amūras tīģeru pāris, informē zoodārza Informācijas un izglītības nodaļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Klifa Granta meita atgriežas Rīgā

Ziņots, ka pēdējā laikā Francijas vārds arī Rīgas zoodārzā tiek locīts itin bieži. Tiesa, ne ar šīs zemes prezidenta Emanuēla Makrona vārdu, kas nule kā bija ieradies vizītē mūsu valstī, bet gan Amūras tīģeri Klifu Grantu un zebru Inaju. Pirms deviņiem gadiem Rīgā dzimušais svītrainis dižkaķis savulaik aizbrauca uz Francijas austrumdaļu Bezansonas zooloģisko dārzu. Tur sekmīgi strādājis par tīģeri un parūpējies par vairākiem pēcnācējiem (sešiem – trīs puikas un trīs meitenes). Nupat viņa jaunākā meita, četrus gadus vecā Taiga ieradusies Rīgā uz pastāvīgu dzīvi. Kopā ar viņu mūsu zoodārzā ieradās arī precinieks – divarpus gadīgais tīģerpuisis Augusts no Ebersvaldes zoodārza Vācijā. Patlaban dzīvnieki iepazīst jauno mītni un izturas itin piesardzīgi un aizdomīgi, nereti strauji reaģējot uz neparastiem trokšņiem.

Citi jaunumi



Pirms nedēļas Rīgas zoodārzā ieradušās arī Grevi zebras, Garneta galago un Ķīnas mundžaks. Līdz šim šo sugu dzīvnieki pie mums pastāvīgi nav bijuši apskatāmi, informē zoodārzā.

Grevi zebras ir piepulcējušās Āfrikas savannas ekspozīcijas dzīvnieku pulkam. Abas divus gadus vecās jaunkundzes Grēta un Inaja (attiecīgi no Berlīnes zoodārza Vācijā un Mulhausas zooloģiskā dārza Francijā) būs apskatāmas nedaudz vēlāk, jo vēl nav paspējušas pierast pie jaunajiem apstākļiem. Grevi zebras ir iekļautas Pasaules Sarkanās grāmatas apdraudēto dzīvnieku (EN) kategorijā. Pēdējo 40 gadu laikā šīs sugas dzīvnieku skaits dramatiski samazinājies par teju 70 procentiem. Tagad grevi zebru skaits savvaļā ir vairs tikai daži tūkstoši.

Tropu mājas naktsdzīvnieku ekspozīcijā apskatāmi Garneta galago brāļi Tabo un Tajo. Salīdzinot ar Senegālas galago, kas arī dzīvo šajā pašā ekspozīcijā, šī suga ir apmēram piecas reizes lielāka un salīdzinoši īsākām ausīm.

Ja netālu no kamieļiem dzirdamas skaņas, kas atgādina suņa rejas, tad velti meklēt tur cilvēka labāko draugu. Jāskatās, vai tuvumā nav kāds vidēja suņa lieluma briedītis ar īsiem, bet relatīvi masīviem radziņiem un gariem ilkņiem, kas no augšžokļiem stiepjas pāri lūpām. Tas ir Ķīnas mundžaks Mondo. Suņa riešanai līdzīgās skaņas mundžaki izdod uztraukuma brīžos. Savu teritoriju tie no sugas brāļiem aizsargā, galvenokārt izmantojot ilkņus, ne tik daudz ragus. Jāatzīmē, ka pirms 10 gadiem dažas nedēļas zoodārzā jau bija apskatāms mundžaks. Toreiz to dzīvnieku atveda no Balvu apkaimes, kur tas ganījies savā vaļā. Vēlāk izrādījās, ka ņiprais ceļotājs bija aizmucis no kāda privātā minizoodārza Igaunijas austrumu daļā un šķērsojis Latvijas robežu. Pēc tam dzīvnieks atgriezās atpakaļ Igaunijā.

Par tīģeriem



Rīgas zooloģiskais dārzs piedalās reti sastopamo Amūras tīģeru starptautiskajā nebrīves turēšanas un vairošanas programmā (EEP), lai uzturētu zoodārzos kvalitatīvu šo dzīvnieku populāciju. 2011. gadā Rīgas zoo dārzā piedzima tīģerēns Klifs Grants, par kuru rūpēties nācās zoodārza darbiniekiem. Lai nodrošinātu dzīvniekam pilnvērtīgas rotaļas un attīstību, Klifam tika atrasts draugs – suns Prada. Tas ļāva cerēt, ka mazais svītrainis izaugs par kārtīgu tīģeri ar sugai raksturīgu uzvedību. Kā zināms, pilnīgā cilvēku aprūpē augušam dzīvniekam ir sarežģītāk izveidot pilnvērtīgas attiecības ar savas sugas pārstāvjiem. Tādēļ tiem rodas problēmas ar vairošanos. Savukārt Klifa meitas Taigas un pārējo pēcnācēju parādīšanās liecina, ka cerības un pieliktās pūles ir pilnā mērā attaisnojušās.

Taču tagad Rīgas zoodārza speciālistiem atkal ir jāapliecina sava profesionalitāte, jo Amūras tīģeru EEP programmas koordinatori uzticējuši jaunu un perspektīvu tīģeru pāri – Taigu un Augustu. Lūk, ieskats Klifa Granta un Pradas gaitās!

Apmeklējot Rīgas zoodārzu un filiāli "Cīruļi", apmeklētāji lūgti ievērot fizisko distanci starp cilvēkiem.